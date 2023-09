Een tv-programma met alleen maar goed nieuws, is dat een goed idee?

Op de laatste warme dag van het jaar heb ik me opgesloten op mijn zolderkamer (met airco, moet ik er eerlijk bij zeggen), om een verse nieuwsbrief voor je te schrijven. Ik wil het met je hebben over:

SBS6 komt met een programma over Goed Nieuws en dat zou goed nieuws kunnen zijn (al denk ik van niet).

Nederlandse nieuwssites willen niet meer dat OpenAI hun artikelen gebruikt als trainingsdata.

De zoektocht naar de perfecte thumbnail op YouTube is bijna wetenschap.

Ik schrijf in mijn nieuwsbrief niet vaak over televisieprogramma's, maar de aankondiging die Talpa Network vandaag deed was er eentje waar ik toch even bij stil wil staan. SBS6 komt vanaf volgende maand namelijk met een spin-off van Hart van Nederland waarin alleen maar goed nieuws wordt gebracht: GoedNieuws Vandaag.

Het idee achter het programma is om positief nieuws te brengen en constructieve (oplossingsgerichte) journalistiek, legt de redactie uit:

Natuurrampen, oorlogen en criminaliteit: het overgrote deel van het dagelijkse nieuws is negatief. Ondanks dat het belangrijk is om dit nieuws te brengen, zorgt het er ook voor dat het goede nieuws soms wordt overschaduwd. Het nieuwe SBS6-programma GoedNieuws Vandaag, dat vanaf 2 oktober wordt uitgezonden, hoopt hier verandering in te brengen.

Ik zie veel journalisten meteen negatief reageren op dit format, maar is het niet gewoon een goed idee? Onderzoeken laten zien dat de hoeveelheid ellende die mensen over zich heen gestort krijgen via het nieuws de belangrijkste reden is dat mensen er soms actief voor kiezen om geen nieuws tot zich te brengen.

Dat is de directe aanleiding voor de redactie van Hart van Nederland om dit nieuwsprogramma te gaan maken. De redactie had al een aparte sectie met goed nieuws op de website, net als dat NU.nl dat heeft. Dat zijn rubrieken die niets voor niets bestaan, het publiek heeft hier behoefte aan. En het gaat echt niet alleen over de geboorte van een olifantje in een dierentuin.

Het nieuwe programma legt de nadruk op positieve en optimistische ontwikkelingen, lokaal of wereldwijd. Duurzame vredesonderhandelingen, wetenschappelijke doorbraken op medisch vlak en inzamelingsacties om buurtbewoners te helpen zullen voorbijkomen.

Toch heb ik mijn twijfels of dit gaat werken. Niet zozeer omdat het op het niet zo succesvolle SBS6 wordt uitgezonden, maar omdat ik bang ben dat het te veel een goednieuwsshow wordt. Ik vind de goed-nieuws-rubrieken op nieuwssites een goed idee omdat het onderdeel is van een groter geheel. En ik ben ervan overtuigd dat als je constructieve journalistiek tot de kern maakt van wat je doet als redactie, dat je je daarmee kunt onderscheiden en publiek aan je weet te binden. Maar een tv-programma met enkel goed nieuws, heeft dat genoeg in zich om kijkers te binden?

Dat mensen nieuws mijden omdat het te negatief is, betekent niet dat mensen wel behoefte hebben aan nieuwsprogramma dat enkel goed nieuws uitzendt. Sterker nog: ik denk dat die behoefte er niet is.

Maar juist daarom vind ik het ongelofelijk interessant dat SBS6 dit programma gaat maken. Ik word graag verrast, zowel inhoudelijk als qua interesse bij het publiek. Als het programma een bepaalde diepgang heeft, daadwerkelijk nieuwswaardige onderwerpen maakt en een succes wordt qua kijkcijfers, dan vind ik dat goed nieuws. Niet alleen voor de makers, ook voor de journalistiek in het algemeen. Omdat het hopelijk meer redacties aan het denken zet om zich te onderscheiden met constructieve journalistiek of een positievere toon.

