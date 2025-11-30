Televisienieuws is iets voor 50-plussers geworden

Ik ben weer terug van mijn vakantie van afgelopen maand en ben druk aan het opstarten. Mijn nieuwsbrief is daardoor deze week een dagje later dan normaal.

5 interessante inzichten uit de Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media

Vorige week publiceerde het Commissariaat voor de Media het jaarlijkse rapport over de staat van de Nederlandse media. Het rapport publiceert niet per se nieuwe cijfers, omdat het deels leunt op cijfers uit andere (markt)onderzoeken, maar de benadering van het rapport waarin de ontwikkelingen binnen de markt centraal staan, maakt het toch altijd weer zeer inzichtelijk. Zoals ik wel vaker doe bij dit soort rapporten, licht ik een aantal inzichten uit. Vijf om precies te zijn.

1. Dagelijks kijken nog maar 3 op de 5 Nederlanders tv

Twee jaar geleden was er plots een flinke daling in het kijkgedrag van Nederlanders te zien. Het kijken naar traditionele televisie daalde een stuk harder dan de jaren daarvoor en die daling zette de afgelopen twee jaar door. Vorig jaar keek op dagbasis nog slechts 60 procent van de Nederlanders naar een tv-zender.

Bron: Mediamonitor 2025

De verschillen tussen jong en oud zijn daarin gigantisch. Onder 65-plussers is het aantal dagelijkse tv-kijkers zo goed als stabiel met zo'n 87 procent. Terwijl in jongere groepen dagelijks tv-kijken veel minder populair is geworden. En dan niet alleen onder jongeren en jongvolwassenen. In de leeftijdsgroep 35-49 jaar daalde het percentage dagelijkse kijkers het hardst. In vijf jaar tijd ging het van 71,2 naar 55,2 procent.

En uiteindelijk zegt dagelijks kijken natuurlijk niet zo heel veel, het gaat vooral om de kijktijd. Daarin zie je gigantische verschillen tussen generaties. Als je kijkt naar het gebruik van een tv, dan besteden alle groepen onder de 50 meer tijd aan niet-tv-content (bijv. streamingdiensten) dan aan lineaire tv en uitgesteld kijken.

Bron: Mediamonitor 2025

Ondanks alles kijken ook jongeren (13-19 jaar) nog steeds wel eens naar traditionele televisie, live of uitgesteld. Het percentage dat alleen online video kijkt groeit echter en 1 op de 20 jongeren kijkt nooit meer naar 'ouderwetse' tv-programma's.

Bron: Mediamonitor 2025

2. Het dagelijkse gebruik van nieuws op tv is gekelderd

Rondom de publicatie van het Digital News Report is het al veel gegaan over de daling van het gebruik van nieuws, maar als je kijkt naar televisienieuws, wat nog altijd de meest gebruikte nieuwsbron is, dan zie je een zeer sterke daling. Die is in lijn met het feit dat er steeds minder tv gekeken wordt en betekent in de praktijk dat vooral vijftigplussers nog naar het journaal en actualiteitenrubrieken kijken

Onder alle leeftijdsgroepen daalt het dagelijkse bereik van nieuws op tv met gemiddeld 29 procent in 11 jaar tijd. Daarbij geldt des te jonger, des te groter de daling. In de groep 13-19 jaar was de daling maar liefst 60 procent en in de groep 20-34 jaar 58 procent. Wat daarbij opvalt is dat in deze groepen de daling stagneert, terwijl in de groep 35-49 jaar het dagelijkse bereik van televisienieuws in slechts een jaar tijd is afgenomen met 21 procent.

Bron: Mediamonitor 2025

3. Er is steeds minder overlap tussen het mediagebruik van jongeren en ouderen

Als ik slechts één diagram uit de Mediamonitor zou mogen delen dan is het deze:

Bron: Mediamonitor 2025

Hierin zie je in één oogopslag, dat er nauwelijks nog iets van overlap is tussen het type media dat 65-plussers gebruiken en dat wat de groep tussen 20 en 34 jaar gebruiken. Het zijn twee gescheiden werelden als je kijkt naar mediagebruik. Zelfs bij nieuwssites en -apps zie je een groot verschil: van de 65-plussers gebruikt tweederde die, van de groep 20-34 jaar net iets meer dan eenderde.

4. De macht van buitenlandse spelers neemt nog steeds toe

Als je kijkt naar de markt voor online video (van streamingdienst tot social video), dan is deze markt bijna volledig in handen van buitenlandse spelers. Het Commissariaat voor de Media heeft op basis van het onderzoek naar het kijkgedrag dat beschikbaar een indicatie gemaakt van hoe groot het aandeel van elk bedrijf is op de totale videomarkt in Nederland. Eigenlijk zijn enkel Videoland (dat in handen komt van DPG Media) en de NPO de enige twee Nederlandse spelers die meedoen in deze markt. Samen zijn ze qua gebruik goed voor minder dan een zesde van de totale markt. Daarbuiten domineren Amerikaanse spelers.

Bron: Mediamonitor 2025

Kijk je breder dan alleen video, dan zie je dat op de online advertentiemarkt de techreuzen 8 procent van de markt in handen hebben. Na een lichte stagnatie lijkt dat marktaandeel weer te groeien. De omzet van Nederlandse mediabedrijven is sinds 2015 desondanks met 19 procent gestegen, maar die van de grote internationale spelers met 306 procent.

Bron: Mediamonitor 2025

5. Het aantal mensen dat podcasts luistert blijft groeien

Je zou misschien verwachten dat het luisteren naar podcasts inmiddels een plafond heeft bereikt, maar niets is minder waar: in alle leeftijdsgroepen is het percentage mensen dat naar podcasts luistert tussen 2023 en 2024 met 3 procentpunt gestegen.

Bron: Mediamonitor 2025

Nu moet ik daarbij wel de opmerking plaatsen, dat ik zelf het cijfer over het aantal mensen dat naar podcasts luistert minder boeiend vind dan hoeveel ze dan naar podcasts luisteren. Doen ze dat dagelijks, een paar keer per week of heel incidenteel? En hoe lang dan? Daar gaat de Mediamonitor niet op in.

Wil je de hele Mediamonitor lezen? Je kunt hem downloaden op de site van het Commissariaat voor de Media.

