NRC maakt nieuwsbrieven exclusief voor abonnees

Vorige week schreef ik over hoe het dankzij het combineren van verschillende AI-toepassingen mogelijk is om podcasts en video's automatisch te vertalen met behoud van iemands stemgeluid. Ongeveer gelijktijdig met het versturen van mijn nieuwsbrief kwam de aankondiging van Spotify dat ze hiermee aan de slag gaan. Een aantal populaire interview-/praatpodcasts worden vertaald in het Spaans; Duits en Frans volgen snel.

In deze nieuwsbrief wil ik het met je hebben over:

NRC maakt een deel van haar nieuwsbrieven onderdeel van een abonnement.

OpenAI en Facebook Meta kondigen nieuwe AI-ontwikkelingen aan.

Krijgen we een Autoriteit Publieke Media in Nederland?

NRC gaat als eerste Nederlandse krant een deel van haar nieuwsbrieven achter de betaalmuur plaatsen. Het gaat om negen bestaande nieuwsbrieven die je niet langer ontvangt als je geen abonnee bent en drie nieuwe nieuwsbrieven.

Vier weken geleden schreef ik in mijn nieuwsbrief al een betoog voor het gebruik van premium nieuwsbrieven als manier om lezers te laten betalen als je nog geen abonnementsmodel hebt. Uitgevers die al wel online abonnementen verkopen, kunnen nieuwsbrieven natuurlijk ook inzetten als meerwaarde om meer abonnementen te verkopen. Vaak worden nieuwsbrieven gezien als marketingmiddel om meer abonnees binnen te halen. Sterker nog: soms vallen ze zelfs onder de marketingafdeling in plaats van onder de redactie. Dat terwijl het een fantastische manier is om over specifieke niches je publiek te bedienen. En waarom zou je dat gratis doen als je voor artikelen binnen die niche wel geld vraagt?

Dat is precies de reden dat NRC nu een deel van de nieuwsbrieven onderdeel heeft gemaakt van een NRC-abonnement. Lisa Matulessya, die zich bij de lezersdesk van NRC bezighoudt met nieuwsbrieven en data, vertelde me daarover:

We willen waarde toevoegen aan een abonnement. Daarnaast weten we dat nieuwsbrieflezers langer geneigd zijn abonnee te blijven. We willen dus graag een langdurige relatie opbouwen met onze abonnees en nieuwsbrieven spelen daar een belangrijke rol in.

Het is dan ook niet zo dat nieuwsbrieven nu worden ingezet als manier om nieuwe abonnees te werven. De krant richt zich veel meer op de abonnees die het al heeft in de hoop de retentie te verhogen.

Tot nu toe was ongeveer de helft van de nieuwsbriefabonnees ook NRC-abonnee, dus de nieuwsbrieven die nu premium worden, raken de helft van hun publiek kwijt. Niet fijn voor de schrijvers, maar bij de krant vonden ze andere argumenten zwaarder wegen toen de afweging werd gemaakt om dit te doen. Bij de keuze voor welke nieuwsbrieven vanaf nu betaald zijn, is trouwens niet per se gekeken naar welk deel van de lezers abonnee was. Het is een inhoudelijk keuze, legde Lisa me uit:

Stiekem hadden we al een tweedeling in onze nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven die alleen gevuld zijn met korte koppen, beschrijvingen en een foto, om je door te laten linken naar NRC, zoals de 5om5 of Boeken. En de nieuwsbrieven die meer als een artikel lazen. Dus persoonlijke analyses en duiding over een thema. Deze laatste categorie wordt dus exclusief. Het voelt voor ons raar om zulke lange inhoudelijke nieuwsbrieven gratis te blijven versturen.