Nederlandse nieuwssites willen niet meer dat OpenAI hun artikelen gebruikt als trainingsdata

"Nederlandse nieuwssites nemen maatregelen tegen dataharkend OpenAI", kopte de Volkskrant afgelopen week. Dat maatregelen nemen klinkt stoerder dan het is, want het nieuws is simpelweg dat Nederlandse uitgevers ervoor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheid die OpenAI sinds kort biedt om aan te geven dat je site niet meer wordt gescrapet door hun bots. Net zoals je bij Google kan aangeven dat de zoekmachine je site niet indexeert. En net zoals uitgevers in het buitenland massaal doen.

En als je er even kort over nadenkt dan concludeer je waarschijnlijk dat het best raar zou zijn als nieuwssites die mogelijkheid niet zouden gebruiken. Op dit moment is er namelijk geen enkel voordeel te halen uit het leveren van trainingsdata aan OpenAI. Het bedrijf betaalt je niet, je krijgt geen verkeer naar je site of zelfs maar bronvermelding, terwijl het bedrijf wel geld probeert te verdienen met zijn diensten.

Tegelijkertijd is het ergens al te laat. GPT 3 en 4 zijn allebei getraind op basis van artikelen van Nederlandse nieuwssites. En OpenAI gaat niet met terugwerkende krachten die modellen opnieuw trainen zonder de data van sites die nu aangegeven niet te willen worden gebruikt als trainingsdata Zoals ik eerder al schreef: als OpenAI zijnde wil je je taalmodellen actueel houden met nieuwe kennis of veranderingen in taalgebruik, maar dat lukt ook wel met een kleinere dataset.

Het risico is natuurlijk wel dat voor actuele kennis straks minder betrouwbare of meer gekleurde bronnen belangrijker worden dan de nieuwssites die niet meer meedoen. Dat wordt een uitdaging voor een bedrijf als OpenAI. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat het een deal heeft gesloten met persbureau AP in de VS om hun complete archief te gebruiken voor het trainen van hun AI-modellen. In Nederland zou het bedrijf dat in theorie ook met ANP kunnen doen en dan heeft het de uitgevers helemaal niet nodig.

De zoektocht naar de perfecte thumbnail op YouTube is bijna wetenschap

Thumbnails zijn één van de belangrijkste factoren waarmee mensen bepalen welke video's ze bekijken op YouTube, misschien zelfs wel de belangrijkste. Ik ben dan ook weleens verbaasd over hoe weinig aandacht veel media hier aan besteden, terwijl zelfstandige makers een sport hebben gemaakt van het creëren van de ultieme YouTube thumbnail.

De kans is groot dat je als gebruiker de komende tijd een grote verandering gaat zien in hoe thumbnails eruit zien. Het was namelijk een trend geworden om als maker met open mond op een thumbnail te staan. Dat zag er blijkbaar actief uit en trok de aandacht, een beetje de beeldversie van clickbait. Maar het lijkt erop dat een dichte mond beter werkt.

MrBeast, de populairste YouTuber ter wereld, zag in cijfers dat video's die een thumbnail hadden waar hij opstond met een dichte mond gemiddeld een langere kijktijd hadden dan die met een open mond. En dus staat hij voortaan met een dichte mond zijn video's aan te prijzen.

Nu betekent dit niet automatisch dat dit ook geldt voor andere YouTubers, maar heel veel videomakers laten zich graag inspireren door wat MrBeast doet, omdat hij zo succesvol is.

Uiteindelijk kan iedereen zelf gaan onderzoeken wat voor zijn kanaal het beste werkt, want YouTube biedt binnenkort de mogelijkheid om thumbnails te A/B-testen. Een deel van het publiek krijgt de ene thumbnail te zien en een deel de andere. Vervolgens kun je het gedrag van deze twee groepen vergelijken en interessante conclusies trekken, zoals MrBeast ook heeft gedaan. Ik ben heel benieuwd wat het effect gaat zijn van deze mogelijkheid op hoe thumbnails eruitzien.

