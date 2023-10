YouTube zet vol in op podcasts, maar maakt het daarbij nodeloos ingewikkeld

Deze week wil ik het met je hebben over:

YouTube gaat op twee plekken op verschillende manieren podcasts aanbieden en ik snap er nu al niks meer van.

Het verkeer naar nieuwssites vanuit Facebook en Twitter X is ingestort en gaat zich ook niet herstellen.

Twee weken geleden werd bekend dat Google stopt met zijn eigen podcast-app Google Podcasts. Een grote verrassing is dat niet, want het bedrijf had vorig jaar alle verwijzingen naar Google Podcasts al uit zijn zoekmachine gehaald en de app werd ook niet doorontwikkeld. Veel podcasters zullen er niet wakker van liggen, want voor makers en uitgevers was het een draak van een app. Het duurde lang om een podcast toe te voegen, podcasts doken niet op in de zoekfunctie en Google voegde soms uit zichzelf podcasts toe aan zijn database waardoor podcasts er dubbel in stonden.

Uiteraard stopt Google niet met podcasts. Het wil gebruikers overhevelen naar YouTube Music, de muziekstreamingdienst van YouTube en podcasts daar een beetje dezelfde plek geven als Spotify doet. Uiteraard zet het bedrijf hierbij ook in op videopodcasts en komt er een mogelijkheid voor gebruikers om makkelijk te switchen tussen audio en video bij podcasts die ook een versie met beeld hebben.

Dat klinkt allemaal niet onlogisch, maar het probleem is dat een deel van praat- en interviewpodcasts op dit moment ook als video op YouTube te vinden is. Nu kun je een lange discussie voeren of een podcast op YouTube wel een podcast is, maar het feit is dat sommige podcasts een heel groot deel van hun publiek bedienen op de videosite. Dat is juist een doelgroep die niet via traditionele apps naar podcasts luistert, maar wel heel veel tijd doorbrengt met het kijken naar video's op YouTube.

De vraag is of het toevoegen van podcasts aan YouTube Music, inclusief de videoversies, uiteindelijk niet heel veel verwarring met zich mee gaat brengen. Zowel voor makers, als voor het publiek.

Voor zover ik het begrijp blijven het namelijk gescheiden werelden en moet je een videopodcast los op YouTube zetten als hij binnen YouTube Music beschikbaar is. YouTube Music krijgt ondersteuning voor RSS-feeds, zodat je zonder gedoe je podcast kunt publiceren op het platform, maar YouTube zelf heeft die ondersteuning niet. Al zijn er wel plannen voor om die te gaan toevoegen.

Ook qua advertenties wordt het er niet makkelijker op. Op YouTube kun je namelijk pre- en mid-roll video-advertenties van YouTube zelf gebruiken om geld te verdienen, terwijl veel podcasters dynamisch advertenties toevoegen aan hun audiobestanden via hun podcasthost. Dat zou betekenen dat bij YouTube Music het toevoegen van advertenties aan de makerskant ligt en bij YouTube in principe aan de kant van het platform (al kun je natuurlijk nog steeds zelf sponsors verwerken in je video). YouTube zou zelfs eisen dat podcasters een RSS-feed aanleveren zonder advertenties, zodra het publicatie van RSS gaat ondersteunen. Voor YouTube Music geldt dat niet.

Als podcastmaker verdiep ik me uiteraard in alle mogelijkheden en platforms voor de publicatie van podcasts, maar zelfs voor mij duizelt het op dit moment als het gaat om Google's plannen met podcasts. Laat staan voor makers die minder technisch zijn en voor luisteraars. Het verschil tussen YouTube en YouTube Music is ronduit verwarrend en het geeft het gevoel dat hier twee productteams aan het werk zijn die compleet langs elkaar heen werken.

Hopelijk weet het bedrijf dit de komende maanden te stroomlijnen en is het straks in de praktijk minder ingewikkeld en verwarrend dan het nu lijkt.

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden van YouTube voor podcastmakers, dan heeft Adam Bowie de huidige situatie (en wat er bekend is over YouTube Music) uitgebreid op een rij gezet.

