Uitgevers moeten inzien dat nieuwsbrieven een verdienmodel kunnen zijn

NU.nl test geautomatiseerde samenvattingen boven berichten.

De Amerikaanse uitgever Vox Media is al jaren op zoek naar alternatieve verdienmodellen dan advertenties en lijkt nu in te zetten op betaalde nieuwsbrieven. De online uitgever begon in 2011 en zit achter nieuwssite vox.com en diverse nichesites, waaronder techsite The Verge en sportsite SB Nation. Het bedrijf wordt vaak in één adem genoemd met BuzzFeed en Vice, omdat social media in het DNA van het bedrijf zit en geld werd verdiend via allerhande vormen van advertenties.

De laatste jaren probeert Vox Media ook op andere manieren geld te verdienen, onder meer door lezers te laten betalen. Het testte een betaald video-abonnement voor vox.com via YouTube. Dat verdween vrij snel weer en de nieuwssite zet nu vol in op donaties van lezers. De uitgever had ook plannen voor een betaald abonnement op The Verge, maar dat is er nooit gekomen.

De nieuwe strategie van Vox Media lijkt een aanbod van betaalde nieuwsbrieven over specifieke onderwerpen te zijn. Twee jaar geleden nam The Verge podcastnieuwsbrief Hot Pod over, waarvan wekelijks een gratis en een betaalde editie uitkomt. Het betaalde abonnement werd voortgezet. Daarnaast startte techjournalist Alex Heath begin dit jaar met Command Line, een nieuwsbrief over (en voor) de techindustrie die 7 dollar per maand kost.

Deze week werd bekend dat SB Nation twee betaalde nieuwsbrieven krijgt. Het gaat om nieuwsbrieven over twee american-football-clubs: de Detroit Lions en de Kansas City Chiefs. Allebei krijgen ze een eigen auteur die abonnees voor 50 dollar per jaar twee keer per week bijpraat over hun club. Over wat lezers kunnen verwachten schrijft SB Nation:

There we’ll be sharing a ton of unique content catered exactly to what Lions fans are craving. We’re talking in-depth analysis, behind-the-scenes coverage, exclusive Q&As with our subscribers, mailbags, and audio/video content—straight from the halls of Allen Park to your email twice a week. This is your direct connection to both the Lions and the Pride of Detroit staff.

Ik vind het interessant om te zien dat Vox Media niet kiest voor sitebrede abonnementen, maar losse producten lanceert voor niches binnen de niches die hun titels bedienen. Op die manier kan het een groot publiek blijven bereiken met hun merken en daar geld aan verdienen met advertenties en daarnaast subdoelgroepen een losstaand betaald product bieden, waarvan de kosten relatief laag zijn.

Ik geloof er heilig in dat lezers bereid zijn te betalen voor een nieuwsbrief die heel duidelijk in een specifieke behoefte voorziet (iets wat geen verrassing zal zijn als je kijkt naar mijn eigen nieuwsbrief). Dit wordt vaak gezien als iets wat zelfstandige auteurs doen via een platform als Substack, maar juist voor uitgevers ligt hier ook een kans.

Daarbij zijn losse abonnementen zoals Vox Media aanbiedt een optie, maar als je als uitgever al een betaald abonnement hebt zou je nieuwsbrieven over specifieke niches onderdeel kunnen maken van een abonnement, zodat abonnees voor hun gevoel meer waarde uit dat abonnement halen en ze dus ook meer verliezen als ze hun abonnement opzeggen. Het valt me op dat, zeker in Nederland, uitgevers nieuwsbrieven enkel als marketingmiddel inzetten en dus gratis aanbieden, terwijl juist de nichenieuwsbrieven onderdeel zouden moeten zijn van een abonnement.

Als redactie kun je taalmodellen zoals ChatGPT gebruiken om kopsuggesties of social-media-posts te genereren, maar ook het schrijven van samenvattingen van artikelen kun je al heel goed automatiseren. NU.nl plaatst al een paar jaar een lijstje met drie bullets die een verhaal samenvatten boven een deel van zijn artikelen en daar ligt dus een kans om AI in te zetten.

Vanaf vandaag verschijnt boven een deel van de artikelen een lijstje met de belangrijkste punten uit het bericht, gegenereerd door een taalmodel en vervolgens gecheckt door een redacteur. Een paar voorbeelden:

Het kan zijn dat je de blokjes niet ziet, want volgens mij voert NU.nl een A/B-test uit waarbij slechts een deel van de lezers de blokjes te zien krijgt.

NU.nl schrijft over de reden van het experiment:

We hebben goede redenen om te denken dat dit in ieder geval bij een deel van onze artikelen de leeservaring verbetert. Ook denken we dat er werk uit handen wordt genomen van onze redacteuren (die tijd kunnen ze dan weer aan andere artikelen besteden). Om echt te weten of het werkt, moeten we het natuurlijk ook in de praktijk testen. Dus dat gaan we nu doen.

Ik ben benieuwd hoe vaak redacteurs nog aanpassingen moeten doen in de tekst. Overigens is dit slechts één van de toepassingen waarmee NU.nl intern mee heeft geëxperimenteerd, dus ik ben benieuwd waar men nog meer mee komt.

Voor zover ik weet is dit de eerste grote Nederlandse nieuwssite die redactiebreed experimenteert met door AI gegenereerde teksten binnen artikelen. Los van de geautomatiseerde templatejournalistiek voor sportberichtgeving, verkiezingsuitslagen en weerberichten, die op diverse redacties al wordt gebruikt. Er zijn op alle redacties natuurlijk redacteurs te vinden die, met of zonder toestemming van hun baas, ChatGPT gebruiken bij hun werk, maar redactiebreed gebeurt het volgens mij nog niet. Dat terwijl NU.nl met dit voorbeeld duidelijk laat zien dat hier kansen liggen.

