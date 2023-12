Het succesverhaal van een pdf'je dat wordt verspreid via WhatsApp

De kracht van WhatsApp als distributiekanaal is dat het de plek is waar mensen elkaar berichten doorsturen.

Het weekend is voor mij pas echt begonnen als ik mijn nieuwsbrief heb verstuurd. Bij deze!

The Continent: een Afrikaanse krant die zag wat de kracht van WhatsApp is

Op de conferentie Media van Morgen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hoorde ik gisteren Simon Allison spreken. Hij werkt als journalist in Zuid-Afrika en is oprichter van The Continent, een WhatsApp-krant voor Afrika die elke zaterdagochtend verschijnt. Mocht je je niets kunnen voorstellen bij een WhatsApp-krant, het is een krant in pdf-vorm, waarbij de layout is geoptimaliseerd voor mobiel, zodat alles goed leesbaar is op een klein scherm. Die pdf wordt wekelijks verstuurd naar 20.000 abonnees.