Tweederde van de Nederlanders denkt dat eigenaren van nieuwsmedia invloed uitoefenen op het nieuws

Gisteren verscheen het Digital News Report en schreef ik er al over in mijn nieuwsbrief. Ik presenteerde die ochtend een webinar voor het Commissariaat voor de Media naar aanleiding van het verschijnen het rapport. Hierin praat ik met de onderzoekers, met zelfstandige nieuwsmakers, maar het gaat bijvoorbeeld ook over het nieuwsgebruik verandert door de opkomst van generatieve AI. Terugkijken kan op YouTube.

In deze nieuwsbrief ga ik, speciaal voor jou als lid, nog even verder in op het rapport.

5 inzichten uit het Digital News Report die je waarschijnlijk nog niet hebt gelezen

Gisteren heb ik al vijf punten uit het Digital News Report uitgelicht. Ik ben toen begonnen met de inzichten die ik het belangrijkste vind. Er zitten echter nog veel meer interessante dingen in het rapport, die juist wat minder aandacht krijgen ook in veel andere samenvattingen/berichten. Deze vijf licht ik er vandaag voor je uit.

1. Routine ontbreekt in het nieuwsgebruik van veel jonge mensen

Dat het nieuwsgebruik onder jongere groepen lager ligt dan oudere groepen zie je al jaren in de cijfers, maar dit jaar is er ook gekeken naar de nieuwsroutines van die groepen. Zijn de momenten, de frequentie en de bronnen die mensen gebruiken elke dag hetzelfde? En, misschien niet heel verrassend, daarin zie je dat oudere nieuwsgebruikers veel meer een nieuwsroutine hebben dan jongere nieuwsgebruikers.

Bron: Digital News Report 2026

In de cijfers van het Digital News Report kun je vaak geen oorzaak en gevolg aanduiden, maar wel een correlatie zien tussen cijfers. Ook hier zie je dat de groepen die nog meer gebruikmaken van traditionele media als tv en krant (of daarmee opgegroeid zijn), veel meer een nieuwsroutine hebben dan de leeftijdsgroepen die hun nieuws online en van social media halen.

Gek is dat niet: een krant valt 's ochtends op de mat en hoort bij een ochtendroutine en het achtuurjournaal is elke avond op hetzelfde tijdstip op tv, maar de digitale producten die nieuwsmerken verleiden ook weinig tot een nieuwsroutine. Ze zijn op ieder moment van de dag hetzelfde en zijn bedoeld om op willekeurige momenten het laatste nieuws te checken. En daar laten uitgevers en omroepen iets liggen, want een nieuwsroutine is wel belangrijk. De onderzoekers schrijven daarover:

Het hebben van een nieuwsroutine is belangrijk en kan nieuwsmijden voorkomen. Zonder vaste routine kan nieuws op elke moment, op elke plek, onderdeel zijn van de informatie die je tot je neemt en dat vergroot de kans overweldigd te worden met nieuws en informatie.