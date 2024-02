Techsite 404 Media vraagt om je mailadres, omdat hun artikelen anders gejat en herschreven worden door AI

Zoals aangekondigd verstuur ik mijn nieuwsbrief voortaan op zaterdagochtend en woensdagochtend (voor betalende leden). Even wennen, maar gelukkig is de opzet onveranderd. In deze editie wil ik het met je hebben over:

Crappy content overspoelt het internet en maakt Google onbruikbaar - deel 2.

Nederlandse nieuwsmedia hebben nog niet veel succes op Threads, als ze er al actief zijn.

Crappy content overspoelt het internet en maakt Google onbruikbaar - deel 2

Ik heb de afgelopen tijd al vaker geschreven over hoe de kwaliteit van de resultaten op Google hard achteruit gaat door het gebruik van generatieve AI. Inmiddels is er ook een wetenschappelijke studie die dit bevestigt. Duitse onderzoekers doken in de wereld van zoekresultaten en SEO-spam (pdf) met als enige doel om via affiliatelinks geld te verdienen aan onschuldige internetgebruikers.

De onderzoekers hebben zich specifiek gefocust op productvergelijkingen en reviews, omdat dat zoekresultaten zijn die een belangrijke indicator zijn voor de kwaliteit van alle zoekresultaten. De pagina's bevatten meestal affiliatelinks, die bezoekers doorverwijzen naar een webwinkel. De doorverwijzer (de "affiliate") krijgt een percentage van de omzet voor aankopen die via die link worden gedaan.

De onderzoekers ontdekten dat het overgrote deel van hooggeplaatste productbeoordelingen in de zoekresultaten van zoekmachines zoals Google gebruik maken van affiliatemarketing en dat een aanzienlijk deel ervan bestaat uit SEO-spam. Een niet-commerciële zoekmachine die zij als vergelijking gebruiken, vindt veel minder van dit soort content, waardoor de onderzoekers concluderen dat affiliatemarketing in het algemeen veel minder vaak voorkomt op internet. Conclusie: er is sterke link tussen zoekmachinerankings en affiliatemarketing. Daarmee kwamen ze veel dezelfde, en mogelijk door AI gegenereerde, inhoud tegen.

Er is nog een tweede inzicht dat de onderzoekers opdeden: ze zien in hun resultaten een voortdurende strijd tussen de SEO-industrie en de grote zoekmachines. Ze zien dat zoekmachines, in het bijzonder Google, ingrijpen en hun rankingsalgoritme aanpassen, wat steeds zorgt voor een verbetering in de zoekresultaten. Die verbetering is echter van korte duur, omdat de SEO-industrie zich weer aanpast. De onderzoekers spreken van een kat-en-muisspel. En door generatieve AI is het natuurlijk steeds makkelijker en goedkoper geworden om SEO-spam te publiceren.

Dit onderzoek sluit aan bij een ontwikkeling die, zeker in de VS, de afgelopen jaren steeds zichtbaarder is geworden. Marketingbedrijven die geld verdienen via affiliatemarketing kopen gerenommeerde mediamerken met een hoog ranking in Google op en maken er zogeheten content farms van. De sites worden (deels) volgeduwd met content die het goed doet in Google en voorzien is van affiliatelinks. En daarbij wordt ook steeds vaker generatieve AI ingezet. Zie het recente verhaal van Sport Illustrated en wat er een jaar geleden gebeurde bij CNET.

Het opkopen en inzetten van bestaande merken om via SEO geld te verdienen aan affiliatemarketing is overigens niet alleen gunstig voor indexering via Google: het publiek vertrouwt het merk in kwestie, waardoor de kans groter is dat ze een pagina bezoeken en doorklikken. De Duitse onderzoekers gaan zelfs nog een stapje verder: ze zeggen dat het vertrouwen dat mensen hebben in zoekmachines ervoor zorgt dat ze de hoogste zoekresultaten meer vertrouwen toedichten. Het vertrouwen in een zoekmachine wordt overgedragen aan de site in kwestie, stellen ze in hun onderzoek.

De zorgen over deze ontwikkeling binnen de media-industrie groeien. Techsite 404 Media, opgericht door een deel van de redactie van de voormalige Vice-techsite Motherboard, kwam deze week met een opvallende stap. Ze hebben hun content achter een loginmuur geplaatst, omdat ze denken dat dat de enige manier is om hun toekomst veilig te stellen. In een uitgebreid artikel leggen ze problematiek uit, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat je voortaan alleen nog artikelen op hun site kan lezen als je inlegt:

The long answer is that, through our own reporting, we are realizing that in order to combat the fracturing of social media platforms, a Google discoverability crisis fueled by AI generated spam and AI-fueled SEO, and a media business environment that is in utter freefall, we need to be able to reach our readers directly using a platform that we own and control. To do that, we need your email address.

