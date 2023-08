Is er nog wel toekomst voor spraakassistent als Siri en de Google Assistent?

Na een weekje vakantie ga ik morgen weer aan het werk. Vandaag heb ik even alle nieuwsbrieven en sites die ik volg bijgelezen en heb ik uiteraard een nieuwsbrief geschreven. Daarin wil ik het met je hebben over:

1. Wat betekent generatieve AI voor spraakassistenten als Siri en Google Assistent?

Nadat OpenAI de wereld op zijn kop zette met ChatGPT, wist Google niet hoe snel ze ook heel veel nieuwe toepassingen van taalmodellen (waaronder chatbot Bard) moesten lanceren. Wat me daarbij opviel is dat het geen moment ging over de Google Assistent, de tool van Google die op basis van AI-technologie een spraakassistent zou moeten zijn in je telefoon, je auto en slimme speakers in huis. Er werd letterlijk niks gedaan met Google's taalmodel PaLM 2.

Ook Apple deed geen enkele aankondiging over verbeteringen in Siri tijdens de presentatie van nieuwe software voor iPhones, iPad en Macs begin juni. Dat terwijl Apple ook druk bezig is met de ontwikkeling van een eigen taalmodel.

Microsoft heeft zelfs aangekondigd dat het zijn assistent Cortana niet verder gaat verbeteren, maar uit Windows haalt. Geen hele vreemde keuze, want Cortana kwam totaal niet van de grond.

Nu kun je je afvragen of de andere digitale persoonlijke assistenten dat wel deden. Ja, iedereen kan als hij wil tegen zijn telefoon praten, steeds meer auto's hebben ondersteuning voor Siri, Amazon's Alexa of de Google Assistent en er zijn heel veel mensen die een slimme speaker hebben gekocht. De vraag is echter wat mensen er mee doen naast het zetten van een timer, muziek afspelen en het aanzetten van de slimme verlichting.

In de praktijk was het lastig om er achter te komen wat je met een Assistent kon, omdat je geen menu of app store hebt zoals op andere apparaten. En een deel van de tijd begrijpt een spraakassistent de vraag niet, doet hij iets anders dan je vraagt of reageert hij traag. De belofte is nooit waargemaakt en na een kleine voice-hype een jaar of zes geleden, is geen organisatie meer bezig met het maken van toepassingen voor dergelijke assistenten.

Nu zouden taalmodellen een nieuwe kans kunnen bieden, maar daar leken Apple, Google en Microsoft tot nu toe totaal niet mee bezig. Tot nu. Google heeft namelijk aangekondigd Google Assistent te gaan verbeteren/aanpassen met behulp van de nieuwste AI-technologie. Hierdoor gaat de werking van Google Assistent flink veranderen. Een paar weken geleden werd al bekend dat Amazon met dezelfde ontwikkeling bezig is.

Het is dus nog te vroeg om de Google Assistent, Alexa en Siri dood te verklaren. Of het dankzij generatieve AI echter lukt om mensen de diensten meer te laten gebruiken in hun leven is afwachten.

2. TikTok laat gebruikers persoonlijke feed uitzetten, Facebook gepersonaliseerde advertenties

Dat de Digital Markets Act en Digital Services Act die de EU invoert grote gevolgen zouden hebben voor de grote techbedrijven, was al wel duidelijk, maar heel voorzichtig wordt duidelijk wat deze wetgeving concreet gaat betekenen.

Zo zou TikTok gebruikers de optie willen gaan geven om in plaats van de For You-feed, waarvoor het bedrijf je gedrag in de app minutieus bijhoudt om je interesses te bepalen, een algemene trending-feed te tonen. Deze is niet gepersonaliseerd, maar afhankelijk van wat iedereen kijkt in een land of regio. De vraag is of veel gebruikers hiervoor zullen kiezen, aangezien de kracht van TikTok de For You-feed en de gebruikerservaring ernstig vermindert als je deze uitzet.

Facebook Meta wil gebruikers om toestemming gaan vragen voor het tonen van persoonlijke advertenties (of in ieder geval voor de meest persoonlijke). Iets wat overigens ook voortkomt uit privacywetgeving GDPR waar het bedrijf al jaren mee worstelt.

The offer to limit so-called behavioral ads to users who opt in goes far beyond what Meta has done so far in response to privacy regulators. Since April, Meta has allowed users in Europe to request an opt-out from ads based on their activity in Meta apps, but only if a user completes a lengthy form on its help pages. That process likely has limited the number of people who have opted out. Meta said it plans to make the change to consent following discussions and guidance from Ireland’s Data Protection Commission, the lead privacy regulator for the company because it has its EU headquarters in Ireland. The company added that advertisers will still be able to run personalized ad campaigns in Europe after the change.

Dit zijn twee voorbeelden die in de basis positief zijn voor gebruikers, maar het heeft ook negatieve gevolgen. De Europese wetgeving is ook de reden dat Tiktok-concurrent Threads nog niet in de EU beschikbaar is en dat Google chatbot Bard pas weken na de introductie in Europa aanzette. Het kan zelfs zijn dat bepaalde diensten of functies niet (meer) in de EU beschikbaar zullen zijn, al zal over het algemeen het financiële belang van actief zijn op de Europese markt zwaarder wegen zijn dan de struggles die het de bedrijven oplevert.

