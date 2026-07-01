Dit zijn de best-verdienende Substack-auteurs van Nederland

Van de top 10 van Substack-publicaties met de meeste omzet in Nederland is slechts de helft van een Nederlander.

Sinds vrijdag houdt er een zeer onprettig buikgriepvirus huis in mijn gezin, waardoor we één voor één onderuit gaan (ik voel me vandaag voor het eerst weer energiek). Vandaar dat mijn nieuwsbrief iets later en korter is dan je van me gewend bent. Zeker voor jou als betalend lid vond ik het echter belangrijk om er wel één te schrijven, daar betaal je immers voor. Hopelijk zaterdag weer op volle sterkte!

Culinair journalist Mara Grimm heeft de succesvolste Nederlandse Substack-publicatie

Substack publiceert tegenwoordig een lijst met de publicaties die in Nederland het meest omzet uit abonnementen genereren. Er staat niet bij hoeveel ze verdienen of hoeveel abonnees ze hebben, dus daar kun je geen conclusies over trekken. Je kunt echter wel kijken naar wie er in de lijst staan. Meteen als je naar de top 10 kijkt valt er iets op: