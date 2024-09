Stoppen met print kan de redding van sommige kranten zijn

Om te beginnen een bijzonder welkom aan de vele nieuwe lezers. Een shoutout in de nieuwsbrief van POM (de podcast van Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth) zorgde ervoor dat heel veel mensen zich hebben aangemeld. Uiteraard voel ik hierdoor geen enkele druk om nu een heel interessante nieuwsbrief te schrijven, waardoor iedereen ook abonnee wil blijven 😅.

In deze nieuwsbrief wil ik het met je hebben over:

Een voormalig manager van een lokale Amerikaanse krant wil hem nu overnemen.

Binnenkort zie je posts met je eigen hoofd die Instagram zelf heeft gemaakt met AI in je tijdlijn.

Een voormalig manager van een lokale Amerikaanse krant wil hem nu overnemen

Ted Williams werkte jarenlang in voor lokale media in de Amerikaanse stad Charlotte in North-Carolina. Tegenwoordig schrijft hij een (betaalde) nieuwsbrief over persoonlijke financiën, maar zijn liefde voor lokale journalistiek is duidelijk nog niet verdwenen. Vorige week plaatste hij namelijk een stuk online waarin hij aanbood om de lokale krant The Charlotte Observer te kopen voor 5 miljoen dollar.

Williams kent de krant goed, want tussen 2013 en 2015 was hij er hoofd digitale strategie. En hij ziet hoe slecht het gaat met lokale kranten in de VS. The Charlotte Observer besloten deze zomer terug te gaan naar drie print-edities per week, om te kunnen overleven. Het kan ook anders, denkt hij. En dus wil hij de krant kopen.

Nu is het feit dat iemand in de VS een lokale krant wil kopen natuurlijk niet zo interessant, maar wat ik wel leuk vind is hoe hij een kort businessplan heeft gepubliceerd voor hoe hij denkt de krant te kunnen redden.

Het belangrijkste is een versnelde digitale transformatie. In plaats van nog drie keer in de week een krant op papier te bezorgen, wil hij terug naar 1 keer per week of zelfs enkel een luxe magazine maken. Het aantal online abonnees denkt hij te kunnen verdubbelen: op dit moment is dat zo'n 2,5 procent van de bevolking, hij wil naar 5 procent. In andere Amerikaanse steden zijn nog veel grotere aantallen online abonnees, dus hij denkt dat dit realistisch is.

Bij de focus op online hoort in de ogen van Williams niet alleen een website met een betaalmuur, maar ook:

Gratis ochtend- en avondnieuwsbrieven zoals Axios die schrijft.

Een tiental gratis nieuwsbrieven die worden geschreven door sterjournalisten.

Een gratis vlaggenschippodcast zoals The Daily van The New York Times.

Evenementen.

Vooral op het gebied van nieuwsbrieven en podcasts is er ontzettend veel te winnen voor lokale en regionale kranten. Dat geldt niet enkel voor de Amerikaanse markt, maar uiteindelijk net zo goed voor de Nederlandse. Er wordt hier gewoon echt veel te weinig in geïnvesteerd, terwijl dit soort loyaliteitsproducten zo belangrijk zijn om online abonnees aan je te binden.

Aan het einde van zijn voorstel schrijft Williams:

I understand why you haven’t done this yet. It’s more profitable to squeeze all the cash out of print.

En dat is vaak het punt: zolang print winstgevend is, probeert men hier zo lang mogelijk aan te blijven verdienen, maar dat gaat ten koste van de investeringen in de toekomst. Niet alleen financieel, maar juist ook qua tijd, aandacht en kwaliteiten van de mensen die er werken. De beste manier om te zorgen dat je online producten en journalistiek beter worden is uiteindelijk stoppen met traditionele media. Dat vraagt echter om het nemen van een risico dat zich op de lange termijn uitbetaalt, maar op de korte termijn te groot voelt. Mediabedrijven laten het nog altijd liever op het laatste moment aankomen, waarop ze echt geen andere keuze hebben. Volgens mij moet je dat voor zijn.

Met dank aan Fabienne Meijer voor het doorsturen van het voorstel van Ted Williams.

