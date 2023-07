De afgelopen twee nieuwsbrieven heb ik geschreven over Facebook Meta's Twitter-concurrent Threads. Inmiddels hebben aardig wat mensen in mijn omgeving de app via een omweg gedownload en een account aangemaakt, maar daar is Meta blijkbaar niet zo blij mee. Die zijn te bang voor de EU en dus hebben ze app voor Europeanen onklaar gemaakt. Dus hup: terug naar Twitter met zijn allen.

In deze nieuwsbrief wil ik het echter met je hebben over iets anders: Google Bard.

1. Google's chatbot Bard liegt alles bij elkaar

Google Bard, Google's antwoord op ChatGPT is sinds gisteren in de EU te gebruiken. Vanwege de Europese privacywetgeving was de dienst in eerste instantie nog niet beschikbaar voor Europeanen, maar inmiddels durft Google het aan.

Net als ChatGPT is Google Bard een chatbot die draait op een groot taalmodel genaamd PaLM 2, dat vergelijkbaar is met GPT 4. Daarbij maakt Bard in tegenstelling tot de basisversie van ChatGPT automatisch gebruik van actuele kennis die het van het internet haalt. Bij ChatGPT heb je hiervoor een plugin nodig, GPT 4 zelf heeft slechts kennis tot eind 2021.

Ik ben uiteraard meteen gaan spelen met Google Bard en wat me opvalt in het Nederlands is dat het systeem ongelofelijk veel hallucineert. Dat is de term voor het genereren van een uitvoer die niet voortkomt uit de data waarop het getraind is. Bij taalmodellen komt dat neer op het geven van onzinantwoorden of in ieder geval antwoorden met feitelijke onjuistheden.

Dit gebeurt op dit moment bij ieder taalmodel, maar zo erg als bij Google Bard heb ik het nog niet meegemaakt. Zo vroeg ik Bard wat hij over mij weet en daarbij zitten tussen de feiten dingen die kloppen, maar ik studeerde geen journalistiek, ben niet de maker van Medialogica, heb niet voor Quote, Zembla en De nieuws BV gewerkt en zo kan ik nog wel even doorgaan...