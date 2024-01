Het overgrote deel van alle redacties heeft op het gebied van AI nog geen beleid, eindverantwoordelijke en trainingen

Om te beginnen een hartelijk welkom aan alle nieuwe lezers, die dankzij de tip in de nieuwsbrief van Erwin Blom lid zijn geworden. Ik voel de druk om met deze nieuwsbrief te laten zien waarom je abonnee zou moeten blijven.

Vorige week was, zoals altijd in de eerste week van het nieuwe jaar, een rustige week. Desondanks heb ik weer twee onderwerpen die ik met je wil bespreken:

Veranderingen op redacties: wat gebeurt op het gebied van AI en hybride werken?

Substack-auteurs dreigen platform te verlaten vanwege gebrek aan moderatie.

Veranderingen op redacties: wat gebeurt op het gebied van AI en hybride werken?

Sinds 2020 doet het Reuters Institute ieder jaar onderzoek onder managers bij nieuwsorganisaties (hoofdredacteuren, uitgevers, hoofden online etc.) naar veranderingen op redacties. Dit jaar hebben de onderzoekers weer onderzoek gedaan onder 135 van hen in 40 landen, waaronder 4 uit Nederland. Het hele onderzoeksrapport kun je gratis lezen, maar ik heb er alvast 5 interessante inzichten voor je uitgehaald.

1. De impact van generatieve AI

Slechts één op de vijf ondervraagden denkt dat generatieve AI hun redacties fundamenteel gaat veranderen. Driekwart denkt dat de technologie helpt om sommige dingen efficiënter te doen, maar dat de essentie van het werk niet verandert.

2. Hoe AI als onderdeel van de organisatie

Het overgrote deel van de redacties heeft nog geen beleid of eindverantwoordelijke voor het gebruik van AI op hun redactie. Een trainingsprogramma voor medewerkers is er nog nauwelijks.

3. Hybride werken is gemeengoed geworden na corona

Bijna twee derde van de redacties heeft, mede door corona, een flexibeler beleid ingevoerd als het gaat om op afstand of thuis te kunnen werken.

4. Het effect van hybride werken

Bijna een vijfde van de ondervraagden zegt dat de productiviteit van de redactie verminderd is door hybride werken, ruim een kwart zegt dat hij juist verhoogd is.

5. Wat houdt meer diversiteit op redacties tegen?

De grootste uitdaging bij het verbeteren van de diversiteit op redacties, is het vinden van de juiste mensen. Meer dan de helft van de ondervraagden worstelt hiermee.

Substack-auteurs dreigen platform te verlaten vanwege gebrek aan moderatie

Een grote groep nieuwsbriefauteurs die gebruikmaakt van Substack overweegt het platform te verlaten. Substack weigert namelijk iets te doen tegen het gebruik van de dienst om nazistische nieuwsbrieven te versturen. Vooral het feit dat Substack allerlei functies heeft om nieuwsbrieven onder de aandacht te brengen van potentiële lezers en geld verdient aan de nazi-nieuwsbrieven zorgt voor heftige kritiek onder gebruikers. Ondertussen zeggen lezers van nieuwsbrieven die worden verstuurd via Substack hun abonnement op, omdat ze niet willen dat het bedrijf geld aan hen verdient.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Eind november verscheen in The Atlanic een stuk met een duidelijk titel: Substack Has a Nazi Problem. In dat artikel liet journalist Jonathan M. Katz zien dat er antisemitische en racistische nieuwsbrieven worden verstuurd via Substack en dat zowel de auteurs als Substack zelf daar geld aan verdienen (Substack is gratis om nieuwsbrieven mee te versturen, maar houdt 10 procent van het abonnementsgeld in).

Een groep van bijna 250 Substack-schrijvers besloot daarop om een open brief aan het bedrijf te schrijven waarin ze vragen of het bieden van een platform aan nazis onderdeel is van hun beleid, zodat ze op basis daarvan kunnen bepalen of ze Substack blijven gebruiken.

From our perspective as Substack publishers, it is unfathomable that someone with a swastika avatar, who writes about “The Jewish question,” or who promotes Great Replacement Theory, could be given the tools to succeed on your platform. And yet you’ve been unable to adequately explain your position.

In the past you have defended your decision to platform bigotry by saying you “make decisions based on principles not PR” and “will stick to our hands-off approach to content moderation.” But there’s a difference between a hands-off approach and putting your thumb on the scale. We know you moderate some content, including spam sites and newsletters written by sex workers. Why do you choose to promote and allow the monetization of sites that traffic in white nationalism?

Hamish McKenzie van Substack reageerde vlak voor Kerst over hoe belangrijk het vrijheid van meningsuiting vindt:

I just want to make it clear that we don’t like Nazis either—we wish no-one held those views. But some people do hold those and other extreme views. Given that, we don't think that censorship (including through demonetizing publications) makes the problem go away—in fact, it makes it worse.

We believe that supporting individual rights and civil liberties while subjecting ideas to open discourse is the best way to strip bad ideas of their power. We are committed to upholding and protecting freedom of expression, even when it hurts.

Een ander punt dat hij maakt is dat het moderatiebeleid bij Substack grotendeels decentraal plaatsvindt, bij de auteurs van publicaties en hun lezers. Hij zet daarbij elke nieuwsbrief weg als een losse publicatie met een eigen publiek, maar Substack heeft de afgelopen twee jaar juist geïnvesteerd in een netwerk, waarbij gebruikers in aanraking komen met andere publicaties. Het heeft daarnaast een Twitter-kloon gelanceerd onder de noemer Substack Notes, waarvoor hetzelfde moderatiebeleid geldt.

Journalist Casey Newton, die zijn nieuwsbrief Platformer verstuurt via Substack, liet afgelopen week weten [€] dat hij bezig is met het verzamelen van een database van nazi-nieuwsbrieven op Substack en dat hij in gesprek gaat met het bedrijf. Verwijderen ze de publicaties niet, dan verlaat hij Substack:

It is our hope that Substack will reverse course and remove all pro-Nazi material under its existing anti-hate policies. If it chooses not to, we will plan to leave the platform.

Later in de week ging hij er nog verder op in en schreef hij onder meer dat hij te maken heeft met weglopende lezers als gevolg van het beleid van Substack:

During the past couple weeks, dozens of paid subscribers to Platformer have canceled their memberships. “The reason is simple,” one of those readers wrote to us today. “I don't want to fund Nazis. I'm disturbed by a Substack leadership that looks at openly pro-Nazi content and says, ‘We won't de-platform you. In fact, we'll monetize you.’"

Het is afwachten wat Substack gaat doen; het bedrijf is erg principieel in zijn standpunt over vrijheid van meningsuiting. Goede argumenten hebben daar tot nu toe geen verandering in kunnen brengen, misschien dat weglopende auteurs dat wel kunnen.

