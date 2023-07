Zowel OpenAI als Google willen dat journalisten AI gaan gebruiken

Op dit moment zit ik in Tilburg, waar ik al vijftien jaar achter elkaar te vinden ben tijdens de laatste dagen van juli vanwege Kermis FM. Toen ik 21 was begon ik met een paar radiovrienden aan dit hobbyprojectje. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een gigantisch mediaproject, waarbij tien dagen lang live radio, tv en online content wordt gemaakt rondom De Tilburgse Kermis. Het project wordt gerund door een groep van zo'n 200 vrijwilligers, bestaande uit professionals en jong mediatalent.

Tussendoor heb ik zowaar nog tijd kunnen vinden om deze nieuwsbrief te schrijven, waarin ik het met je wil hebben over:

1. AI-bedrijven richten hun pijlen op de journalistiek

De techbedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van generatieve AI willen dat journalisten hun technologie gaan gebruiken.

Twee weken geleden werd al bekend dat OpenAI een deal had gesloten met het Amerikaanse persbureau AP, waarbij het bedrijf het archief van AP mag gebruiken om modellen te trainen en in ruil daarvan levert OpenAI zijn technologie aan het persbureau.

Deze week werd bekend dat OpenAI ook lokale journalistiek wil helpen om aan de slag te gaan met AI. Via het American Journalism Project geeft het bedrijf de komende twee jaar 5 miljoen dollar aan lokale media die bedoeld is om aan de slag te gaan met AI.

Op deze manier maakt OpenAI werk van de kritiek van uitgevers dat het bedrijf hun content onrechtmatig zou gebruiken om zijn modellen te trainen. Op hetzelfde moment kan het bedrijf er op deze manier voor zorgen dat de journalistiek meer gaat doen met zijn tools.

Ook Google wil dat journalisten aan de slag gaan met AI. Het bedrijf zou werken aan een tool, die moet dienen als een soort assistent voor journalisten, schrijft The New York Times.

The tool, known internally by the working title Genesis, can take in information — details of current events, for example — and generate news content, the people said, speaking on the condition of anonymity to discuss the product. One of the three people familiar with the product said that Google believed it could serve as a kind of personal assistant for journalists, automating some tasks to free up time for others, and that the company saw it as responsible technology that could help steer the publishing industry away from the pitfalls of generative A.I.

Mia Sato van The Verge schreef eerder deze maand een artikel over het gebruik van generatieve AI in de journalistiek. Tot nu zie je namelijk vooral (online) uitgevers die het inzetten om meer goedkope content te produceren in plaats van het te gebruiken voor betere journalistiek.

It’s not surprising that executives’ plan for generative AI is to try to do more with less — the financial underpinnings of digital media mean that spending less time producing stories is good for business, even if it’s terrible for your reputation. Reducing the time it takes to produce stories, explainers, and product roundups means each click comes at a lower cost. AI-generated articles don’t have to be good, or even accurate, to fill up with ads and rank on Google search. This is why the AI “experiments” are happening in public — careful, accurate material is second to monetizable content. If media outlets truly wanted to learn about the power of AI in newsrooms, they could test tools internally with journalists before publishing. Instead, they’re skipping to the potential for profit.

Google zou Genesis al hebben gepitcht bij grote Amerikaanse kranten, waaronder The New York Times, The Washington Post en The Wall Street Journal. Dat zijn partijen van wie ik verwacht dat, als ze geïnteresseerd zijn, ze daadwerkelijk willen dat AI wordt gebruikt om journalisten beter hun werk te laten doen in plaats van om meer content van lage kwaliteit te produceren. De vraag is of journalisten een dergelijke tool ook willen gaan gebruiken in hun werk. En of uitgevers hiervoor in zee willen gaan met Google...

2. Twitter verdwijnt, X verschijnt

Ik heb het afgelopen jaar meer over Twitter geschreven dan me lief is. Elke keer weer neem ik me voor om er niet een volledig stuk van mijn nieuwsbrief aan te wijden. En dan gebeurt er toch weer iets, wat ik niet af kan doen met twee zinnen in het blokje linkjes onderaan mijn nieuwsbrief.

Deze week is dat de naamsverandering van Twitter naar X. Al vrij snel na de overname kondigde Elon Musk dat hij Twitter wilde hernoemen naar X. Een letter met wie Musk al sinds zijn tijd bij PayPal (dat hij X wilde noemen) een obsessie heeft. Zie de Tesla Model X, Space X, een kind met een onuitspreekbare naam die begint met een X en zo kan ik nog wel even doorgaan. De grote climaX is het weggooien van de naam Twitter (en bijbehorende termen als tweet en retweet) en dat vervangen door X. Het blauwe vogeltje is op de webversie binnen de 24 uur vervangen door een 𝕏 en de site is voortaan (ook) bereikbaar via x.com.

De naamswijziging is volgens CEO Linda Yaccarino onderdeel van een transformatie van het bedrijf, iets waar Elon Musk al over filosofeert sinds hij Twitter heeft overgenomen. Twitter moet een alles-app geworden, net als WeChat. Of zoals Yaccarino in een reeks random buzzwords uitlegt:

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

De naamswijziging komt op zijn Elon Musks compleet onverwacht en is tot nu toe maar half uitgevoerd. Het is de finale van een week waarin Musk heeft aangekondigd dat Twitter komt met een functie om artikelen te publiceren met een oneindige lengte en niet-betalende gebruikers worden beperkt in het aantal DM's dat ze kunnen versturen. Een maatregel die niet bedoeld zou zijn om meer geld te verdienen, maar om spam tegen te gaan...

Ondertussen blijkt uit onderzoek van BBC Verify dat Twitter Blue wordt misbruikt om desinformatie over Oekraïne te verspreiden. Een betaald blauw vinkje zorgt ervoor dat tweets voorrang krijgen van het algoritme, nog los van het feit dat mensen het nog steeds kunnen zien als officiële, geverifieerde accounts.

Dit nieuws en de recente ontwikkelingen van Twitter zijn haast niet te rijmen met de rebranding en toekomstvisie van Twitter X. Alles in mij zegt dat het niet gaat lukken om Twitter daadwerkelijk te veranderen in het platform dat Elon Musk voor ogen heeft en tegelijkertijd gooit hij het merk Twitter weg. Een merk dat ongelofelijk sterk is, al heeft het de afgelopen jaren flink wat schade opgelopen door de grote hoeveelheid polarisatie, desinformatie en haatdragende berichten op het platform.