De stap heeft er voor nu voor gezorgd dat hun artikelen niet (meer) kunnen worden gebruikt om volautomatisch te jatten en laten herschrijven door generatieve AI:

Requiring an email address to read our articles has, for the moment, stopped our content from being scraped and repurposed by AI. It will also, we hope, serve as a preventative measure against the impacts of the internet being flooded by all of this AI-generated drek. We are worried that a flood of low-quality, AI-generated bullshit—articles written by robots to appease a robotic search ranking algorithm—is going to drown out what we do, and make it harder to organically find our work.

Nu gaat een loginmuur op lange termijn natuurlijk niet dé oplossing zijn voor dit veel grotere probleem. En nu ben ik graag een optimist, maar ik denk dat nog steeds niet doordringt tot de media hoe sterk het internet zoals we dat kennen aan het veranderen is. En hoe groot die impact de komende jaren gaat zien, maar vooral ook hoeveel slachtoffers er zullen vallen doordat uitgevers zich niet snel genoeg weten aan te passen of simpelweg te weinig toevoegen aan wat het publiek daadwerkelijk wil hebben.

Nederlandse nieuwsmedia hebben nog niet veel succes op Threads, als ze er al actief zijn

Het is anderhalve maand geleden dat het sociale netwerk Threads, van de makers van Instagram, beschikbaar werd binnen de EU. Het Nationale Social Media Onderzoek van Newcom, waar ik maandag over schreef, gaf wat inzicht in het gebruik ervan in Nederland. Volgens het onderzoek zijn 1,3 miljoen Nederlanders het sociale netwerk gaan gebruiken, waarvan er 875.000 nog actief zijn. Dit zijn geen harde gebruikscijfers die Meta heeft gedeeld, maar de uitkomsten van een enquête. Desondanks geeft het een goede indruk van de populariteit van Threads in Nederland tot nu toe.

Ik vroeg me toen ik die cijfers zag, meteen af of Nederlandse media eigenlijk aan de slag zijn gegaan op Threads, wat ze er precies doen en of ze ook al de nodige volgers hebben weten te verzamelen. Ik heb dit afgelopen week uitgezocht en een overzicht gemaakt:

Actief? Aantal volgers Postfrequentie AD Heeft account, post niet 10.000 NU.nl Heeft account, post niet 18.600 De Volkskrant Ja 17.800 Een paar posts per dag Trouw Ja 2542 Een paar posts per dag NRC Nee Telegraaf Ja 13.900 Een paar posts per dag Metro Nee Het Financieele Dagblad Ja 1800 Meerdere keren per uur NOS Heeft account, post niet 41.900 NOS op 3 Semi-actief 13.400 Eens in de paar weken NOS Stories Nee Nieuwsuur Ja 6700 Zo goed als dagelijks EenVandaag Ja 4400 Een paar posts per dag RTL Nieuws Ja 22.200 Een paar posts per dag RTL Z Ja 2300 Een paar posts per dag Editie NL Ja 4842 Een paar posts per dag Hart van Nederland Ja 5200 Zo goed als dagelijks

Wat eigenlijk alle actieve redacties doen is links naar artikelen delen via Threads, vaak voorzien van een losse foto. De Volkskrant en Trouw plaatsen foto's met de titel van het artikel bij hun posts, die ze ook op sommige andere social media gebruiken. De Telegraaf post ook regelmatig video's.

Opvallend is de zeer beperkte engagement op de berichten van nieuwsmedia, zelfs bij de accounts met veel volgers. RTL Nieuws heeft meer dan 20.000 volgers, maar als een post meer dan 10 likes krijgt is het veel. Reacties zie je nauwelijks. Bij De Volkskrant en De Telegraaf is het beeld niet veel anders. Dat gebrek aan engagement doet vermoeden dat het algoritme van Threads niet erg dol is op nieuws, of in ieder geval niet op het een paar keer per dag posten van een artikel. Het lijkt me interessant om te zien of er media zijn die op een gegeven moment ontdekken of bepaalde soort posts juist wel werken.

Los van het nog beperkte bereik op Threads, is het voor redacties trouwens nog een extra uitdaging dat je enkel via het platform zelf kunt posten. Er is nog geen API die het mogelijk maakt om via social-media-tools of je CMS te posten. Instagram heeft al wel laten weten daar aan te werken.

Kort