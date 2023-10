5 redenen om een community te starten rond je podcast of nieuwsbrief

Een Tinder-achtige interface voor nieuws is nooit gelukt en er zijn nog steeds weinig nieuwsapps met een Stories-achtige interface. Waarom werkt het niet om de interfaces van populaire apps te vertalen naar nieuws? Komende maandag ga ik het erover hebben in mijn nieuwsbrief. Vandaag heb ik een heel ander onderwerp voor je.

Het succes van communities rondom podcasts en nieuwsbrieven

Al vijf jaar lang maak ik, samen met Mark Versteden en Nelleke Poorthuis, de podcast Trust Nobody over Wie is de Mol? En als er één ding is wat ik in die jaren heb geleerd is het de kracht van de community die we rondom de podcast (en uiteindelijk dus rondom) Wie is de Mol? hebben gecreëerd. Een community die niet alleen bestaat (en ons financieel steunt via Patreon), maar die ook naar offline events komt en zelfs meegaat op reizen die we organiseren.