Binnenkort zie je posts met je eigen hoofd die Instagram zelf heeft gemaakt met AI in je tijdlijn

Meta organiseerde deze week zijn conferentie Meta Connect. Waar het twee jaar geleden nog ging over virtual reality en de metaverse, gaat de conferentie inmiddels bijna alleen maar over kunstmatige intelligentie. Het bedrijf, of eigenlijk Mark Zuckerberg, deed een hele reeks aankondigingen. Het grootste deel daarvan ging over hoe generatieve AI in de verschillende platforms van Meta wordt geïntegreerd. Ik zet de belangrijkste voor je op een rij:

Meta maakt een tool beschikbaar waarmee makers hun video's automatisch kunnen vertalen. De tekst die diegene uitspreekt wordt vertaald en is vervolgens in diens stem te horen in de video, waarbij er ook nog eens voor wordt gezorgd dat alles lip-sync is. Er zijn al diverse online tools waarmee dit kan, maar zoals ik regelmatig zeg is de integratie in bestaande software en systemen die mensen gebruiken de sleutel tot het daadwerkelijke gebruik ervan. Als je als maker straks zonder moeite je video's kunt lokaliseren, kun je plots een veel groter publiek bedienen. Wanneer de technologie precies beschikbaar komt is echter onduidelijk. Meta begint met een selecte groep makers in de VS en Latijns-Amerika en ondersteunt in eerste instantie enkel Engels en Spaans.

Een andere toepassing van generatieve AI voor makers is de mogelijkheid om een realistische avatar te maken incl. gekloonde stem. In een demo toonde Mark Zuckerberg dat het mogelijk is om een 'live' gesprek te voeren met deze avatar. Wanneer deze technologie beschikbaar moet zijn, is echter niet duidelijk.

Meta gaat foto's en video's genereren op basis van je interesses en deze tonen in je tijdlijn op Facebook en Instagram. Hierbij gaat het (als je daar toestemming voor geeft) zelfs je eigen gezicht gebruiken in deze ongevraagde creaties. Het bedrijf vermeldt duidelijk dat het AI-creaties zijn, maar toch voelt het raar om in plaats van posts van anderen opeens dit soort dingen tegen te komen als je door Instagram scrolt.

Instagram krijgt mogelijkheden om achtergronden voor Stories te creëren gebaseerd op een foto. Daarnaast kun je in een chatconversatie met Meta AI (in Nederland nog niet beschikbaar) vragen om foto's te bewerken en bijvoorbeeld elementen toe te voegen. Het zijn waarschijnlijk de eerste stappen naar een vergaande integratie van generatieve AI in de editor van Instagram.

Meta geeft adverteerders de mogelijkheid om chatbots te maken, waarmee gebruikers van Facebook en Instagram kunnen chatten vanuit een advertentie.

Voor al deze technologie geldt dat het afwachten is of we het op korte termijn in Nederland gaan zien. Voorlopig zijn veel AI-toepassingen, waaronder de chatbot Meta AI, nog niet beschikbaar in de Europese Unie. Het bedrijf lijkt ook geen haast te maken om de technologie hier wel uit te brengen, vanwege de strenge regelgeving.

Augmented Reality

Ondanks de grote aandacht voor kunstmatige intelligentie ging het ook over virtual reality op Meta Connect. De grootste aankondiging op dat vlak was echter geen VR-aankondiging, maar ging over augmented reality. Mark Zuckerberg toonde namelijk een augmented-reality-bril, die het meest indrukwekkend is als het gaat om het uiterlijk en de compactheid van de bril in combinatie met de technologie.

De bril heet Orion en ziet eruit als een zonnebril met een heel lomp montuur en doet het redelijk goed qua beeldkwaliteit en field of view in vergelijking met veel andere pogingen om een AR-bril te maken. Dat laatste bepaalt tot hoe ver het beeld doorloopt naar links en rechts, wat alles bepalend is hoe prettig en nuttig zo'n bril in de praktijk werkt.

Naast de bril zelf ontwikkelde Meta ook een soort afstandsbediening, die deels ook dient als de computer die de bril aanstuurt, en een armband, zodat je hem met handbewegingen kunt bedienen. Het idee was om de Orion ook daadwerkelijk op de markt te brengen, maar de technologie bleek nog te complex en duur om hem te produceren. The Verge mocht hem echter wel uitproberen en schreef er een uitgebreid artikel over.

Trainingsdata voor AI

Diezelfde site had trouwens een interessant interview met Mark Zuckerberg, waarin hij vertelde dat Meta niet van plan is te gaan betalen aan makers en uitgevers voor het gebruik van hun content als trainingsdata van AI.

“I think individual creators or publishers tend to overestimate the value of their specific content in the grand scheme of this,” Zuckerberg said in the interview, which coincides with Meta’s annual Connect event. “My guess is that there are going to be certain partnerships that get made when content is really important and valuable.” But if creators are concerned or object, “when push comes to shove, if they demanded that we don’t use their content, then we just wouldn’t use their content. It’s not like that’s going to change the outcome of this stuff that much.”

Zuckerberg vindt zelf dat het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal om kunstmatige intelligentie te trainen onder fair use valt binnen het Amerikaanse auteursrecht. Het is nog steeds afwachten of dat daadwerkelijk zo is, want er zijn nog geen grote gerechtelijke uitspraken gedaan op dat vlak.

