Deze 5 medianieuwsbrieven zijn voor mij het belangrijkste

1. Jaap van Zessen

Tot begin dit jaar werkte Jaap van Zessen als Chef Digitaal bij het AD, sindsdien werkt hij als freelance digitaal strateeg voor nieuwsmedia en schrijft hij zijn eigen nieuwsbrief. Zowel qua werk als qua nieuwsbrief zou ik Jaap kunnen zien als concurrent, maar in mijn ogen zijn er te weinig mensen met verstand van (online) zaken in de Nederlandse media die in te huren zijn én te weinig goede Nederlandse medianieuwsbrieven. Tot nu toe lukt het Jaap en mij goed om niet dezelfde nieuwsbrief te schrijven en vullen we elkaar mooi aan. En ook niet onbelangrijk: al een half jaar lang is hij er gewoon elke zondag. Ik weet na acht jaar hoe ongelofelijk lastig dat is.

