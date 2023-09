Hoe lang is Facebook nog een verkeersbron voor nieuwssites?

In deze vrijdageditie van mijn nieuwsbrief wil ik het met je hebben over Facebook.

Facebook lijkt voorzichtig afscheid te nemen van nieuws

Dat uitgevers een haatliefdeverhouding hebben met Facebook hoef ik niemand te vertellen. Het bedrijf was de afgelopen tien jaar een ongelofelijk belangrijke bron voor verkeer naar nieuwssites, maar tegelijkertijd verdient het geld via advertenties dankzij de links naar nieuwssites die op het sociale netwerk worden gedeeld. Nog los van het feit dat Facebook, samen met Google, een groot deel van de advertentiemarkt van uitgevers heeft afgepakt.

Op allerlei manieren heeft Facebook door de jaren heen deals gesloten met uitgevers. Toen Facebook besloot dat video dé manier was om gebruikers meer minuten op het platform te laten doorbrengen, betaalde het uitgevers (vooral in de VS) voor het maken van videocontent. De beruchte pivot to video is daar het gevolg van. Toen Facebook de geldkraan dichtdraaide werden de videoredacties weer wegbezuinigd.