Het verkeer naar nieuwssites vanuit Facebook en Twitter X is ingestort en gaat zich ook niet herstellen

Soms vertelt een grafiek het hele verhaal en dat is zeker als het gaat om het verkeer van social media naar nieuwssite zo. Dus hierbij een grafiek die Axios afgelopen week publiceerde:

Bron: Axios

Gedetailleerde cijfers die Digiday publiceerde laten zien hoe groot de afname is van verkeer uit Facebook:

Some of the largest year-over-year declines in Facebook referral traffic to publishers’ sites in August 2023 include:



The Sun: 84% decline

Business Insider: 80% decline

The Guardian: 79% decline

The Daily Mail: 77% decline

The Mirror: 75% decline

BuzzFeed: 72% decline

The New York Times: 66% decline

CNN: 66% decline

Yahoo News: 66% decline

Dit zijn cijfers voor de Amerikaanse markt en ik zou heel graag willen weten of dit in Nederland net zo sterk is. Dus werk je op een nieuwsredactie en kun je cijfers met me delen over het verkeer van Facebook en Twitter X naar je site over de afgelopen drie jaar? Reageer dan even op de mail, dan kan ik volgende week het Nederlandse perspectief uiteenzetten.

Verkeer naar nieuwssites vanaf de grote platforms is uiteindelijk afhankelijk van drie dingen:

De interesse in nieuws in het algemeen. Tijdens het presidentschap van Donald Trump en de eerste maanden van corona was die in de VS hoger dan nu, laten bezoekcijfers aan nieuwssites zien. Het gebruik van het platform in kwestie. Ook al ontkent het bedrijf zelf het, alle cijfers van externe bronnen wijzen erop dat het gebruik van Twitter X is afgenomen na de overname door Elon Musk. Hoe het algoritme van het platform omgaat met het tonen van links naar nieuwssite. Alles wijst erop dat Facebook nieuws steeds minder belangrijk maakt.

Nu is de daling in verkeer vanuit social media die de grafiek laat zien waarschijnlijk een combinatie van deze factoren, één ding is zeker: nummer 2 en 3 zorgen ervoor dat het verkeer zich niet zomaar gaat herstellen. Sterker nog: de kans is groot dat het alleen nog maar verder afneemt.

Sinds afgelopen week worden links op Twitter X anders weergegeven en ontbreekt de titel. Je ziet voortaan enkel nog een foto met daarin in het klein het domein waar naar gelinkt wordt. Hierdoor lijken links afbeeldingen en is de kans groot dat mensen bij het scrollen niet meer doorklikken. Afgelopen vrijdag schreef ik al over wat gebruikers/redacties hieraan kunnen doen.

Ongeveer tegelijkertijd is bekend geworden dat Campbell Brown, het hoofd nieuws van Facebook Meta, het bedrijf verlaat. Brown werkte 14 jaren als presentator en correspondent bij de Amerikaanse nieuwszenders CNN en NBC News. In 2017 ging ze aan de slag bij Facebook en was ze eindverantwoordelijk voor de investeringen die Facebook deed in nieuws. Zowel binnen het platform als door geld te investeren in nieuwsmedia.

Het afgelopen jaar werd al duidelijk dat Facebook de investeringen in nieuws aan het afbouwen was. De financieringsprogramma's voor uitgevers werden stopgezet en onlangs werd bekend dat de News Tab, die in Nederland nooit is geïntroduceerd, verdwijnt. Aanpassingen in het algoritme die resulteren in minder verkeer naar nieuwssites passen in deze ontwikkeling. En dat Brown nu vertrekt lijkt de ultieme bevestiging dat Facebook klaar is met nieuws.

Nieuws heeft er mede voor gezorgd dat Facebook zo groot is geworden, maar inmiddels is het voor het sociale netwerk meer een last geworden. Desinformatie en polariserende discussies zijn een groot probleem geworden en hangen samen met het delen van nieuws op het platform. Daarnaast is er de toenemende regulering wereldwijd die bedrijven als Facebook en Google verplicht om uitgevers te betalen voor het gebruik van nieuws. Een heleboel redenen dus voor Facebook om nieuws minder belangrijk te maken.

Tot slot is er natuurlijk de hele verschuiving van tekst naar video die al een paar jaar gaande is. Die versterkt op termijn de afname van het verkeer naar nieuwssites. Voor media wordt het dus nog belangrijker om in te zetten op trouwe bezoekers die uit zichzelf naar je site of app toekomen of zich abonneren op nieuwsbrieven of pushberichten. Zoals ik dit jaar al een aantal keer schreef: het tijdperk van het massale verkeer van de grote platformen is voorbij. Dat laat de grafiek bovenaan dit stuk nog maar eens zien.

