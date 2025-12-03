Heel langzaam beginnen nieuws-apps verticale video te omarmen, jaren te laat

In het buitenland introduceren nieuws-apps eindelijk een functionaliteit met verticale video's. Dat had al veel eerder moeten gebeuren, ook in Nederland.

Een speciaal welkom aan de nieuwe leden die er afgelopen week bij zijn gekomen en dank aan iedereen die al langer lid is. Op woensdag ontvang je van mij een nieuwsbrief die ik speciaal schrijf voor leden, dit keer gaat hij over een onderwerp waar ik al sinds de start van mijn nieuwsbrief in 2015 over schrijf.