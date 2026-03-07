De uitdagingen en twijfels van een nieuwsbriefschrijver

Deze editie van nieuwsbrief gaat over mezelf, over deze nieuwsbrief, maar uiteindelijk ook gewoon over datgene waar ik iedere week over schrijf.

Mijn betaalde nieuwsbrief bestaat drie jaar, maar is niet geworden wat ik ervan hoopte

Precies drie jaar geleden verdubbelde ik het aantal nieuwsbrieven dat ik schreef van één naar twee. Ik had meer dan genoeg om over te schrijven, maar ik wilde ook kijken of het mogelijk was om iets te verdienen aan mijn nieuwsbrief. Om meerdere redenen:

Het schrijven van mijn nieuwsbrief kost me heel veel tijd. Los van het leeswerk, wat ik op zich toch al doe om op de hoogte te blijven van mijn vakgebied, ben ik voor elke editie veel tijd kwijt met nadenken over waar ik over schrijf en zo'n 2 tot 3 uur met het schrijven zelf, afhankelijk van de lengte. Serieuze tijd als freelancer die ik vrij houd in mijn agenda en dus niet aan opdrachten kan besteden. Dat die uren toch wat op zouden leveren, zou uiteindelijk niet meer dan logisch zijn. Als de uren die ik in mijn nieuwsbrief stop iets van inkomen opleveren, kan ik meer tijd vrij maken om in mijn nieuwsbrief te stoppen. Dat betekent meer zelf achter dingen aan gaan, mensen interviewen etc. En dus ook de stap maken van één naar twee edities per week. Ik vind het belangrijk om ook zelf ervaring te hebben met de dingen waar ik over schrijf. Een betaalde nieuwsbrief proberen in de markt te zetten, is daar een onderdeel van. Daar leer ik van en dat is uiteindelijk essentieel voor het werk dat ik doe.

Het doel dat ik voor ogen had om binnen een jaar 5 procent van mijn lezers te converteren naar een betaald lidmaatschap. Ik weet dat voor auteurs van nieuwsbrieven een conversie van 5 tot 10 procent gebruikelijk is. Helaas viel dat tegen en ook in de twee jaar daarna, is het me - ondanks stug doorgaan - niet gelukt om meer mensen te verleiden om lid te worden. Het percentage blijft hangen op zo'n 3 procent, wat minder dan 300 euro per maand oplevert.

Als ik die inkomsten afzet tegen de tijd die ik in mijn nieuwsbrief stop is het een slechte deal. Sterker nog: zelfs als ik alleen kijk naar de uren die wekelijks in de betaalde nieuwsbrief gaan zitten, komt er eigenlijk te weinig binnen om die extra uren financieel goed te praten. En toch besloot ik na het eerste jaar niet te stoppen en door te gaan met mijn lidmaatschapsmodel. Ook na twee jaar was mijn beslissing om ondanks de tegenvallende resultaten door te gaan. Inmiddels ben ik er drie jaar mee bezig.

Dat komt waarschijnlijk mede omdat ik iemand ben die redelijk volhardend is - ik schrijf deze nieuwsbrief niet voor niks meer dan 10 jaar zonder noemenswaardige onderbrekingen. Het heeft er ook mee te maken dat ik niet alles heb geprobeerd. En dat is ook precies waar de twijfel om de hoek komt kijken.

Toen ik dit jaar evalueerde hoe mijn nieuwsbrief en het lidmaatschapsmodel liepen, was mijn conclusie dat ik moet gaan kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat ik meer lezers overhaal een betaald lidmaatschap af kan laten sluiten.

Het eerste idee, dat al wat langer door mijn hoofd spookt, is om de stap te maken van twee naar drie nieuwsbrieven per week. Dat klinkt alsof ik juist nog meer werk ga doen, maar in een gemiddelde week schrijf ik drie stukken die verdeeld zijn over twee nieuwsbrieven. Door die op te splitsen in drie losse edities met twee onderwerpen per keer en er daarvan twee exclusief te maken voor leden, vergroot ik de waarde van een lidmaatschap.

Het tweede idee, wat ik al sinds het begin heb, is om meer toe te voegen aan het lidmaatschap dan enkel extra edities van mijn nieuwsbrief. Ik bied leden nu al de mogelijkheid om een online adviesgesprek in te plannen, maar ik denk dat ik ook in andere vormen mijn kennis en visie kan delen en daarmee meerwaarde kan toevoegen aan een lidmaatschap.

Tot slot kan ik iets doen wat ik eigenlijk niet wil doen en dat is enshittification. Er zijn allerlei manieren om de gratis abonnees van mijn nieuwsbrief over te halen om lid te worden. Ik kan bijvoorbeeld in elke nieuwsbrief een deel van de content achter de betaalmuur plaatsen. Bij Substack is dit inmiddels een gebruikelijke werkwijze om de simpele reden: het werkt. Mensen keer op keer tegen een betaalmuur aan laten lopen en verleiden met wat ze missen, trekt sommigen over de streep.

Er is echter een reden dat ik geen Substack gebruik: ik vind dit soort groeitactieken vervelend. Ze maken het product en de ervaring van de gebruiker slechter om maar groei na te streven. Ik geloof dat, juist bij een product als een persoonlijke nieuwsbrief, er uiteindelijk mensen gaan betalen omdat iemands werk hen een bepaalde waarde oplevert. Als ik mijn totale product voor iedereen slechter maak, omdat ik het volstop met groei- en conversietrucjes, wordt die waarde in mijn ogen uiteindelijk kleiner.

Het vervelende is: ik lijk daarin ongelijk te hebben, aangezien het in drie jaar tijd niet is gelukt om 5 procent van de lezers van deze nieuwsbrief over te halen om lid te worden.

Mijn conclusie is uiteindelijk dat ik daarom twee dingen ga doen: ik ga kijken naar hoe ik ervoor zorg dat een lidmaatschap meer waarde heeft. Hoe ik in andere vormen mijn kennis en visie kan delen met leden. Vervolgens ga ik ook kijken hoe ik gratis abonnees meer kan gaan verleiden om lid te worden, zonder dat het echt storend wordt. Dat is een ongelofelijk lastige balans, maar ik ben na drie jaar wel tot de conclusie gekomen dat ik té voorzichtig en terughoudend ben, soms zelfs te principieel. Ik weet gewoon dat ik uiteindelijk meer omzet zou genereren als ik het commerciëler aan zou pakken, maar het gaat in tegen wat een nieuwsbrief als dit zou moeten zijn.

Waarom ik dit deel? Omdat mijn eigen ervaringen, twijfels en geleerde lessen uiteindelijk ook gewoon over ons vakgebied gaan. Het is een beetje meta (met een kleine letter voor de duidelijkheid), maar mijn poging om als zelfstandige auteur een nieuwsbrief te schrijven hoort bij de thematiek waar ik iedere week over schrijf. Over een jaar maak ik de balans weer op en deel ik die met je.

Niks missen? Abonneer! In mijn nieuwsbrief praat ik je bij over online media en innovatie in de journalistiek. Wekelijks verstuur ik een gratis editie. Aanmelden Email sent! Check your inbox to complete your signup. Ik ga netjes om met je mailadres en je kunt je altijd met twee klikken uitschrijven.

Kort