Het veranderende online medialandschap is aanleiding om je strategie helemaal om te gooien

Omdat het verkeer uit Facebook verdwijnt, besloot deze uitgever 75 procent minder artikelen te publiceren.

Liedjes genereren met AI is nu supersimpel, is Spotify daar klaar voor?

Als ik redacties help met hun contentstrategie, probeer ik altijd een combinatie te maken tussen de onderwerpen en nieuwsbehoeften die ten grondslag liggen aan de verhalen die je maakt en wat voor soort publiek dat trekt en via welk kanaal. Bij het ene stuk moet je daarom extra aandacht besteden aan SEO, bij het andere aan een klikbare kop en extreem goede posts op social media en bij het volgende onderwerp wil je vooral een heel goed diepgaand artikel maken dat je in de toekomst kan blijven aanbieden aan loyale lezers.

Wat voor stukken je maakt en hoeveel je maakt hangt af van waar je overschrijft, van je publiek met hun behoeften en manieren hoe ze bij jou verhalen terechtkomen. En aangezien dat laatste hard aan het veranderen is, moet je ook gaan kijken naar welke stukken je maakt en hoeveel dat er zijn.

De Amerikaanse uitgever BDG, die verschillende online lifestyletitels uitgeeft, heeft het roer daarom helemaal omgegooid. Zo publiceerde de site Bustle twee jaar geleden zo'n 150 artikelen per dag, nu zijn dat er nog 30-40, schrijft Digiday. De focus ligt niet meer op het binnenhalen van zoveel mogelijk verkeer uit Facebook door een heleboel klikbare stukjes te maken, maar op het diepgaandere stukken en fotoshoots. Daarbij is het doel om stukken te maken die uiteindelijk iets teweeg brengen waardoor ze veel gedeeld worden door lezers en op die manier bereik genereren.

BDG has also streamlined its editorial strategy from covering “as many content categories and capturing as many category specific dollars as possible from advertisers” to making focusing on “three to four categories at most on a lifestyle site and moving the more niche categories like travel or food onto very specific sites, instead of trying to spread them out over the portfolio,” Bonner said.

Om de teruglopende advertentie-omzet door het teruglopende bezoek vanuit Facebook op te vangen, focust BDG zich onder meer op evenementen. Dat is een fantastisch middel om letterlijk dichter bij je publiek te komen en tegelijkertijd geld te verdienen.

Live events are also proving to be a successful way to engage and grow BDG’s audience, Bonner said. Revenue from live event sponsorships has grown by 200% from 2022 to 2024, he said. BDG runs five large-scale events every year around tentpole moments — including Coachella, Art Basel, both New York Fashion Weeks and F1 — with about 10 to 20 sponsors paying for full activations, he said.

Dit verhaal van BDG is in mijn ogen een prachtig voorbeeld van hoe een uitgever snel weet te anticiperen op de veranderingen in het online medialandschap. Ik merk over het algemeen dat het teruglopen van het verkeer vanuit social media, als eerste reactie oplevert dat er juist meer artikelen moeten worden geplaatst en dan het liefst het soort content dat kliks oplevert. Maar dat is kortetermijndenken. Je moet fundamenteel kijken naar waar je kansen liggen om een trouw publiek aan je te binden en daar geld aan te verdienen en minder afhankelijk te zijn van toevallig verkeer vanuit social media en Google. Het kan niet anders dan dat dat resulteert in dingen die je niet meer moet doen, zodat je je kunt focussen op het maken van een product dat zo goed mogelijk de behoefte van het loyale publiek invult. Daar kun je volgens mij beter vandaag nog mee aan de slag, dan morgen.

Tekst genereren, plaatjes genereren, video genereren. Voor alle soorten media zijn AI-modellen te vinden waarmee je met een prompt iets kan creëren. En de modellen worden logischerwijs steeds beter.

Toen OpenAI anderhalve maand geleden de eerste videobeelden die waren gegenereerd met Sora aan de wereld toonde, werd meteen duidelijk hoe snel de ontwikkelingen gaan. Nu moet ik erbij zeggen: Sora is nog niet beschikbaar, waardoor ook nog niet duidelijk is welke beperkingen het systeem heeft. Bij het genereren van afbeeldingen hadden we bijvoorbeeld de problemen met handen, die inmiddels grotendeels verdwenen zijn. Bij video zullen we waarschijnlijk ook dat soort beperkingen van de modellen gaan zien. Desondanks gaat de ontwikkeling over de hele linie ongelofelijk snel.

Dat bewijst ook Suno. Dit is een model om muziek te genereren, inclusief gezongen teksten. Suno bracht ruim een week geleden versie 3 van hun model uit en sindsdien lijkt er een ware Suno-hype te ontstaan, omdat je er met een beetje spelen met prompts echt heel leuke liedjes mee kunt maken.

Mijn podcastcollega Mark Versteden, met wie ik de podcast Trust Nobody over De Mol mee maak, is in korte tijd een soort Suno-tovenaar geworden. En genereert soms waar ik bij zit een liedje door een tekst te schrijven en deze aan het systeem te voeren. We zijn vorige week gestart met een nieuw seizoen van onze podcast en sluiten voortaan iedere week af met een liedje over die aflevering van De Mol. Een voorbeeld kun je hier beluisteren.

Nu zijn de liedjes die uit Suno komen zeker niet perfect en vaak erg cliché binnen een genre. Ik verwacht niet dat je er een hit mee gaat scoren, maar voor een eenmalige jingle op de radio, muziek in een podcast of bijvoorbeeld een persoonlijk verjaardagsliedje is het echt een perfecte tool.

Ik vrees alleen dat Suno ook gebruikt gaat worden om bijvoorbeeld Spotify's database te bevuilen met een heleboel AI-muziek. Het kost nauwelijks moeite om een heleboel liedjes te maken en vervolgens kun je door een beetje slim in te spelen op het zoekgedrag van mensen geld verdienen aan streams. Dat gebeurde nu al met covers en ik vrees nu ook met AI.

Eigenlijk is dat vergelijkbaar met alle AI-spam op Google, waarmee schimmige uitgevers hopen geld te verdienen aan affiliatelinks. Zodra je ergens geld kunt verdienen met AI-gegenereerde content gaan mensen dit doen en worden databases vervuild met rotzooi. Google probeert met alle macht hier iets aan te doen door aanpassingen van het zoekmachine-algoritme. Ik ben benieuwd of Spotify ook klaar is om een golf aan AI-liedjes te stoppen.

