Is het verkeer vanuit Facebook in Nederland ook teruggelopen?

Nederlandse redacties herkennen zich niet in het instorten van het verkeer vanuit social media.

Photoshops on steroids en achtergronden van video's aanpassen: Adobe laat nieuwe mogelijkheden van generatieve AI zien.

De oorlog in Israël legt moderatieproblemen van Twitter X bloot.

Vorige week schreef ik over hoe het verkeer naar nieuwssites in de VS vanaf Twitter en X de afgelopen paar jaar sterk is afgenomen. Ik toonde toen deze grafiek van Axios op basis van data van Similarweb:

De data was een bevestiging van eerdere verhalen van uitgevers die het verkeer vanuit Facebook zagen teruglopen en van de terugloop van het gebruik van Twitter X.

Nu was ik benieuwd of in Nederland eenzelfde soort daling te zien was. Mijn aanname was van wel, maar data daarover is niet beschikbaar. Gelukkig waren er een aantal lezers die reageerden met inzicht in de cijfers die ze zien bij de site waar zij voor werken. De reacties die ik kreeg zijn allemaal van regionale media (omroepen en kranten) en laten allemaal hetzelfde beeld zien. Het verkeer vanuit Facebook is stabiel. Bij Twitter X verschilt het een beetje per nieuwsmerk, maar is over het algemeen het afgelopen jaar een lichte daling te zien.

Nu zou ik eigenlijk ook cijfers moeten hebben van een groot aantal landelijke media om echt conclusies te kunnen trekken, maar het lijkt er dus op dat in Nederland nog niet veel te merken is van de terugloop van verkeer uit sociale media. Dat betekent natuurlijk niet dat die niet alsnog op handen is. Met het huidige beleid zie ik Twitter X niet plotseling weer gaan floreren en het beleid van Facebook Meta is duidelijk: nieuws heeft niet langer prioriteit voor het bedrijf. Ook op het nieuwe platform Threads (in de EU nog steeds niet beschikbaar), heeft Meta geen plannen om meer met nieuws te gaan doen. Dat terwijl Amerikaanse journalisten de suggestie doen dat Threads in het gat zou kunnen springen dat Twitter achterlaat op nieuwsgebied.

Ondertussen is er wel een platform dat juist meer met nieuws wil doen: LinkedIn. Engelstalige mediamedia - ik zit erover na te denken om deze term groot te gaan maken - schreven afgelopen week over de kansen die LinkedIn biedt voor de journalistiek. PressGazette sprak met de hoofdredacteur van LinkedIn Nieuws en die is duidelijk:

“News is essential to us,” Roth says. “You cannot get ahead in your business or your career without knowing what’s going on in the world. It is important that people be able to see headlines and in-depth stories and analysis that makes them better understand the world. So you’re just going to see us increasingly find ways to be able to support newsrooms and high-quality news content and journalists, and make sure that they’re being successful on Linkedin, because we think it’s really important,” Roth says.

Een half jaar geleden schreef ik zelf al een artikel over Nederlandse media die actief zijn op LinkedIn en daar succes behalen. En volgens mij is dit stuk nog steeds relevant. Mijn advies zou dan ook zijn om, als je nog niks met LinkedIn doet als redactie, daarin te investeren en niet af te wachten tot het verkeer vanuit Facebook alsnog terug gaat lopen of Twitter X implodeert.

En mocht je als redactie al een tijd twijfelen of je nog wilt investeren in Twitter X: de NPR levert het bewijs dat je kunt stoppen op het platform zonder dat het je veel verkeer kost. Nu was ook slechts een heel klein deel van het verkeer naar de NPR-site afkomstig van het platform. Maar mede doordat ook een groot deel van het verkeer niet van je eigen account komt, maar via andere gebruikers die links delen verlies je hoogstwaarschijnlijk niet veel als je Twitter X verlaat.

Photoshops on steroids en achtergronden van video aanpassen: Adobe laat nieuwe mogelijkheden van generatieve AI zien

Ieder jaar organiseert Adobe een conferentie voor de creatieve industrie genaamd Adobe MAX, waarbij het een hele reeks aan nieuwe software en functies aankondigt voor Adobe-gebruikers. Met de ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI afgelopen jaar is het natuurlijk extra interessant om te zien wat het bedrijf aankondigt. Zeker omdat nieuwe AI-technologie daarmee beschikbaar komt in tools als Photoshop en Premiere die al massaal worden gebruikt voor het bewerken van foto's en video's. Onderschat niet hoe belangrijk de beschikbaarheid en toegankelijkheid van dit soort technologie binnen bestaande software voor de adoptie en ontwikkeling ervan.

Enkele aankondigingen die Adobe heeft gedaan:

Firefly, Adobe's afbeeldingengenerator, krijgt een nieuwe versie die een stuk beter is dan de eerste. Firefly is al beschikbaar binnen Photoshop, maar met de nieuwe versie van het AI-model wordt de kwaliteit van de afbeeldingen die je genereert, of bewerkingen die je doet, een stuk hoger.

Firefly Vector wordt de eerste generator voor het creëren van vectorafbeeldingen. Vectorafbeeldingen worden gebruikt door ontwerpers en illustratoren, omdat deze oneindig schaalbaar zijn in tegenstelling tot afbeeldingen die bestaan uit pixels (zoals foto's).

Om te zien of afbeeldingen/video's zijn gecreëerd of bewerkt met behulp van AI introduceert een coalitie waar Adobe de drijvende kracht achter is Content Credentials. Het is een ontwikkeling waar al veel langer aan wordt gewerkt, maar die met een nieuw icoon verder wordt uitgerold. Naast Adobe gaat sowieso ook Microsoft de technologie ondersteunen. Alle metadata over het maken en bewerken van media wordt opgeslagen en met een klink op het CR-icoon kun je deze als gebruiker inzien. Het is echter aan de maker en websites waar media wordt gepubliceerd om de technologie ook te gebruiken. Mocht je hier mee willen weten: ik schreef hier afgelopen zomer een nieuwsbrief over.

De leukste en meest indrukwekkende aankondigingen van Adobe MAX zijn echter de zogeheten Sneaks. Hierbij worden nieuwe technologieën die in ontwikkeling zijn aan de wereld getoond, om ook te zien welke reactie het oproept binnen de gemeenschap van Adobe-gebruikers en in de media. Jaren geleden werd hier al de technologie getoond om met behulp van voicecloning achteraf foutjes in audio aan te passen. Dit riep zoveel negatieve reacties op dat de technologie geen onderdeel werd van Adobe-software, maar een paar jaar later kwamen er andere bedrijven die dezelfde functionaliteit beschikbaar maakten voor het grote publiek.

Enkele aankondigingen van dit jaar:

Project Fast Fill

De meest indrukwekkende Sneaks-aankondiging was als je het mij vraagt Project Fast Fill. Het idee is simpel: met behulp van generatieve AI kun je de achtergrond van video's bewerken. Geen foto's dus, maar bewegend beeld:

Project Res Up

Project Res Up is een project waarbij AI wordt gebruikt om de beeldkwaliteit van foto's, video's en gifs te vergroten. Dat wat je altijd ziet gebeuren in politieseries met bewakingsbeelden, maar dan in het echt:

Project Stardust

Project Stardust biedt de mogelijkheid om in Photoshop elementen in een foto met één klik te selecteren en vervolgens te verwijderen of verplaatsen. Generatieve AI zorgt ervoor dat de achtergrond netjes wordt ingevuld. Je kunt ook objecten toevoegen aan een foto middels generatieve AI. Je geeft simpelweg een prompt in voor het object dat je wilt toevoegen binnen een bepaald kader en Firefly doet de rest. Dit is Photoshop zoals iedereen altijd al had gewild dat het zou werken.

Andere projecten gaan onder meer over het verwijderen van glas (en de bijbehorende weerspiegeling) als je door een ruit hebt gefotografeerd en het automatisch nasynchroniseren van video in een andere taal.

Zoals ik eerder al schreef: dit zijn ontwikkelprojecten die nog niet beschikbaar zijn binnen de software van Adobe en dat misschien wel nooit worden. Vaak zie je echter dat dit soort demo's een jaar later op Adobe MAX worden aangekondigd als nieuwe functie binnen de software van Adobe. En met de razendsnelle ontwikkeling van generatieve AI zou het zomaar kunnen dat Adobe niet eens een heel jaar wil wachten, maar de technologie als deze af is zo snel mogelijk op de markt wil brengen.

De oorlog in Israël legt moderatieproblemen van Twitter X bloot

De oorlog tussen Israël en Hamas gaat gepaard met de verspreiding van grote hoeveelheid desinformatie. Daarbij gaat het niet alleen om bewerkte beelden, waar mensen vaak meteen aan denken, maar bijvoorbeeld ook om het opnieuw verspreiden van oude beelden in een andere context. Dit soort desinformatie kan in principe iedereen die kwaad wil verspreiden, omdat je geen skills nodig hebt voor het bewerken van beelden, maar hij kan net zoveel kwaad doen.

De Europese Unie heeft afgelopen week de verschillende techbedrijven een brief gestuurd om hen te wijzen op hun verplichtingen in het tegengaan van de verspreiding van desinformatie onder de Digital Services Act. Zo kreeg Mark Zuckerberg een brief van Thierry Breton, de Eurocommissaris voor de Interne Markt, om te benadrukken dat Facebook Meta alert moet zijn. Daarin ging het overigens niet alleen over desinformatie, maar ook over zaken als heftig beeldmateriaal en haatdragende berichten.

Elon Musk kreeg als eigenaar van Twitter X ook een brief, maar die was iets anders van toon. De oorlog laat namelijk zien waar iedereen al voor vreesde: er is nog maar weinig overgebleven van de moderatie op Twitter na de massale ontslagen. Je verzuipt op X in de desinformatie. Volgens The Information [€] heeft het bedrijf zelfs vlak voor de oorlog een belangrijk systeem voor de opsporing van desinformatie uitgeschakeld. Hamas zou volgens The New York Times slim gebruikmaken van het gebrek aan moderatie op X.

Daar komt bij dat onder Elon Musks bewind een systeem is opgetuigd waarbij geverifieerde accounts niet meer bestaan. Wel kun je betalen om een blauw vinkje te krijgen om vervolgens voorrang te krijgen in Twitters algoritme, perfect voor kwaadwillenden. Daar komt bij dat je als je een betaald account hebt, geld kunt verdienen op basis van de replies op je bericht. Het loont dus om content te plaatsen die veel reacties oproept en massaal gedeeld wordt. Drie keer raden wat voor soort content dat is tijdens een oorlog als deze...

Uiteraard verdedigt het bedrijf van Elon Musk zichzelf. Volgens CEO Linda Yaccarino heeft X al honderden accounts verwijderd die waren gelieerd aan Hamas en de gebruiksvoorwaarden overtraden. Maar voor de EU gebeurt er niet genoeg en dus is er een formeel onderzoek gestart naar het socialmediabedrijf. Dat kan resulteren in een fikse boete.

Ondertussen heeft het bedrijf er in ieder geval wel gezegd dat de zogeheten Community Notes sneller worden gepubliceerd. Dit is factcheck-informatie die door gebruikers wordt toegevoegd en vervolgens getoond bij berichten. Tijdens de eerste week van de oorlog was er een grote vertraging met het daadwerkelijk tonen van deze informatie onder posts op Twitter X.

