De toekomst van nichemedia is er één zonder uitgevers

Deze zaterdag heb ik gelukkig weer een nieuwsbrief voor je kunnen schrijven. Ik wil het met je hebben over:

404 Media laat zien hoe nichemedia beter af zijn zonder uitgever.

De zoekmachine van de toekomst kun je nu al gebruiken.

Zes maanden geleden begonnen vier techjournalisten samen 404 Media. Ze hadden in het verleden samengewerkt bij Motherboard, de techsite van Vice en besloten om het zelfstandig te proberen, omdat ze klaar waren met de financiële ups en downs die ze meemaakten bij Motherboard. In een interview met Niemanlab zegt Jason Koebler, voorheen hoofdredacteur van Motherboard, en nu één van de oprichters van 404 Media daarover:

“There are so many things that big digital media companies waste money on, like consultants, software, offices,” Koebler said. Vice, in his view, “wasn’t able to consistently invest in new hires and in the journalism in a way that felt sustainable. We wanted to start a new company and basically strip it to its essentials.”

De vier oprichters hebben allemaal slechts 1000 dollar ingelegd om wat kosten te betalen en begonnen in augustus met 404 Media. Inmiddels zijn ze naar eigen zeggen winstgevend. Ze verdienen geld via advertenties op hun site en in hun podcasts, de verkoop van merchandise, donaties en betaalde abonnementen.

“We went into this being like, ‘We’ll have subscribers and we’ll have ads and hopefully that will work.’ And what we’re finding is that, yes, that is working, but then there’s also all these other little ways that you can make small amounts of money, like selling merch,” Koebler said. “We’re on Apple News now and in the process of enabling monetization there…I suspect that when we turn it on, we’ll be making $20 to $100 per month, which is very little money but as we grow, all of those things start to add up.”

De truc is vooral dat 404 Media relatief weinig kosten heeft. Het is een collectief van vier journalisten, die allemaal vanuit huis werken. Ze hebben uiteraard de kosten voor de hosting van de site en hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten, maar voor heel veel dingen maken ze geen kosten. Ze communiceren via de gratis versie van Slack, maken hun eigen afbeeldingen voor bij hun artikelen zodat ze geen foto's hoeven te kopen en de merchandise verstuurt Jason Koebler vanuit zijn garage.

Wat dat betreft is 404 Media te vergelijken met een zelfstandige maker die bijvoorbeeld een podcast of nieuwsbrief maakt. Het enige verschil is dat het niet één maker is, maar een collectief van vier personen.

404 Media is slechts een voorbeeld. Platformer, de nieuwsbrief van techjournalist Casey Newton, is inmiddels een klein mediabedrijfje waar drie journalisten werken. Every.to is een collectief van nieuwsbriefschrijvers die besloten samen te gaan werken om één betaald abonnement aan te bieden voor hun eigen publicaties.

Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat dit de toekomst is van nichepublicaties. De overhead van traditionele uitgevers is simpelweg te groot. En de schaalvoordelen die zij hebben worden steeds minder belangrijk.

Het enige probleem is dat heel veel journalisten niet willen ondernemen. Ze willen gewoon bezig zijn met journalistiek werk en het liefst ook nog zeker zijn van een vast inkomen. Dat is ook een belangrijke reden dat een paar jaar geleden journalisten niet massaal hun eigen Substack-nieuwsbrief zijn gestart.

De komende jaren zullen echter pittige jaren worden voor de media, door de razendsnelle verandering van het internet en het is aannemelijk dat er titels zijn die dat niet overleven en er banen verloren gaan. Wie weet trekt dat journalisten over de streep om met een paar anderen zelf aan de slag te gaan. Ik hoop het, want zeker als het om niches gaat, gaat de journalistiek dat hard nodig hebben.

Ik schrijf regelmatig over hoe Google's zoekmachine verandert door generatieve AI. Er is in de VS nu al een experimentele functie beschikbaar binnen Google, waarbij je een zogenaamd 'AI Snapshot' krijgt boven de standaard zoekresultaten. Dit is een informatieblok, waarin Google met behulp van een taalmodel probeert je zoekvraag meteen te beantwoorden, zodat je de zoekmachine niet hoeft te verlaten.

Google is dit volop aan het ontwikkelen en testen, maar tegelijkertijd moet het bedrijf natuurlijk voorzichtig zijn met wijzigingen. De advertenties bovenaan de zoekmachine (de gesponsorde zoekresultaten) zijn een extreem belangrijke inkomstenbron, maar die zijn lastig te combineren met een zoekmachine die in de eerste plaats vragen beantwoordt in plaats van linkjes aanbiedt. Los daarvan kan Google zich als dé zoekmachine van het internet eigenlijk geen fouten permitteren, voorzichtigheid is dus geboden.

Andere techbedrijven zijn wat dat betreft een stuk vrijer om de zoekmachine van de toekomst te ontwikkelen:

Perplexity is een startup die een zoekmachine heeft gemaakt die je antwoorden geeft (met links naar de bronnen). Op hun homepage kun je het uitproberen.

Arc Search is een app van browsermaker Arc die als antwoord op je zoekmachine informatie geschreven door een taalmodel, links, video's en meer combineert. Je krijgt een complete pagina die op allerlei manieren probeert jouw zoekvraag te beantwoorden.

Vorige week kwam The Information met het bericht dat OpenAI een eigen zoekmachine wil ontwikkelen om te concurreren met Google. Dat wordt uiteraard geen zoekmachine die gebruikers tien linkjes voorschotelt...

Perplexity en Arc Search kun je nu al gebruiken, al ondersteunen ze nog geen Nederlands. Ik verwacht niet dat Perplexity of Arc Search Google zal vervangen, maar het geeft wel een kijkje in waar het heen gaat met zoekmachine en hoe ver de technologie eigenlijk al is. Het maakt de grote veranderingen die gaande zijn tastbaar, waardoor het je aan het denken zet. Probeer het zelf maar eens uit.

