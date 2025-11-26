De mediasector wil één minister van media en technologie

De mediasector slaat de handen in één en mengt zich middels een brief in de formatie met een duidelijke oproep.

Na vier weken vakantie ben ik gisteren weer aan het werk gedaan. Ik heb de afgelopen weken weinig nieuws gevolgd en ook de ontwikkelingen in het vakgebied niet bijgehouden, dus ik moet nog een beetje opstarten. Desondanks heb ik weer een eerste nieuwsbrief geschreven voor jou als lid. Nog zonder het welbekende 'kort-blokje', die is vrijdag weer terug.

Ik wil het met je hebben over:

De mediasector slaat de handen in één en mengt zich in de formatie met een duidelijke oproep.

De NOS vertrekt van X.