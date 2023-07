Zonder het te weten heb je al een account op Instagrams Twitter-kopie Threads

1. Het geheim van Instagrams Twitter-kopie is tegelijkertijd zijn grootste zwakte

Vorig weekend legde Twitter gebruikers bizarre limieten op, die het sociale netwerk zo goed als onbruikbaar maken. Ook werd het onmogelijk om tweets te bekijken zonder een account te hebben. Iets wat vrij onhandig is als de hulpdiensten tijdens de zwaarste zomerstorm ooit in een NL Alert naar Twitter verwijzen...

En je moet inloggen, anders kun je de tweets niet lezen. Bizar. 🤨 https://t.co/MUIFOwk4ye — Jaap van Zessen (@jaapvanzessen) July 5, 2023

Inmiddels lijken de limieten en beperkingen grotendeels weer verdwenen, maar kwam er alweer ander slecht nieuws voor powerusers van Twitter: er is een nieuwe versie van Tweetdeck die over een maand enkel nog beschikbaar is voor betalende Twitter Blue-gebruikers. De oude gratis versie is niet langer beschikbaar.

Afgelopen maandag betoogde ik dat die hard Twitter-gebruikers ondanks alles het platform niet verlaten, omdat er geen echt alternatief is. Mastodon, HIVE, Post, BlueSky etc. deden goede pogingen om het toevluchtsoord te zijn voor vluchtende Twitter-gebruikers, maar geen van allen is er in geslaagd daadwerkelijk het nieuwe Twitter te zijn.

Gisteren deed Facebook Meta een nieuwe poging om een alternatief voor Twitter in de markt te zetten. De makers van Instagram maakten Threads beschikbaar. Het is een vrij simpele versie van Twitter, waarbij je korte tekstberichten en afbeeldingen kunt delen met mogelijkheden voor replies, quotes en reposts. Functies als hashtags en een zoekfunctie ontbreken. En ook is er nog geen (chronologische) timeline beschikbaar met alle berichten van mensen die je volgt; je moet het doen met een algoritmische tijdlijn die volstaat met berichten van accounts die je niet volgt. En die kun je ook nog eens alleen op je telefoon bekijken, want een web of desktop-app is er niet.