Nederlandse podcasts publiceren steeds meer afleveringen, maar die worden wel korter

Er lijkt iets mis te zijn gegaan met mijn nieuwsbrief van vorige week maandag, waardoor deze niet verstuurd is. Hij staat wel online, dus wil je hem alsnog lezen:

Dit is de laatste keer dat je mijn nieuwsbrief op maandag ontvangt. Ooit begon ik met mijn nieuwsbrief op zondag, maar toen ik vader werd besloot ik niet langer op zondag een paar uur achter mijn computer te duiken. Dus toen schoof mijn nieuwsbrief een dag op. Ik ben echter nooit blij geweest met maandag als verzenddag. En daarom verstuur ik de openbare versie van mijn nieuwsbrief na vandaag op zaterdagochtend. De tweede nieuwsbrief, voor betalende leden, verschuift naar de woensdagochtend. De afgelopen maand ben ik overigens bezig geweest om wat content naar de nieuwsbrief voor betalende leden te verhuizen om deze meer in balans te brengen met de gratis editie. Wil je niks missen en ben je nog geen lid? Word dan dat nu!

Nederlandse podcasts worden steeds korter.

Middelbare scholieren zitten meer op TikTok dan op Instagram

Nederlandse podcasts worden steeds korter

Als je alle Nederlandse podcastafleveringen bij elkaar optelt dan is er nog nooit zoveel podcastminuten gepubliceerd als vorig jaar. Als je alle Nederlandstalige podcasts van 2023 op normale snelheid zou willen luisteren, dan ben je zo'n 9 jaar van je leven kwijt. Dat blijkt uit een analyse die Pointer heeft gedaan in samenwerking met onderzoekers Sahra Mohamed en Hay Kranen.

Pointer was eigenlijk vooral geïnteresseerd in de inhoud van de podcasts. De onderzoekers hebben van 18.000 verschillende podcasts in totaal bijna een half miljoen afleveringen laten transcriberen, zodat de inhoud geanalyseerd kan worden. Doel is om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van desinformatie via podcasts.

Het onderzoek levert echter leuke getallen op over de Nederlandse podcastmarkt, die Pointer met me heeft gedeeld.

Wat bijvoorbeeld opvalt is dat Nederlandse podcasts met 36 minuten en 38 seconden vorig jaar gemiddeld korter zijn dan ze de vijf jaar ervoor waren. Iets wat ruim een jaar geleden in de VS ook al zichtbaar was.

Jaar Gemiddelde lengte (sec.) Mediane lengte (s) 2014 1773 1630 2015 2096 1710 2016 1991 1530 2017 1918 1443 2018 2295 1688 2019 2942 1824 2020 2322 1596 2021 2273 1688 2022 2274 1631 2023 2198 1628

Verder is het aantal actieve podcasts in Nederland over zijn hoogtepunt heen, maar de podcasts die actief zijn publiceren gemiddeld meer afleveringen dan ze in de jaren ervoor deden.

Jaar Aantal podcasts Gemiddeld aantal afleveringen 2014 168 10,32 2015 275 9,98 2016 539 9,74 2017 911 10,16 2018 1312 12,16 2019 2604 13,07 2020 5987 11,83 2021 7855 13,47 2022 7018 15,93 2023 7130 18,09

Middelbare scholieren zitten meer op TikTok dan op Instagram

Onderzoeksbureau Newcom heeft zijn jaarlijkse onderzoek naar social-media-gebruik in Nederland gepubliceerd. En daar komen een aantal interessante inzichten uit naar voren. Ik licht er vier voor je uit. Het hele rapport is te downloaden in ruil voor je gegevens.

1. Middelbare scholieren zitten meer op TikTok dan op Instagram

Het dagelijkse gebruik van Instagram is in de groep 15-19 jaar dit jaar gedaald ten opzichte van 2023, terwijl TikTok juist meer wordt gebruikt. Hierdoor is TikTok nu groter dan Instagram in deze groep.

In de groep 20-34 jaar stijgt het gebruik van Instagram nog wel, net als dat van TikTok trouwens, maar is Instagram nog steeds groter.

2. De groep 20-39 jaar gebruikt de meeste social-media-platforms

De afgelopen jaren is het aantal verschillende social-media-platforms dat Nederlanders gebruiken gegroeid, maar inmiddels lijkt het te stabiliseren. Behalve in de doelgroep 20-39 jaar. Zij gebruiken gemiddeld 6,0 platforms, tegenover 5,6 een jaar geleden. Daarmee scoren ze hoger dan elke andere leeftijdsgroep.

De hoeveelheid tijd die Nederlanders dagelijks op social media doorbrengen groeit overigens in alle leeftijdsgroepen, behalve 65+.

3. X-gebruikt daalt niet, Threads-gebruikers haken snel weer af

Er zitten nog steeds 3,2 miljoen Nederlanders op X volgens dit onderzoek. Het aantal gebruikers is zelfs met 125.000 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij niet om dagelijks gebruik, maar om gebruik in het algemeen.

Volgens het onderzoek zijn 1,3 miljoen Nederlanders X-kloon Threads gaan gebruiken, maar is een derde daarvan alweer gestopt.

4. De impact van social media op het mentale welzijn is groot

De onderzoekers hebben ook gevraagd naar de invloed van social media op het mentale welzijn. Daarbij zie je dat bij de jongere doelgroepen bijna een kwart zegt dat ze minder gelukkig zijn door het gebruik van social media.

