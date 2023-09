Redacties hebben mensen nodig die én AI snappen én journalistiek, maar zijn die er?

The New York Times is op dit moment op zoek naar een Newsroom Generative AI Lead. Diegene die ze daarvoor zoeken heeft eigenlijk iedere redactie nodig.

Mijn vrijdagse nieuwsbrief bestaat standaard uit één onderwerp waar ik dieper op in wil gaan, maar ik heb de ambitie om dit verder uit te bouwen (hopelijk in combinatie met een groter publiek van betalende leden). Deze week neem ik alvast een klein voorschot en heb ik twee onderwerpen waar ik verder op in wil gaan:

Redacties hebben vanwege de opkomst van generatie AI mensen nodig die er niet zijn.

Er is een verschil tussen een bundel en een totaalabonnement.

Afgelopen week kwam ik een vacature tegen van The New York Times, het eeuwige voorbeeld van een traditionele uitgever die het is gelukt om te transformeren tot een succesvolle online speler. Een partij die qua budget en schaal totaal niet te vergelijken is met wat er in Nederland gebeurt, maar op sommige vlakken desondanks een voorbeeld is.

The New York Times is op dit moment op zoek naar een Newsroom Generative AI Lead. En voor die functie zijn ze expliciet op zoek naar een journalist, niet iemand die vanuit een technische achtergrond komt.