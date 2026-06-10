Wat media kunnen leren van LEGO

Volgende week dinsdag verschijnt het Digital News Report 2026. Het Reuters Institute zal het internationale onderzoek publiceren. Het Commissariaat voor de Media focust zich met een eigen rapport op Nederland. Ik zal dinsdag in een extra nieuwsbrief ingaan op het rapport.

Daarnaast presenteer ik op de ochtend van publicatie voor de zevende keer in opdracht van het Commissariaat voor de Media een webinar rondom de lancering. Het gaat onder meer over digitale autonomie, de rol van kunstmatige intelligentie in nieuwsgebruik en de opkomst van zelfstandige nieuwsmakers. Het webinar begint om 11:00 uur en als je het wilt bekijken, moet je je even vooraf aanmelden.