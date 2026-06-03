Zo moet een platform met nieuwsvideo's eruit zien als je goed kijkt naar het gedrag van het publiek

Zoals ik zaterdag al aankondigde ben ik deze week in Londen voor SXSW. Dit is het kleine broertje/zusje van SXSW dat jaarlijks in Austin wordt georganiseerd. Wat me opvalt is hoe ontzettend veel mensen uit de media er zijn. Van elke regionale omroep zijn er mensen aanwezig en volgens mij ook van elke landelijke publieke omroep, net als van Mediahuis en de FD Mediagroep.

Mocht jij nou net diegene zijn die deze week niet in Londen is, dan deel ik in mijn nieuwsbrief het een en ander. Dat zal vooral aanstaande zaterdag zijn en het biedt vast ook aanleiding om volgende week nog meer te schrijven. Voor nu wil ik er alvast één ding uitlichten.