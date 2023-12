Apps bestaan inmiddels 15 jaar, maar nog steeds is de vraag: heb je als uitgever een app nodig?

Moet je als uitgever nu wel of niet investeren in een goede, native app? Het is een vraag die al 15 jaar speelt in de journalistiek.

Apps worden belangrijker voor veel uitgevers, maar als je het doet, doe het dan goed

Moet je als uitgever nu wel of niet investeren in een goede, native app? Het is een vraag die al 15 jaar speelt in de journalistiek. Na de introductie van de App Store moest iedereen plots een app hebben, zonder dat er soms goed werd nagedacht over het nut ervan. Een app heeft immers een aantal grote nadelen boven een website:

Het is relatief kostbaar om hem te ontwikkelen, helemaal omdat je een iOS en Android-versie moet maken.

Je moet apps blijven onderhouden en doorontwikkelen, waardoor het continue kostenpost is, geen eenmalige uitgave.

Als je een abonnement wilt verkopen in een app, wordt een substantieel deel van de omzet ingehouden door Apple en Google.

De drempel om een app te installeren en gebruiken is best hoog, waardoor het de vraag is of je publiek je app ook gaat gebruiken.