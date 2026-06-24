Na het AD automatiseert ook Omroep Brabant de productie van lokale nieuwsberichten

Na vorige week drie nieuwsbrieven te hebben geschreven naar aanleiding van het Digital News Report, wil ik het deze week weer over iets anders hebben. En daarvoor gaan we naar de provincie waar mijn roots liggen: Brabant!

Omroep Brabant publiceert lokaal nieuws dat herschreven is door generatieve AI

Omroep Brabant heeft sinds kort een speciale sectie met lokaal nieuws op hun website en in hun app staan. Bezoekers kunnen op de pagina 'Lokaal' instellen uit welke locaties ze nieuws willen ontvangen en vervolgens krijgen ze een pagina voorgesteld met lokaal nieuws. Het nieuws is een mix van artikelen die ook gewoon op de voorpagina staan en kleinere berichten die zijn geschreven met behulp van kunstmatige intelligentie.

Dat laatste is best opvallend, omdat de publieke omroep in Nederland drie lagen kent: landelijk, regionaal en lokaal. Na jaren overleg is het uiteindelijk gelukt om nieuws van de regionale omroepen een plek te geven op NOS.nl, maar Omroep Brabant gebruikt geen artikelen van lokale omroepen om de pagina met lokaal nieuws te vullen. In plaats daarvan leunt de omroep op een taalmodel dat berichten schrijft op basis van een reeks bronnen.