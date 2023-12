Instagram brengt Threads naar de EU, maar moet je daar nu iets mee?

En plots is het volle bak december. De Sint is alweer het land uit, mijn agenda loopt vol met sociale activiteiten en de stapel werk die ik nog voor de Kerst wil doen lijkt eindeloos. Een prima moment om even op vakantie te gaan, dacht ik.

Volgende week maandag ontvang je dan ook geen nieuwsbrief en de maandag daarna ook niet (want het is Kerst). Daarom gooi ik het publicatieschema een beetje om en ontvang je vrijdag 22 december mijn laatste nieuwsbrief van het jaar. Maar eerst nog deze doodnormale (en lekker lange) editie, waarin ik het met je wil hebben over:

Threads komt eindelijk beschikbaar in Nederland (en de rest van de EU).

Google presenteert multimodaal AI-model Gemini, maar wat is dat precies?

Dit zijn de vijf belangrijkste inzichten van Hart van Nederland over WhatsApp-kanalen.

Het duurde een half jaar, maar komende donderdag wordt Threads, de Twitter-kloon die Facebook Meta heeft gebouwd, beschikbaar in de EU. Als je op dit moment in Instagram zoekt op 'ticket' kun je op een kaartje klikken waarmee de Europese lancering wordt aangekondigd.

De kans is groot dat je rond de lancering wat hebt gehoord en gelezen over Threads, maar geen idee hebt wat de app nu precies behelst. Het is in de basis een zelfstandig platform dat is gemaakt door de makers van Instagram. Dat zie je aan de vormgeving, maar ook aan het feit dat je inlogt met je Instagram-account en vanuit Instagram via meldingen en profielen wordt verwezen naar Threads. Het is de truc waarmee Meta probeert om Threads zo snel mogelijk te laten groeien, maar de vraag is wel of deze integratie helemaal in lijn is met de Europese regelgeving. Zoals Threads in eerste instantie was opgebouwd, heb je zelfs al automatisch een ongeactiveerd Threads-account dat mensen kunnen volgen voor je het activeert. Of dat in de EU vanaf donderdag ook zo is, is afwachten.

Op Threads kun je korte tekstberichten plaatsen, voorzien van links, foto's, video's en polls. Je kunt makkelijk draadjes maken van meerdere berichten, zoals ook op Twitter X gebeurt, vandaar de naam Threads.

Wat echter ontbreekt op de Twitter-kloon is een chronologische tijdlijn. Je krijgt automatisch een feed van berichten van de mensen die je volgt en niet volgt, vergelijkbaar met hoe de 'For You'-feed van TikTok eruit ziet. In eerste instantie ontbrak ook de zoekfunctie, maar die is het afgelopen half jaar al toegevoegd. Hashtags (maar dan zonder #), zijn een paar dagen geleden beschikbaar gekomen.

De vraag is natuurlijk of media vol moeten inzetten op het platform. In de VS zag je na de lancering een korte hype, waarna het aantal gebruikers terugliep, maar sindsdien was het gebruik vrij steady. En sinds adverteerders gillend wegrennen bij X, lijkt Threads weer te groeien.

Tegelijkertijd zijn Amerikaanse nieuwsmedia terughoudend om echt te investeren in het platform. Digiday schreef hier toevallig afgelopen week een artikel over, waarvan de conclusie is dat media Threads vooral nog als experimenteel platform beschouwen. Verschillende redacties zien het bereik groeien, maar het platform is onder meer qua statistieken nog niet volwassen genoeg:

News publishers are cautious to pour more resources into Threads, the nearly six-month old X-competitor from Meta, and don’t have plans to do so in the near future as limited dataavailable to their social and audience development teams makes it difficult to determine whether investing more into the platform is worth it. That includes three news organizations — including The Boston Globe, CNN and The New York Times — where execs said they were seeing engagement grow on Threads since its launch.

Het is natuurlijk afwachten of Threads in de EU van de grond komt, maar net als bij de start in de VS is de timing van Facebook Meta weer perfect als je kijkt naar de gebeurtenissen bij X. Het zou me niets verbazen als we de komende weken een kleine Threads-hype gaan zien.

Google presenteert multimodaal AI-model Gemini, maar wat is dat precies?

Google heeft afgelopen week een nieuw AI-model aangekondigd: Gemini. De opvolger van taalmodel PaLM 2 is geen taalmodel zoals we dat tot nu kennen, maar een zogenaamd multimodaal model. Dat betekent dat hij niet alleen overweg kan met taal, maar ook met beeld en geluid. Zowel qua invoer als uitvoer.

Nieuw is dat niet. Tegen betaling kun je ChatGPT gebruiken met GPT-4, dat ook een multimodaal model is en dat wordt de komende tijd 'de standaard'. Simpelweg omdat de techniek zover is en omdat met multimodale AI-modellen veel meer mogelijk is dan met een taalmodel.

