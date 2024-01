Nieuwsmedia hebben Facebook en X opgegeven

Uitgevers en omroepen willen komend jaar meer energie stoppen in WhatsApp en TikTok en juist minder in X en Facebook.

Waar gaan nieuwsmedia mee aan de slag dit jaar?

KRO-NCRV stopt met X en journalisten duiken er bovenop

Afgelopen maandag schreef ik al over het jaarlijkse onderzoek van Reuters Institute naar verandering op redacties. Deze week verscheen opnieuw een onderzoek van het onderzoeksinstituut onder managers in de journalistiek: Journalism, media, and technology trends and predictions 2024.

Voor dit rapport ondervroegen de onderzoekers meer dan 300 leidinggevenden bij nieuwsorganisaties (hoofdredacteuren, innovatiemanagers, hoofden online etc.) uit 56 landen. Nederland is goed vertegenwoordigd: 1 op de 20 ondervraagden werkte op een Nederlandse redactie.

Drie interessante onderwerpen wil ik even uitlichten, maar mijn tip is: lees vooral het hele rapport.