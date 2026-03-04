Het jongerenbeleid van de NPO focust op de marketing van het merk NPO, terwijl het zou moeten gaan over wat jongeren willen

De NPO vindt het een probleem dat jongeren wel de content van de NPO kijken, maar niet bekend zijn met het merk NPO. Dat denken ze op te lossen door overal een nieuw label op te plakken, maar zo werkt het niet.