CNN als het nieuwe The New York Times

Om te beginnen wil ik even terugkomen op mijn nieuwsbrief van vorige week maandag. Toen schreef ik over de online bereikcijfers van het NMO waarin de NOS (en ook de rest van de NPO) ontbrak. Een woordvoerder van de NOS heeft naar aanleiding hiervan contact met me gezocht en laat weten:

Wij ontbreken nog in de cijfers omdat er wat technische problemen waren bij de registratie en rapportage van NOS online cijfers. Die problemen lijken opgelost. Maar er wordt eerst nog uitgebreid getest, voordat we meegaan in de cijfers.

In de toekomst gaan de NMO dus completere cijfers publiceren.

In deze nieuwsbrief wil ik het echter over hele andere zaken hebben:

CNN hoopt een comeback te maken met video op mobiel.

Eerste tegenslagen voor Apple's Vision Pro, nog voor hij te koop is.

CNN hoopt een comeback te maken met video op mobiel

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft het al jaren lastig. Het was, in een tijdperk voordat social media bestonden, dé plek voor live en breaking news. Die behoefte wordt de afgelopen 15 jaar steeds meer ingevuld door het internet. Daarnaast is in de thuismarkt media steeds verder gepolariseerd, terwijl CNN altijd heeft geprobeerd neutraal te berichten. En dan helpen enkele schandalen met gezichten van CNN ook nog eens niet mee...

Een kleine twee jaar geleden probeerde CNN een comeback te maken door een eigen streamingdienst te lanceren: CNN+. Een eigen online kanaal waarop alle populaire tv-programma's ontbraken, omdat alle content streaming-only was. 29 dagen na de lancering werd de dienst offline gehaald omdat er maar 10.000 gebruikers per dag waren, terwijl men hoopte op 2 miljoen... Het mislukte project kostte eigenaar Warner Bros. Discovery miljoenen dollars.

Inmiddels heeft het moederbedrijf een deel van de CNN-content beschikbaar gemaakt binnen streamingdienst Max in de vorm van een livestream. Of dat wel succesvol is, is niet bekend, maar het bestaat in ieder geval al langer dan een maand. De redding van CNN is het echter niet.

In oktober werd bekend dat Mark Thompson CNN moet gaan redden. Deze Brit was in de jaren '00 de baas van de BBC en tussen 2012 en 2020 was hij de man achter de succesvolle digitaliseringsslag van The New York Times. Op basis van zijn track record zou je kunnen stellen dat als Thompson het tij niet kan keren voor CNN, dat niemand het kan.

De vraag is natuurlijk: wat gaat hij doen? Een focus op online lijkt me logisch, maar hoe precies? In een interview met The Wall Street Journal gaf hij daar een eerste antwoord op. Na het mislukken van CNN+ wil Thompson opnieuw kijken naar een abonnementsmodel voor CNN. En de focus ligt daarbij op video op mobiel:

“I don’t think anyone’s yet cracked the code on how that translates, truly translates to a great news experience,” Thompson said, adding that he wants to take better advantage of a vertical format that is popular with younger consumers. He said that if CNN “can figure out a way of doing that and make sure it’s a high quality, differentiated product,” people should be willing to pay for it.

The New York Times wordt tegenwoordig als een voorbeeld zien voor het succes van een betaalmuur, voor een succesvolle dagelijkse nieuwspodcast (The Daily), voor het binnenhalen van meer abonnees binnenhalen met niches als sport, koken en puzzelen. Als het Thompson lukt om bij CNN een verandering teweeg te brengen, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat we over vijf tot tien jaar de nieuwszender als voorbeeld zien voor het bouwen van online producten en verdienmodellen rond nieuwsvideo.

Thompson is pas net begonnen en wat hij precies gaat doen is nog niet concreet, maar het is zeker iets om in de gaten te houden...

