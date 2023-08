Instagram Uitzendingskanalen (🤔) zijn perfect voor journalisten

Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om je te bedanken dat je betalend lid bent van mijn nieuwsbrief. Het biedt mij niet alleen de mogelijkheid om meer tijd te besteden aan het schrijven ervan, maar het is ook vooral een blijk van waardering voor het werk dat ik er bijna dagelijks in stop. Dus: dank!

Deze vrijdag wil ik het met je hebben over een nieuwe functie van Instagram, waar ik maar weinig over hoor, terwijl ik denk dat hij interessant is voor journalisten.

Posts, Stories en Reels. Het aantal mogelijkheden van Instagram is met de jaren groter en groter geworden. Dat maakt de app steeds ingewikkelder - het is wat dat betreft maar goed dat Threads een losse app is - maar geeft hem ook steeds meer mogelijkheden.

De nieuwste functionaliteit die Instagram biedt kan voor journalisten interessant zijn. Zeker journalisten die in een specifieke niche opereren en zien dat ze op Twitter X steeds minder mensen kunnen bereiken. Instagram is namelijk druk bezig met de uitrol van wat het in het Nederlands 'Uitzendingskanalen' noemt, een iets te letterlijke vertaling van Broadcast Channels.