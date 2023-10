Nieuwsabonnementen draaien op kortingen, ook bij langdurige abonnees

Naar aanleiding van mijn nieuwsbrief van afgelopen maandag heb ik al wat reacties gekregen van redacties die vertelden of zij een afname zien in het verkeer vanuit Twitter en Facebook. Ik kom hier maandag op terug in mijn nieuwsbrief, maar zou geholpen zijn met nog meer redacties die hier in een inkijkje in kunnen geven.

Zijn nieuwsabonnementen voor de volle prijs niet te duur en de kortingen te hoog?

Goedkope welkomstaanbiedingen zijn een goede manier om nieuwe abonnees binnen te halen, maar de prijsverhoging die na afloop van de kortingsperiode volgt is heftig. Zo heftig dat mensen het abonnement weer opzeggen of in ieder geval een poging doen om het op te zeggen. Dat is één van de conclusies van een groot internationaal onderzoek van het Reuters Institute naar het betalen voor nieuws in een tijd van inflatie. Het onderzoek werd uitgevoerd in maar liefst 20 landen, waaronder Nederland.