Eerste tegenslagen voor Apple's Vision Pro, nog voor hij te koop is

In juli kondigde Apple zijn langverwachte AR-bril aan. Of nouja, eigenlijk meer een VR-bril met de mogelijkheid om via camera's ook naar de wereld om je heen te kijken. Afgelopen vrijdag begon Apple met de pre-orders voor de Vision Pro in de VS en vanaf 2 februari is de headset daar te koop. Het goedkoopste model kost 3500 dollar zonder VAT (Amerikaanse BTW) en accessoires en is daarmee een stuk duurder dan andere VR-brillen.

Apple vermijdt in de marketing dan ook de termen VR en AR en heeft het over spatial computing. In alle marketing laat Apple ook vooral zien hoe je kan 'computeren' in de wereld om je heen en hoe je kan genieten van bijvoorbeeld 3D-films. Maar eigenlijk is het ook voor Apple nog een zoektocht wat je er precies mee kan en wat gebruikers er mee willen. Het techbedrijf zet zich bewust een beetje af tegen hoe Meta zijn Quest-headsets in de markt zet, waarschijnlijk omdat het nog niet echt het grote publiek weet te bereiken. Gamen en elkaar online meeten in VR zijn blijkbaar niet de killer features van deze techniek.

Met onder meer de iPhone, iPad en Apple Watch heeft Apple inmiddels geleerd dat het ontdekken van waar apparaten voor gebruikt worden een samenspel is van het apparaat, de gebruiker en wat ontwikkelaars maken. En dat lijkt bij de Vision Pro nog weleens een uitdaging te worden.

Veel grote techbedrijven zijn namelijk terughoudend om apps te ontwikkelen voor het platform. Apple werkt al heel lang intensief samen met Disney en dus komt er een speciale Disney+-app waarin je films en series kan kijken (deels in 3D), maar je ook kan onderdompelen in plekken uit verschillende Disney-franchises zoals Star Wars en Marvel.

De samenwerking met Netflix is echter al jaren een probleem. Het bedrijf weigert mee te doen aan Apple's aanpak van de Apple TV, waarbij gebruikers via één app series en films van alle diensten waar ze een abonnement op hebben kunnen kijken. En na de aankondiging van de Vision Pro dacht Netflix: daar gaan we mooi niet aan meedoen. Er komt dus voorlopig geen Netflix-app voor het apparaat en gebruikers zijn aangewezen op de website van Netflix, die ze kunnen openen op een browser in de Vision Pro. Ook twee andere belangrijke spelers doen voorlopig niet mee: Spotify en YouTube.

Nu kan ik me voorstellen dat als het apparaat een succes wordt, dat deze bedrijven er niet om heen kunnen om hun gebruiken ook te gaan bedienen op dit platform. Maar het is nog maar de vraag of het een succes wordt. Dat is mede afhankelijk van wat je er als gebruiker mee kunt. Apple promoot de Vision Pro onder meer om lekker in het vliegtuig naar een film of serie te kijken, maar als je al geen Netflix kunt kijken, mist er toch wel iets. Je verwacht toch meer van een apparaat waar je duizenden euro's voor betaalt.

Het zegt veel over de positie van Apple in de markt. De gierigheid waarmee het via de App Store een groot deel van de omzet van apps probeert af te pakken, heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf geen vrienden is met Netflix en Spotify. En Apple en Google, de eigenaar van YouTube, zijn natuurlijk al 15 jaar in een hevige smartphone-strijd verwikkeld.

Overigens verwacht ik dat het ontbreken van deze apps weinig af zal doen aan de eerste hype rond de Vision Pro. Apple heeft genoeg fans die met liefde heel veel geld neertellen om één van de eerste te zijn die dit nieuwe speeltje hebben. Dit voorjaar wordt geen probleem voor de Vision Pro. Daarna volgt echter de grote uitdaging: gaan deze eerste gebruikers de headset ook echt gebruiken en gaan bedrijven (alsnog) overstag om apps te bouwen?

Kort