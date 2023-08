Voetbal International heeft inmiddels 20.000 online abonnees

Heb je geen zin om deze nieuwsbrief te lezen, dan kun je hem ook beluisteren. Ik heb mijn stem gekloond met behulp van de technologie van Eleven Labs en die de tekst van deze nieuwsbrief gevoed.

Wat opvallend is, is dat het systeem van Eleven Labs denkt dat Nederlanders een Gooische R hebben. Tenminste: die heb ik gekregen van het systeem, terwijl ik die totaal niet heb in het echt...

Afgelopen vrijdag schreef ik in mijn nieuwsbrief over hoe deze technologie werkt en wat je er mee kunt. En vooral ook over de mogelijkheid om een nog veel betere kloon van een stem te maken, dan die ik hierboven heb gebruikt:

Wat Voetbal International met hun online-only abonnement doet is geen hogere wiskunde, maar toch heel knap voor een tijdschrift.

YouTube betaalt platenmaatschappij voor AI-gegenereerde content.

De Digital Services Act is in werking getreden, maar wat houdt hij nu eigenlijk in?

1. Wat Voetbal International met hun online-only abonnement doet is geen hogere wiskunde, maar toch heel knap voor een tijdschrift

Voetbal International heeft een mooie mijlpaal bereikt: het voetbaltijdschrift heeft 20.000 abonnees voor VI PRO, een online-only abonnement dat toegang geeft tot allerlei soorten content achter de betaalmuur.

Nog steeds heeft het tijdschrift meer papieren abonnees, maar - niet geheel verrassend - dat aantal daalt. Het tijdschrift heeft een oplage van iets meer dan 30.000, waarvan het grootste deel naar abonnees gaat. Volgens hoofdredacteur Pieter Zwart groeit het aantal abonnees op VI PRO harder, dan dat het aantal abonnees in print daalde. "Mede omdat we de daling in print ook hebben kunnen stabiliseren", zegt hij daarover.

Onder leiding van Zwart begon Voetbal International in 2017 met VI PRO. In plaats van de artikelen uit print achter een betaalmuur te zetten en mensen vervolgens 'digitale toegang' te verkopen, werd VI PRO een echt digitaal aanbod dat naast print bestaat. Een abonnee krijgt toegang tot exclusieve interviews, achtergrondverhalen, analyses en financiële inzichten. Dat gebeurt uiteraard in tekst, maar ook via podcasts en video’s.

Alles draait er volgens Zwart om dat de redactie maakt wat de abonnees willen. "Daarop spelen we in met verhalen, maar ook met het tarief." Heel veel meten en testen dus. En, wat mij opvalt, het wegzetten van VI PRO als een volwaardig product, in plaats van een slap aftreksel van het tijdschrift.

Voetbal International heeft sinds de introductie van het online abonnement flink gespeeld met de prijs. Het werd relatief goedkoop in de markt gezet voor 5 euro per maand, inmiddels is dat verdubbeld naar 10 euro. Er zijn genoeg lezers bereid om dat te betalen. Al moet ik erbij zeggen dat er regelmatig aanbiedingen zijn. Zo kun je nu tijdens de start van het nieuwe voetbalseizoen abonnee worden waarbij je 6 euro per maand betaalt totdat je weer opzegt.

Wat volgens Zwart ook echt heeft geholpen om 20.000 abonnees bij elkaar te krijgen is om VI PRO heel goed te promoten. "We zorgen ervoor dat we gebruikers op alle plaatsen (site, app, video, podcasts, nieuwsbrief) oproepen om abonnee te worden." Een abonnement op VI PRO wordt actiever gepusht dan op het tijdschrift zelf.

Wat Voetbal International doet is geen hogere wiskunde, maar is toch ontzettend knap. Ik heb de afgelopen jaren wel eens opdrachten mogen doen voor tijdschriftuitgevers en wat me opvalt is dat ze allemaal graag online abonnementen willen verkopen, maar uiteindelijk nog helemaal print gefocust zijn.

Stukken verschijnen eerst in print en dan pas online, met het liefst nog een vermelding erbij dat het stuk uit een bepaalde printeditie komt. Redacteurs vinden online-only stukken tweederangs content waar ze minder tijd voor maken en de sales-afdeling zet onder de streep meer in op het verkopen van tijdschriftabonnementen dan online abonnementen.

Dit nog los van het feit dat veel redacties niet over de juiste data beschikken. Ze weten niet wat abonnees precies lezen of wat mensen lezen (of bij welke artikelen ze op de betaalmuur stuiten) voordat ze abonnee worden. Iets wat essentieel is als je je abonnees een goed digitaal product wilt bieden.

Bij Voetbal International zijn ze in 2017 begonnen om zich als redactie echt te focussen op online. Met behulp van de juiste data, een goed product en een redactie die zich richt op de online lezer. Dat betaalt zich uit, laten de cijfers zien.

