De reactiemogelijkheid onder artikelen blijft maar terugkomen en weer verdwijnen

1. Wel of geen reacties? Het blijft een lastig dilemma voor veel redacties

In de hoogtijdagen van de weblogs, in de jaren '00, voegden nieuwssites reactiemogelijkheden toe aan hun websites. Een deel van de internetgebruikers was immers dol op reacties plaatsen en/of lezen en daar kon je als uitgever op inspelen met een reactiemodule. De discussie die daarbij wel snel ontstond was of je reacties moest modereren en wie dat werk dan zou moeten doen.

Met de opkomst van social media verplaatste het gesprek rondom nieuwsberichten deels naar Twitter en Facebook. Tegelijkertijd waren de commentsecties voor veel redacties vooral een last. Er moest veel gemodereerd worden, wat niemand leuk vond om te doen en slechts een heel klein deel van de bezoekers gebruikte de reactiemogelijkheid.

De afgelopen jaren maakten de reacties op nieuwssites een comeback door. Bij De Correspondent was het vanaf dag één een belangrijk onderdeel van hun journalistiek om lezers te betrekken. En NU.nl bracht NUjij terug. Niet alleen omdat het een reden is om mensen te laten inloggen, maar ook omdat uit de reacties te halen is wat mensen willen weten over het nieuws en de redactie dus het publiek beter kan bedienen.

Moderatie is nog steeds een uitdaging, maar er zijn hulpmiddelen ontwikkeld die een deel van het voorwerk kunnen doen voor moderatoren. De bekendste is Coral, dat een groep Amerikaanse uitgevers en wetenschappers samen ontwikkelden en tegenwoordig een dienst is die Vox Media verkoopt. Het gebruikt onder meer kunstmatige intelligentie om haatdragende reacties te herkennen. NU.nl maakt hier gebruik van voor NUjij.

Wat kan helpen om de kwaliteit van reacties te verhogen is een vraag stellen boven de reactiemogelijkheid, zodat je het gesprek stuurt. Ook daarbij kan kunstmatige intelligentie helpen. De Graham Media Group uit Detroit laat GPT een vraag bedenken op basis van een nieuwsbericht en dat werkt in de praktijk prima.

Yet in challenging the bot with lightning rod stories, “we were very surprised how the bot took the tone of the story in general, and found the point of opinion, and just asked a question about that,” Newman said. He brought up an example of a story about a school lockdown due to a violent threat; the AI-generated question for that story was, “How important do you think it is for authorities to take swift action and thoroughly investigate potential threats to the safety of students and faculty in schools?” “Kind of generic,” Newman allowed. “Might be rewritten if a human looked at it — but still perfectly appropriate for a comment bot in the story.” On another sensitive story about a heroin overdose, the bot generated the question: “What steps should law enforcement take to ensure the safety of both officers and individuals who may be experiencing a drug overdose during an arrest?”

Het is op dit moment nog in onderzoek, maar de bedoeling is dat vanaf volgende maand automatisch vragen verschijnen boven de reactiemogelijkheid. Het doel is om in twee maanden tijd het aantal ingelogde gebruikers en het aantal registraties beiden met 10 procent te verhogen en de gemiddelde omzet per gebruiker te verdubbelen. Of dat gaat lukken is natuurlijk nog afwachten, maar de Graham Media Group heeft in ieder geval hoge verwachtingen.

Tegelijkertijd zie je ook dat er media zijn die er juist voor kiezen om (weer) afscheid te nemen van reacties op hun site. In de VS heeft een uitgever van honderden lokale weekbladen deze maand zijn reactiesectie gesloten. De moderatie was te veel werk en er moest bezuinigd worden.

In Nederland stopte EW Magazine dit voorjaar met zijn reactiemogelijkheid. Ook daar was moderatie de reden:

Veel lezers hielden zich bij het plaatsen van hun reactie niet aan de huisregels en de redactie heeft geen tijd om voortdurend als politieagent op te treden. Helaas, maar ook hier moeten de goeden onder de kwaden lijden. De hoofdredactie neemt dit besluit naar aanleiding van terugkerende klachten van abonnees.

Ik snap het dilemma voor redacties en het is denk ik ook afhankelijk van wat voor soort nieuwssite je bent, maar juist bij diepgravende journalistiek of bij titels die een specifieke niche belichten zie ik ongelofelijk veel meerwaarde in reacties. Daarbij is de voorwaarde wel dat auteurs van stukken zich in de reacties mengen of dat er op zijn minst wordt gekeken naar welke vragen of kennis er naar voren komen in de reacties, zodat deze kunnen worden gebruikt om de journalistiek beter te maken. En uiteindelijk gaat het daar mis. Veel journalisten kijken neer op reagerende lezers of zijn meteen nadat ze de laatste letter van een verhaal hebben getikt alweer druk met het volgende. Als je niks met reacties doet, kun je de mogelijkheid om ze te plaatsen beter niet aanbieden.

