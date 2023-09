De NOS gebruikte AI-gegenereerde pinguïns in het journaal en dat had voorkomen kunnen worden

Er zijn technische oplossingen te bedenken om te kunnen achterhalen waar een foto vandaan komt, of hij gegenereerd of bewerkt is en wanneer hij is gemaakt.

Deze vrijdag wil ik het echter over iets heel anders hebben met je.

1. Media moeten techniek omarmen om de herkomst van foto's te achterhalen

Vorige week was de NOS in het nieuws, omdat het per ongeluk een met behulp van AI gegenereerde foto had gebruikt op het scherm achter de presentator van het NOS Journaal. Dit kon misgaan omdat het selecteren van dit soort beelden een routineklus is en een beeldbank met stockbeelden die de NOS gebruikt ook gegenereerde afbeeldingen bevat. Het is natuurlijk ook geen ramp dat dit is gebeurd, maar wel een beetje slordig.

In een verklaring achteraf geeft de NOS aan hoe het alleen maar belangrijker wordt om de herkomst van beelden vast te stellen:

Nieuwsbeeld dat op de redactie van NOS Nieuws binnenkomt wordt altijd nauwgezet gecontroleerd. Wat is de bron? Hoe zeker zijn we van tijdsbepaling en locatie? Kunnen we manipulatie uitsluiten? Bij twijfel gaan onze specialisten aan het werk, en proberen we – vaak met hulp van open source-technieken – nader onderzoek te doen voor we foto’s of videobeeld publiceren. Dat is nodig, want zeker nu artificiële intelligentie (AI) zo’n grote vlucht neemt, worden beeldmanipulaties steeds makkelijker te maken en steeds minder goed te herkennen.