Wat je er zoal mee kan, toonde Google in een demo-video:

Eén klein (of eigenlijk groot) dingetje: deze hele demo was fake. De inhoud van de reactie van Gemini was echt, maar als gebruiker kun je het model niet zo makkelijk gebruiken door er tegen te praten en dingen voor een camera te houden.

“We created the demo by capturing footage in order to test Gemini’s capabilities on a wide range of challenges. Then we prompted Gemini using still image frames from the footage, and prompting via text.”

Je kunt in ieder geval met een model als Gemini beeld als input gebruiken en daar vragen over stellen. Mijn ervaring met GPT-4 is dat dat oprecht heel handig is, bijvoorbeeld als je ergens teksten in een vreemde taal hebt staan en daar vragen over wilt stellen of wanneer je iets niet herkent.

Google heeft drie verschillende varianten van Gemini ontwikkeld. Een kleine versie (Gemini Nano) die lokaal op apparaten zoals smartphones kan draaien, zonder verbinding te maken met internet. Een 'normale' versie (Gemini Pro), die onder meer wordt gebruikt in chatbot Bard en volgend jaar volgt Gemini Ultra voor professionele toepassingen.

Tot nu toe was Bard niet echt een heel goede chatbot, vooral omdat het heel veel onzin uitkraamde. Je zou verwachten dat dat met Gemini beter zou gaan, maar niets is minder waar. Nog steeds hallucineert Bard, waardoor het vrij simpele feiten niet op orde heeft of doet het simpelweg niet wat je van hem vraagt. Google heeft dus nog wat werk te doen...

Dit zijn de vijf belangrijkste inzichten van Hart van Nederland over WhatsApp-kanalen

Een maand geleden schreef ik over Nederlandse media die WhatsApp-kanalen gebruiken. Inmiddels zijn we weer een maand verder, waardoor er meer conclusies te trekken zijn over wat werkt en wat niet werkt.

Hart van Nederland heeft inmiddels meer dan 40.000 volgers op hun WhatsApp-kanaal. Carmen Dorlo, Chef Online, deelt de vijf belangrijkste inzichten die de redactie opdeed:

1. Berichten waar mensen praktisch iets aan hebben, leveren de meeste kliks naar onze website op (denk aan serviceartikelen).

2. Posts waarin vragen worden gesteld, creëren de meeste interactie met volgers.

3. In ‘gesprek’ gaan met volgers is makkelijker dan ooit, en feedback vragen dus ook.

4. Mensen die doorklikken naar de website klikken gemiddeld nog door naar één ander artikel.

5. Posts over de verkiezingen sloegen goed aan, ook breaking news en persoonlijke verhalen leveren interactie op.

Over dat tweede punt (interactie door vragen te stellen) zegt ze:

Eind oktober zijn we begonnen met volgers in het kanaal te betrekken bij de productie van een politieke videoserie. Op 20 oktober vroegen we volgers in de vorm van emoji te stemmen over welke onderwerpen zij graag vragen wilden stellen aan onze politieke verslaggevers. Dat werd onze beste post met 500 reacties. Vervolgens vroegen we volgers vragen over deze onderwerpen in te sturen. Merel en Sam hebben die vragen beantwoord in vijf video’s: afgelopen week hebben we elke dag een video gedeeld.

Onze tweede beste post in het kanaal gaat ook over de verkiezingen: hier vroegen we of mensen al weten op wie ze gaan kiezen. Ook hier is weer in de vorm van emoji gereageerd: bijna 400 keer. Ik denk dat het een combinatie van urgentie en interactie is waarom deze posts zo goed aanslaan. De volger ziet namelijk dat er iets met de input gedaan wordt.

Dat vind ik dan ook het leukst aan een kanaal. In ‘gesprek’ zijn met de volger. Kunnen vragen waar onze volgers behoefte aan hebben, en daar vervolgens iets mee doen, wordt op deze manier veel makkelijker gemaakt. Daar liggen nog veel mogelijkheden. Ik kijk uit naar het moment dat mensen kunnen reageren op vraagstickers!

Of die mogelijkheid er komt is afwachten, maar is een logische toevoeging. Het is in ieder geval duidelijk dat WhatsApp de functionaliteit de komende tijd blijft doorontwikkelen. Zo wordt de mogelijkheid toegevoegd om te bepalen welke emoji wel en niet kunnen worden gebruikt voor een reactie en kun je meerdere beheerders (WhatsApp-accounts) beheerder maken van een kanaal. In de nieuwsbrief van Jaap van Zessen las ik vorige week dat er volgend jaar meer statistieken bij moeten komen.

Zelf ben ik onlangs ook met een WhatsApp-kanaal gestart voor de podcast Trust Nobody over Wie is de Mol?, die ik samen met Mark Versteden en Nelleke Poorthuis maak. Het aanmaken van een kanaal is zo ontzettend laagdrempelig en het is een makkelijke manier om met je publiek te communiceren. In no-time hadden we 1000 volgers, terwijl het nieuwe seizoen van de podcast nog niet officieel gestart is.

