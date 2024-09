Speciaal voor jou als betalend lid van deze nieuwsbrief heb ik weer een woensdageditie van mijn nieuwsbrief geschreven. En deze week is het ook nog eens een lekker lange. Ik wil het met je hebben over:

1 op de 10 reacties op social-media-berichten van RTL is haatdragend.

Substack wordt steeds minder een nieuwsbriefdienst en dat is een risico.