Crappy content overspoelt het internet en maakt Google onbruikbaar

Het is onmogelijk geworden om daadwerkelijk iets te vinden via Google, omdat je alleen maar crappy SEO-shit te zien krijgt.

Google (en daarmee misschien wel het internet) gaat kapot aan crappy content, mede dankzij AI.

Elon Musk tegen adverteerders: "Go fuck yourself!".

Sports Illustrated was ooit een razend populair magazine in de VS, dat al sinds 1954 bestaat. In 2019 werd het overgenomen door de Arena Group, die de naamsbekendheid van het merk gebruikt om zo veel mogelijk bereik te genereren met crappy content in de hoop geld te verdienen via affiliatelinks. Iets wat veel meer gebeurt in de VS.

Futurism ontdekte dat er allemaal goedkope content werd gepubliceerd door auteurs die helemaal niet bestaan en waarvan de foto is gegenereerd door AI. De content was duidelijk geschreven om verkeer via Google binnen te halen en stond vol met affiliatelinks. Zo schreef één van de nepauteurs bijvoorbeeld een vreselijk slecht reviewartikel van volleyballen.

De kans dat het hierbij ging om echte reviews is klein (al zegt Sports Illustrated van wel), want de artikelen van de nepauteurs waren afkomstig van het bedrijf AdVon Commerce, dat je niet inhuurt voor journalistieke content en die uiteraard proberen de productie van content te automatiseren met AI. Sports Illustrated heeft meteen nadat de nepauteurs waren opgemerkt door Futurism alle auteurs en hun artikelen offline gehaald...

Het is slechts een voorbeeld van hoe het internet steeds meer wordt gevuld met crappy content om zo veel mogelijk verkeer via Google binnen te halen. En dit proces is enorm versneld door generatieve AI. The Verge schreef een paar maanden geleden al een stuk over hoe SEO Google en misschien zelfs het internet heeft verpest.

In de podcast Hard Fork hoorde ik hosts Casey Newton en Kevin Roose afgelopen vrijdag klagen hoe onmogelijk het is om de afgelopen jaren nog daadwerkelijk iets te vinden via Google, omdat je alleen maar crappy SEO-shit te zien krijgt. Ik merk het zelf ook regelmatig: een echte, journalistieke review of vergelijking van een product of dienst vinden is bijna onmogelijk geworden.

Google probeert ondertussen te sleutelen aan zijn algoritme om de resultaten te verbeteren. Het probleem is onder meer dat het bijna onmogelijk is om met AI gegenereerde content te herkennen en er dus andere aanpassingen worden gedaan die als gevolg hebben dat uitgevers hun verkeer uit Google de afgelopen maanden zien teruglopen.

En alles wijst erop dat het alleen maar erger gaat worden. Ik zag in een nieuwsbrief de term the tsunami of crap langskomen en die dekt de lading wel. Een jaar geleden werd er al volop gewaarschuwd dat er door generatieve AI veel meer content (van twijfelachtige kwaliteit) kan worden gemaakt dan mensen maken, waardoor het het internet overneemt. En dat is precies wat er nu gebeurt.

En zeker voor Google kan dat weleens dodelijk zijn. Jacob Donnelley somt de problemen op in zijn nieuwsbrief A Media Operator:

There is a growing demand for human created content, hence why people are adding “Reddit” to the end of their searches. According to research done by Her Campus Media, “Over half of Gen Z chooses TikTok over Google as their #1 search engine.” That’s a serious problem for Google, especially considering it also owns YouTube, a direct competitor to TikTok.

Second, tools are being created to make it unbelievably easy to create hundreds, if not thousands, of pieces of content to rank for all sorts of keywords. And third, less than inspiring publishers are also doing this. And so, it’s going to create a wonderfully perfect storm where there’s just a ton of crap popping up in Google. And publishers are going to have to make a choice in how they compete. They could try to do the same thing—which is what an increasing number of publications are doing—or they can focus on continuing to deliver value to users.

Ik heb in mijn nieuwsbrief al vaker gewaarschuwd dat verkeer vanuit Google grotendeels verdwijnt, ook omdat de zoekmachine steeds meer probeert vragen te beantwoorden in plaats van het tonen van links naar sites. Het komende jaar zal de ontwikkeling die het afgelopen jaar is ingezet alleen maar versnellen en heb je als uitgever dus een serieus probleem als je afhankelijk bent van verkeer vanuit Google. En als gebruiker heb je een probleem als je op Google blijft vertrouwen om dingen te vinden...

Elon Musk tegen adverteerders: "Go fuck yourself!"

Elon Musk heeft voor de zoveelste keer zijn eigen glazen ingegooid als het gaat om de toekomst van Twitter X, maar dit keer lijkt hij het wel echt definitief te hebben verpest. Hij werd woensdag geïnterviewd op een conferentie en zei daarbij meerdere keren tegen de adverteerders die (tijdelijk) gestopt zijn met adverteren op X: "Go fuck yourself!". Je moet het eigenlijk gewoon even zien:

If somebody is going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. Go fuck yourself. Is that clear? I hope it is.

Musk is van mening dat de adverteerders hebben proberen te chanteren door geen geld meer uit te geven aan X. Als het bedrijf failliet gaat is dat de schuld van de adverteerders en "dan zal iedereen ter wereld dat weten". Hoe Elon Musk bij het idee komt dat adverteerders ook maar enige verplichting richting het bedrijf hebben: geen idee.

Aanleiding voor de advertentiestop was de steun van Musk aan een antisemitische uitspraak (waarvoor hij woensdag excuses maakte, maar vooral ook de schuld bij de media legde) en het feit dat advertenties worden getoond onder racistische en antisemitische tweets. Dat laatste werd aangetoond aan de hand van voorbeelden door Media Matters, waarop Musk al woedend reageerde en zelfs naar de rechter stapte.

Mocht je je afvragen of adverteerders weer vol goede moed zijn begonnen met adverteren op X nadat ze door Musk zijn uitgescholden? Natuurlijk niet! Sterker nog: bedrijven stoppen zelfs helemaal met posten op het platform.

The flagship accounts belonging to Disney, Paramount, Lionsgate, Sony Pictures, Universal, and Warner Bros. Discovery (CNN’s parent company) have not posted on the platform in roughly 10 days (...)

Brian Morrissey schreef in zijn nieuwsbrief The Rebooting een aardige analyse van wat Musk hoopt te bereiken met zijn uitspraken:

An obvious conclusion from the interview is that, with his hand-picked figurehead CEO in the front row, Musk was not just tanking X’s ad business but the entire company. He’s set up the narrative for his failure as being not he who killed Twitter but the faceless brands. Musk has clearly learned plenty from Trump. Blaming faceless marketing people is not all that different from blaming the Deep State.

Ik merk zelf dat ik, nadat ik in eerste instantie maar geen afscheid kon nemen van het platform, er nauwelijks nog kom. Ik heb al weken niet in mijn tijdlijn gekeken, post heel soms nog een berichtje en check dan de replies als manier om af te kicken. Als binnenkort het doek valt voor X, dan ben ik daar helemaal oké mee. Aangezien het doek voor Twitter, een plek waar ik enorm veel plezier aan heb beleefd en heel veel aan te danken heb, allang is gevallen.

