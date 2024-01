Podcasts worden eindelijk goed doorzoekbaar

Om te beginnen een huishoudelijke mededeling: ik ga het publicatieschema van mijn nieuwsbrief omgooien. Dat betekent dat deze ledeneditie van mijn nieuwsbrief verschuift van vrijdagmiddag/-avond naar woensdagmorgen. De maandageditie verschuift naar zaterdagochtend. De verandering gaat in per februari.

In deze editie wil ik het met je hebben over:

Apple gaat automatisch transcripties maken van iedere podcast.

Hoe betrouwbaar vinden kijkers van Ongehoord Nieuws het programma eigenlijk?