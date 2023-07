Het doek valt voor één van de betere CMS'en ter wereld

1. Uitgevers stoppen met het verkoop van CMS'en

Ik heb een obsessie met de software die redacties gebruiken om hun werk te doen. Zowel met newsroom-systemen als met CMS'en. Het is het gereedschap van journalisten en toch werken veel journalisten op wonderbaarlijke wijze met slecht gereedschap.

Dat is te verklaren. Het gereedschap is namelijk een stuk complexer dan een hamer of schroevendraaier. Het moet worden onderhouden en het moet samenwerken met andere systemen. Het gaat om IT. En daarbij zie je in elke sector dat bij de keuzes die worden gemaakt niet de eindgebruiker voorop staat, maar de zogeheten requirements die de IT-afdeling heeft opgesteld.

Het is alsof bij elektrisch gereedschap eerst wordt gekeken of een boor wel werkt met de bestaande accu's en laders en pas daarna of het ook een goede boor is.

Er is voor zover ik weet nooit onderzoek naar gedaan, maar de huidige systemen die op veel redacties worden gebruikt kosten de journalistiek bakken met geld. Journalisten moeten te veel onnodige handelingen doen doordat zaken niet geautomatiseerd zijn, een slechte UI hebben of systemen niet goed samenwerken. Dat kost tijd, maar zorgt er ook voor dat journalisten niet ontzorgd worden en dus minder mentale capaciteit hebben om dat te doen waar ze journalist voor zijn geworden: journalistiek werk.