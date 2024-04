Het is bijna onmogelijk om van betalen voor podcasts iets normaals te maken

Deze week is de periode van de vele feestdagen weer begonnen. Gisteren voelde daardoor als een maandag, terwijl het nu alweer woensdag is. Ik merk bij mij altijd dat het vooral voor veel chaos zorgt, omdat mijn werk wel gewoon gedaan moet worden. Zo moest ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat er nu gewoon een verse nieuwsbrief verschijnt. En dat is gelukt! Ik wil het met je hebben over:

Waarom betalen voor podcasts maar geen gemeengoed wordt.

Stemkloontools zijn misschien wel de gevaarlijkste vorm van generatieve AI op korte termijn.