Ik verwacht dat het aantal abonnees op VI PRO zal blijven stijgen en ergens binnen nu en drie jaar het aantal printabonnees voorbij gaat. Of ze dan gaan stoppen met het fysieke tijdschrift? "In de nabije toekomst niet", zegt Pieter Zwart daarover.

2. YouTube betaalt platenmaatschappij voor AI-gegenereerde content

De algemene tendens is dat uitgevers niet echt blij zijn dat hun content massaal wordt gebruikt voor het trainen van taalmodellen. Ze verenigen zich om te kijken naar juridische stappen tegen techbedrijven, maar niemand weet waar dit toe gaat leiden.

Ondertussen heeft platenmaatschappij Universal een deal gesloten met YouTube. Die deal houdt in dat het videoplatform een systeem gaat ontwikkelen dat herkent wanneer het werk/de stem van een artiest is geïmiteerd met behulp van generatieve AI. Als Universal de rechthebbende is van de muziek van de artiest in kwestie krijgt de platenmaatschappij een vergoeding van YouTube voor de door AI-gegenereerde muziek.

Wat de deal die YouTube heeft gesloten opmerkelijk maakt, is dat moederbedrijf Google al het andere materiaal op internet dat is beschermd met auteursrecht gebruikt om binnen zijn zoekmachine eigen content te genereren om de zoekvragen van gebruikers te beantwoorden. Daar krijgen alle makers van de content die de trainingsdata hebben geleverd geen euro voor betaald.

Dit laat zien hoe machtig de positie van de muziekindustrie nog steeds is. YouTube is veel te bang dat Universal zich terugtrekt van YouTube (Music), want dan heeft het platform een gigantisch probleem. Voor uitgevers zijn de techbedrijven niet bang, de uitgevers hebben de techbedrijven harder nodig (voor verkeer naar hun sites) dan andersom.

Conclusie: je kunt beter muziek gaan uitgeven dan nieuws.

3. De Digital Services Act is in werking getreden, maar wat houdt hij nu eigenlijk in?

Een paar dagen geleden is de Digital Services Act in werking getreden. Samen met de Digital Markets Act die later in werking treedt de belangrijke Europese wetgeving om techbedrijven te reguleren. De Digital Services Act, op zijn Nederlands Verordening digitale diensten, is van toepassing op bedrijven die online diensten verlenen en maandelijks minstens 45 miljoen actieve gebruikers hebben. Dat zijn onder meer Apple, Google en Facebook Meta en Microsoft, maar ook de bekende sociale netwerken ( Twitter X, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, TikTok), webwinkels (Amazon, AliExpress, Zalando) en Wikipedia. Een deel van de regels geldt ook voor kleinere online dienstverleners.

De wet is vooral bedoeld om gebruikers te beschermen. Er staan artikelen in over gepersonaliseerde advertenties, het tegengaan van de verspreiding van illegale content en desinformatie en over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen.

Maar wat gaan we er in de praktijk eigenlijk van merken? Het meest in het oog springende op dit moment is dat de meeste sociale netwerken je de keuze geven om een chronologische feed te bekijken in plaats van eentje die samengesteld is middels een algoritme. Instagram had die optie al voor je tijdlijn, maar komt nu ook met een chronologisch overzicht van Stories en Reels. TikTok pakt het anders aan en kwam eerder al met de aankondiging dat Europese gebruikers de For You-feed kunnen vervangen door een algemeen overzicht van trending video's.

Je kunt je wel afvragen of dit nu de reden is dat de Digital Services Act er zou moeten zijn. Gebruikers willen helemaal geen chronologisch overzicht van Stories of een algemene trendinglijst van TikTok-video's. Als ze dat wilden zou het er wel zijn, want deze bedrijven hebben maar één doel: je zo lang mogelijk in hun app houden. En gebruikers willen dit - in ieder geval onbewust - ook.

Bij de NOS las ik hierover:

"Allereerst betekent dit dat het voor gebruikers makkelijker zou moeten worden om hun telefoon weg te leggen. Oftewel: dit zou de apps minder aantrekkelijk moeten maken", zegt Sarah Eskens, universitair docent recht en technologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Maar dit is natuurlijk niet hoe het werkt. Als je mensen de optie geeft om een feed te kiezen die minder leuk werkt (en dus minder verslavend is), gaan ze echt niet uit zichzelf massaal die feed gebruiken.

Andere onderdelen van de wetgeving, zoals de aanpak van de verspreiding van illegale content en desinformatie zijn in mijn ogen een stuk interessanter, maar het valt me op dat Nederlandse media vooral ingaan op de alternatieven voor tijdlijnalgoritmes in hun berichtgeving. Dat is immers tastbaar voor gebruikers, maar is slechts een heel klein element van deze wetgeving. Een echt goed overzicht van de gevolgen van de wet ben ik eigenlijk nergens tegengekomen.