Het gaat bijvoorbeeld om de klimaatnieuwsbrief, de filmnieuwsbrief en Future Affairs van Wouter van Noort. Daarnaast zijn er nu een nieuwe politieke nieuwsbrief van Tom-Jan Meeus, een AI-nieuwsbrief door Stijn Bronzwaer en een nieuwsbrief van Danielle Pinedo over de positie van vrouwen in de topsport. Het initiatief van deze nieuwe nieuwsbrieven kwam van de schrijvers zelf:

We hebben een oproep gedaan op de redactie. Daar kwam een aantal enthousiaste reacties op. Deze redacteuren mochten een pitch schrijven en een proefnieuwsbrief. Uiteindelijk hebben we met de hoofdredactie besloten welke drie nieuwsbrieven het zijn geworden. Waarbij we naar verschillende aspecten hebben gekeken zoals of het thema inhoudelijk bij NRC past, of we denken dat een deel van onze abonnees dit ook interessant vindt, of we denken dat er interactie kan plaatsvinden. We willen namelijk graag dat de journalisten in deze nieuwsbrieven in gesprek gaan met de lezers en een kleine community creëren.

In mijn ogen een slimme zet om uit te gaan van de auteurs zelf. Een goede nieuwsbrief valt of staat bij iemand die ook daadwerkelijk een nieuwsbrief wil schrijven. Al denk ik wel dat als journalisten bij collega's het succes van een nieuwsbrief over hun niche zien, een deel daardoor geënthousiasmeerd wordt om er ook één te willen schrijven. Al zie je op krantenredacties natuurlijk ook nog steeds journalisten voor wie online (en dus ook een nieuwsbrief) bijzaak is en dat ze al hun tijd en energie in stukken voor de papieren krant willen stoppen.

Bij NRC zijn er in ieder geval genoeg enthousiaste journalisten te vinden, waardoor er nu een breed aanbod aan kwaliteitsnieuwsbrieven bestaat, die niet langer allemaal gratis worden weggegeven. Ik denk dat andere media hier wat van kunnen leren.

Er is elke week wel nieuws op het gebied van de ontwikkeling van AI, maar afgelopen week was er zoveel dat ik een overzicht voor je heb gemaakt:

Krijgen we een Autoriteit Publieke Media in Nederland?

Er moet een Autoriteit Publieke Media komen die toezicht houdt op de publieke omroep en die bepaalt of omroepen mogen toe- of uittreden tot het bestel. Dat adviseert het Adviescollege Publieke Omroep.

Deze groep deed in opdracht van het kabinet onderzoek naar de toekomst van de publieke omroep en presenteerde vorige week haar conclusies. De titel van het rapport was 'Eenheid in Veelzijdigheid' (pdf) en de belangrijkste conclusie is dat de overheid te veel bezigis met het sturen en controleren van wat er gebeurt bij de NPO.

De nieuwe toezichthouder moet elke omroep jaarlijks gaan evalueren en het moet makkelijker worden om de erkenning van een omroep tussentijds in te trekken. Daarnaast adviseert de groep om het bestel, naast de NOS en NTR, uit zes ledenomroepen te laten bestaan (zogenaamde 'dragende' omroepen), aangevuld met zogeheten 'redactie-omroepen' die inhuizen bij een 'dragende' omroep. Dit was ook al het idee achter de grote omroepfusies van tien jaar geleden.

Sindsdien zijn er nieuwe omroepen bij gekomen en werken omroepen officieel samen, waarvan ik me afvraag wat die samenwerking in de praktijk betekent; Omroep MAX en WNL bijvoorbeeld.

Opvallend is dat in het rapport ook het voorstel staat om het Commissariaat voor de Media op te heffen, maar die toezichthouder gaat over veel meer dan alleen de publieke omroep. Het Commissariaat houdt ook toezicht op commerciële omroepen, voert de Wet op de vaste boekenprijs uit en is ook bezig met online reclameregels voor influencers. Deze taken zouden moeten worden overgenomen door een andere bestaande toezichthouder, zoals de ACM, schrijft het Adviescollege.

Wat er uiteindelijk met de adviezen uit het rapport gebeurt is afwachten. Staatssecretaris Uslu zegt in een eerste reactie dat ze in gesprek gaat met de sector, maar er is dus nog niets concreet.

Deze andere dingen wil ik even kort met je wil delen