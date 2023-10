Waarom een TikTok-interface een slecht idee is voor een nieuwsapp

Afgelopen vrijdag verstuurde ik een nieuwsbrief naar mijn betalende leden, waarin ik vroeg of er interesse was in een online community rondom mijn nieuwsbrief waarmee je contact kunt hebben met andere lezers. 15 procent van deze lezers wilde wel lid worden van deze community. Nu ben ik uiteraard benieuwd hoe dat zit onder alle lezers van mijn nieuwsbrief. Dus bij deze de vraag: zou je lid willen worden van een online community rondom mijn nieuwsbrief?

In deze nieuwsbrief wil ik het met je hebben over:

Als nieuwsapp moet je niet zomaar elke nieuwe gebruikersinterface van populaire apps kopiëren.

Sociale media worstelen met de oorlog in Israël.

Iedereen laten betalen voor Twitter X, is dat een goed of een slecht idee?

Als nieuwsapp moet je niet zomaar elke nieuwe gebruikersinterface van populaire apps kopiëren

In de tijd dat Tinder opkwam heb ik regelmatig ideeën gezien voor een swipe-interface binnen nieuwsapps waarmee je kunt bepalen wat je wel en niet wil lezen. En toen Stories opdoken in elke app, werd er uiteraard geroepen dat dat de toekomst zou zijn van hoe ook nieuwsapps zouden moeten werken.

Uiteindelijk bestaan alle nieuwsapps echter nog steeds uit verticaal doorscrollbare lijstjes met headlines en foto's. Al wordt er heel soms nog weleens iets anders geprobeerd. Het Dagblad van het Noorden vernieuwde onlangs zijn app, las ik in de nieuwsbrief van Jaap van Zessen.

De app heeft een voorpagina waarvoor gekeken is naar de interface van TikTok. Je ziet een beeldvullende foto met een kop en een label erbij die je doorlinkt naar het bijbehorende artikel. Je kunt er verticaal doorheen swipen om alle uitgelichte verhalen te zien. Via het menu onderin kun je naar een traditionele pagina met al het nieuws.

Leuk idee. Een paar jaar geleden zou je dezelfde beeldvullende platen als Stories hebben aangeboden als je mee wilde gaan met de laatste app-trends. Alleen werken dit soort interfaces in de praktijk niet.

De belangrijkste reden hiervoor is dat je nieuwsartikelen wilt aanbieden. Je kiest middels een overzicht uit wat je wilt lezen aan de hand van een kop, afbeeldingen, label en eventueel een ankeiler. Vervolgens klik je door en lees je het artikel. De interface van TikTok is bedoeld voor video. Video die direct afspeelt waardoor je hem meteen consumeert en in minder dan een seconde naar de volgende video gaat die je ook meteen consumeert. Dat geldt net zo goed voor Stories. Je kijkt direct de content en klikt of swipet door als het je niet interesseert. Dat is echt fundamenteel iets anders dan het doorklikken naar artikelen.

Deze interface van de nieuwe app van het Dagblad van het Noorden is visueel aantrekkelijk, maar praktisch is hij niet. Zeker niet als je meer dan één artikel wilt lezen en vanuit een artikel terug wilt om een ander artikel te selecteren.

Wat je wel zou kunnen doen is een videosectie binnen je app maken die op deze manier werkt. Zo zijn er inmiddels best wat nieuwsapps die een soort Stories aanbieden, waaronder in Nederland de NOS. De sectie 'Kijken' in de app is, naar ik begreep, goed voor de helft van alle videoviews binnen het hele NOS-domein. Dit zijn korte, verticale video's waar je op een Stories-manier doorheen kunt swipen en die je goed zonder geluid kunt bekijken. Precies zoals Stories in alle social-apps.

Nu ben ik de laatste die tegen verandering is en ik zou het heel interessant vinden om te experimenteren met hoe je de voorpagina van een nieuwsapp anders zou kunnen vormgeven. Het TikTok-concept van het Dagblad van het Noorden lijkt echter een idee dat zonder het eerst te testen met gebruikers is doorgevoerd. Het ziet er lekker hip uit, maar of het het gebruik van de app ten goede komt vraag ik me ten zeerste af.

Sociale media worstelen met de oorlog in Israël

Vorige week schreef ik over hoe het Twitter X niet lukt om de verspreiding van desinformatie over (en heftig beeldmateriaal van) de oorlog in Israël tegen te gaan, maar het is natuurlijk niet het enige platform dat hier last van heeft. Alle sociale media worstelen hiermee. Facebook Meta, YouTube, TikTok, Telegram etc. Axios zette het afgelopen week goed op een rij.

Er verschenen afgelopen week nog een aantal berichten/artikelen hierover die ik met je wil delen:

Facebook Meta en TikTok hebben, net als Twitter X, een officieel verzoek van de EU gekregen om informatie aan te leveren over de maatregelen die zij nemen om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. We zien hier voor het eerst in de praktijk wat de Europese Digital Services Act betekent.

De Community Notes op Twitter X, waarmee gebruikers factcheck-informatie bij posts kunnen plaatsen, blijken niet geschikt om de grote hoeveelheid desinformatie rondom deze oorlog aan te pakken.

Iedereen laten betalen voor Twitter X, is dat een goed of een slecht idee?

Als je in Nieuw-Zeeland of op de Filipijnen woont en je wilt een nieuw account aanmaken op Twitter X, dan moet je daar voortaan 1 dollar per jaar voor betalen. Het is één van de plannen van Elon Musk die hij ook daadwerkelijk uitvoert.

Nu moet ik eerlijk zijn dat ik vanwege het beleid van het afgelopen jaar geen euro aan X zou uitgeven, maar voor het oude Twitter had ik dat zonder probleem betaald. Sterker nog: ik betaalde jaarlijks voor de app Tweetbot die ik gebruikte als Twitter-client.

Los daarvan: ik vind dit eigenlijk best een goed idee. Het idee achter het betalen van een klein bedrag voor een account is dat je op die manier bots kunt beperken. Uiteraard kun je, als je maar betaalt, nog steeds een botleger vormen en het hele sociale netwerk volspammen. Er wordt echter een financiële drempel opgeworpen en het is ook makkelijker om grote hoeveelheden accounts van dezelfde eigenaar op te sporen als diegene hetzelfde betaalmiddel gebruikt.

Het is zeker geen middel dat het botprobleem in één keer oplost, maar X wil nog een aantal andere maatregelen doorvoeren, waaronder het verplicht koppelen van een telefoonnummer ter verificatie en een ID-controle. De combinatie van deze maatregelen kan uiteindelijk best wel een goede manier zijn om bots te beperken. Tegelijkertijd kun je je afvragen of het ook wat doet aan alle haatberichten op het platform die van 'gewone' accounts afkomen.

En niet alleen: de vele checks zorgen er ook voor dat anoniem een account aanmaken eigenlijk niet meer mogelijk is. Uiteraard kun je aan de buitenkant anoniem blijven, maar Twitter X weet wie je bent. Dat kan voor mensen die leven in een land met een onderdrukkend regime een serieus risico zijn. Twitter was altijd een kanaal waarmee zij konden communiceren met de buitenwereld, maar wat als er het risico is dat een overheid jouw gegevens opvraagt bij X? Dan is het voor jou geen veilig platform meer.

Anonimiteit is online een groot goed, waarbij we het vaak hebben over hoe dat wordt misbruikt, maar het is en wordt ook voor goede dingen gebruikt. Zeker op Twitter in het verleden.

De betaling en verificatie kan X over de hele linie een beter platform maken, maar het is ook een nieuwe stap verder weg van wat Twitter ooit was.

