Het grootste onderzoek naar jongeren en nieuws ooit is gepubliceerd en dit staat erin

Gistermiddag was ik bij een symposium van het Commissariaat voor de Media vanwege de publicatie van een groot onderzoek dat het Commissariaat heeft gedaan. 'Jongeren, nieuws en sociale media' is naar eigen zeggen het grootste onderzoek dat de toezichthouder ooit heeft gedaan. Internationaal is er ook niet eerder een onderzoek op deze schaal gedaan, wat de resultaten extra interessant maakt.

Ik moet meteen bekennen dat ik nog niet het hele rapport heb kunnen lezen, want het is 166 pagina's dik en ik had alleen gisteravond om het door te nemen en vervolgens deze nieuwsbrief te schrijven. Maar ik wilde toch alvast meteen wat interessante inzichten uit het onderzoek delen met jou als betalend lid. Zaterdag ga ik er nog wat verder op in.