2. Zo kunnen podcastmakers hun werk makkelijker maken met kunstmatige intelligentie

Als het gaat om het gebruik van kunstmatige intelligentie, dan gaat het veel over de toepassingen in geschreven tekst, maar ook voor audiovisuele media biedt de technologie steeds meer mogelijkheden. Als podcastmaker volg ik met heel veel interesse de nieuwe mogelijkheden en maak ik er ook al gebruik van.

Zes voorbeelden van wat er nu al mogelijk is:

Het transcriberen van interviews. Dit kun je gebruiken in het maakproces, zeker als je bezig bent met het opbouwen van een documentaire, maar kun je ook aanbieden als service aan je luisteraars. Ik gebruik zelf de tool GoodTape, die sinds kort ook de verschillende sprekers kan onderscheiden. Het laten voorlezen van quotes. Wil je een geschreven quote laten voorlezen, dan hoef je geen voice-over of stemacteur meer in te huren, je kunt een text-to-speech-algoritme het werk laten doen. De tijd dat dit klonk als een robot ligt inmiddels achter ons. De techniek van Eleven Labs is bijvoorbeeld erg goed, al is deze (nog) niet in het Nederlands beschikbaar. Het oppoetsen van opnames. Achtergrondgeluid, een slechte microfoon, een holle ruimte, de compressie van Zoom of Microsoft Teams. Je poetst het allemaal weg zonder dat je aan tientallen knopjes hoeft te draaien. Er komen steeds betere tools beschikbaar om geluid op te poetsen. Ik werk zelf vaak met Enhance Speech van Adobe. Bij erg slechte opnames werkt hij in het Nederlands niet heel goed, maar over het algemeen is het zeer bruikbaar. Het monteren van je podcast. Er komen steeds meer tools beschikbaar die het monteren van podcasts een stuk makkelijker maken, omdat ze je laten werken met de transcriptie (de tekst dus) in plaats van de audio. Dat werkt vooral voor gesprekken en interviews goed. Voor complexere montages of wanneer je aan de slag wil met muziek en sounddesign is het nog niet echt een optie. Descript is een populaire tool hiervoor. Meedenken in de voorbereiding. Heb je onderwerpen nodig om te bespreken of zoek je wat hulp met het bedenken van interviewvragen. ChatGPT is een prima brainstormhulpje. Het schrijven van titels en omschrijvingen. Op basis van een transcriptie kunnen taalmodellen heel goede suggesties doen voor een afleveringstitel of een omschrijving. En het mooie is dat hostingplatforms dat beginnen in te bouwen. Buzzsprout genereert als je dat wil automatisch een transcriptie en doet suggesties voor een titel en een omschrijving.

In theorie kun je nog een stap verder gaan en kun je al complete podcasts laten genereren door een combinatie van een taalmodel en text-to-speech. De Nederlander Frank Nanninga doet dit met Beyond the Screen, al is het meer een nieuwsbulletin dan een podcast. Echt dynamisch en leuk om naar te luisteren is het niet...

Ondertussen wordt er druk gewerkt aan technologie die podcasts automatisch vertaalt in een andere taal dan het origineel met behoud van de originele stemmen. Ik hoorde iemand van Google hier in 2019 al een keer over praten en inmiddels heeft het bedrijf de technologie hiervoor ontwikkeld. Hij wordt alleen in eerste instantie gebruikt om YouTube-video's automatisch na te synchroniseren.

Los van de productie van podcasts ligt er een kans op de markt voor advertenties. Er kunnen host-read-commercials worden gegenereerd zonder dat een host daadwerkelijk de teksten hoeft in te spreken. Dat haalt werk weg waar podcasthosts over het algemeen geen zin in hebben en maakt het mogelijk advertenties aan te passen op basis van het moment van luisteren of de locatie van een luisteraars. Spotify is daar mee bezig met host Bill Simons.

De vraag is natuurlijk wat luisteraars vinden van het gebruik van AI. Vinden die het oké als ze soms teksten horen die zijn gegenereerd door text-to-speech-technologie? Acast deed onlangs een klein onderzoekje onder podcastluisteraars en over het algemeen werd het gebruik van AI door het grootste deel van hen oké bevonden:

