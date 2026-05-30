Platenmaatschappij blaast NPO-kinderprogramma nieuw leven in met AI-presentator

De 'Kids Top 20' werd ruim 20 jaar lang uitgezonden door de AVROTROS, maar wordt nu op dubieuze wijze nieuw leven in geblazen door de platenmaatschappij die alle rechten en accounts in handen blijkt te hebben.

Morgen trek ik naar Londen voor de tweede editie van SXSW van dit jaar. Ik ga bijna elk jaar naar Austin in de Amerikaanse staat Texas, voor deze combinatie van een congres en festival. Sinds vorig jaar is er echter ook een Europese editie, waar ik voor het eerst naartoe gaat. Ik doe daar uiteraard verslag van in mijn nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief wil ik het echter over twee andere onderwerpen hebben:

Het NPO-kinderprogramma Kids Top 20 is gekaapt door een platenmaatschappij die een AI-avatar als presentator inzet.

Lieve communicatiemensen, stop geen video's in mailtjes.

Het NPO-kinderprogramma Kids Top 20 is gekaapt door een platenmaatschappij die een AI-avatar als presentator inzet

De terugkeer van het populaire NPO-kinderprogramma in een online vorm heeft afgelopen donderdag voor de nodige verontwaardiging gezorgd. Via de social-media-kanalen van de 'Kids Top 20' werd een aankondiging gedaan dat het programma online terugkeert. Wat voor het getrainde oog meteen opviel, is dat de presentatrice die in de aankondiging te zien is een AI-avatar is.

Er kwam meteen kritiek op het gebruik van een avatar als presentator van een kinderprogramma en het feit dat er nergens wordt vermeld dat het om generatieve AI gaat. In mijn ogen gaat hier echter nog veel meer mis dan dat.

Laat ik even uiteenzetten wat er hier precies gebeurt. De terugkeer van de 'Kids Top 20', een hitlijst voor kinderen die werd uitgezonden door de AVROTROS, is een initiatief van CTM, een platenmaatschappij en management van artiesten. Wat blijkt: zij zijn ook de bedenker van de 'Kids Top 20' en hebben de hitlijst altijd geproduceerd in opdracht van de AVROTROS.

CTM is dus geen televisieproductiebedrijf, maar een bedrijf dat een direct belang heeft bij de muziek die in de hitlijst staat. Dat is binnen de context van de publieke omroep een zeer twijfelachtige constructie. Het is echter ruim 20 jaar op tv geweest, dus puur juridisch gezien zal het niet in strijd zijn met de mediawet.

Eind vorig jaar stopte de 'Kids Top 20' vanwege bezuinigingen. En blijkbaar heeft CTM alle rechten van de 'Kids Top 20' in handen gekregen en/of gehouden, wat op zich normaal is als een omroep een extern format aankoopt. Maar daar blijft het niet bij: ook de social-media-accounts van de hitlijst zijn blijkbaar in handen van de platenmaatschappij. Social-media-accounts die vol staan met content van de publieke omroep en een bereik hebben gebouwd binnen de context van de NPO, worden plots commercieel geëxploiteerd.

CTM is sowieso nooit gestopt met het posten van content op het account. Nadat het tv-programma bij de AVROTROS stopte is er gewoon iedere week een nieuwe hitlijst gepost. De vormgeving is onveranderd en nergens wordt duidelijk dat dit niks meer te maken heeft met een kinderprogramma van de NPO.

De NPO is altijd vol over publieke waarden en de context waarin content van de publieke omroep wordt getoond. Hier wordt een merk en bereik dat mensen aan de publieke omroep linken commercieel geëxploiteerd. Dat kan niet de bedoeling zijn, lijkt me.

Dan het AI-gebruik: CTM is naar eigen zeggen aan het experimenteren met de vorm waarin ze de Kids Top 20 terugbrengen, maar de aankondiging is stukken concreter. Die laat een AI-avatar zien in de vorm van een knappe en er perfect uitziende jonge vrouw die de comeback van de lijst aankondigt. In tijden dat we het hebben over de risico's van social media voor het zelfbeeld van kinderen en jongeren, is dat op zijn minst twijfelachtig te noemen.

En sowieso is de vraag wat een concept als dit, dat zich richt op kinderen van 6 tot 12 jaar, te zoeken heeft op TikTok en Instagram, platforms die ze officieel helemaal niet mogen gebruiken. En natuurlijk, het is algemeen bekend dat kinderen er toch op zitten, maar dat betekent niet dat terughoudendheid in mijn ogen niet nodig is.

Van terughoudendheid is bij CTM duidelijk geen sprake. De platenmaatschappij wil een merk dat opgebouwd is binnen de context van de NPO commercieel exploiteren voor kinderen en doet dat door nieuwe technologie op een twijfelachtige manier in te zetten.

Niks missen? Abonneer! In mijn nieuwsbrief praat ik je bij over online media en innovatie in de journalistiek. Wekelijks verstuur ik een gratis editie. Aanmelden Email sent! Check your inbox to complete your signup. Ik ga netjes om met je mailadres en je kunt je altijd met twee klikken uitschrijven.

Lieve communicatiemensen, stop geen video's in mailtjes

Half februari belanden de persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten van Odido in handen van criminelen na een hack die werd geclaimd door hackersgroep ShinyHunters. Ze eisten losgeld, maar Odido wilde niet betalen waarop de gegevens werden gepubliceerd.

Wat het meest in het oog sprong was de zeer gebrekkige communicatie van Odido naar haar klanten. Klanten ontvingen op 12 februari één mail, omdat het bedrijf wettelijk verplicht is een datalek te melden. In de mail werd netjes uiteengezet wat de situatie was en er werd twee keer gezegd dat men de situatie betreurt. De woorden 'sorry' of 'excuses' ontbraken in de mail. En vervolgcommunicatie met meer uitleg over wat er is gebeurd en de keuzes die Odido heeft gemaakt kwam er nooit.

Blijkbaar wisten ze intern nog niet helemaal hoe ze hun klanten excuses moesten aanbieden en hebben ze daar vervolgens drie maanden over vergaderd. Op 12 mei, precies drie maanden, ontvingen Odido-klanten namelijk weer een mailtje van de grote baas van Odido. Hierin werden dan toch eindelijk excuses aangeboden. Drie maanden te laat.

Dat is natuurlijk ronduit kwalijk, maar wat ik nog veel kwalijker vond is de vorm van communicatie. Na de excuses en een korte introductie schreef Søren Abildgaard, want zo heet de CEO:

In de video op odido.nl/veiligheid vertel ik meer over wat er is gebeurd, wat we hebben geleerd en welke stappen we nu zetten.

Om het hele verhaal te horen moet ik doorklikken naar een video van 3 minuten waarin Abildgaard kort uitlegt wat er gebeurd is en wat het bedrijf sindsdien heeft gedaan. Er is geen mogelijkheid om zijn verklaring te lezen; als klant moet je verplicht naar een video van 3 minuten kijken.

Nu snap ik dat mensen steeds meer gewend zijn online video te kijken en er grote groepen zijn die liever kijken dan lezen, maar ik zie steeds vaker dat communicatieprofessionals denken dat video een alternatief is voor tekst. Dat is het niet. Een tekst is scanbaar en toegankelijk, een video is dat niet. Het is niet oké om mensen te dwingen om een video te kijken, zeker niet bij belangrijke mededelingen of uitleg.

En het is niet uniek voor Odido, ik zie steeds vaker organisaties die een mail sturen met daarin een uitlegvideo. En nu is het maken van uitlegvideo's alleen maar aan te moedigen, maar essentiële informatie mag niet gevangen zitten in een video.

En daarnaast: video en e-mail zijn een bijzonder slechte combinatie. Niet alleen omdat het lastig is om video in een mail te bekijken en je mensen dus moet laten doorklikken, maar bovenal omdat mensen die hun mail lezen helemaal niet in een videokijkmodus zitten. Ze zijn een kutklus aan het doen op dat moment, namelijk hun inbox doorworstelen. Niemand heeft de zin en tijd om dan een paar minuten naar een video te kijken. Dat is niet de mentale modus waar mensen in zitten. De context waarin je video aanbiedt en dat wat mensen op dat moment doen, zijn essentieel voor het laten werken van video.

Kort