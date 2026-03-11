Persbureaus bereiden zich voor op een toekomst zonder schrijvende redacteuren

Verslaggevers moeten het journalistieke werk doen, maar niet het schrijfwerk, is het idee bij AP. Ook bij ANP zien ze goed kunnen schrijven niet langer als vereiste voor hun redactie.

Ik schrijf deze nieuwsbrief vanuit het vliegtuig naar Austin, Texas. Zoals ieder jaar ga ik naar SXSW, dat komende donderdag begint. Mogelijk schrijf ik hier zaterdag al over, na de eerste twee dagen, maar mijn echte inzichten deel ik volgende week pas, als het festival achter de rug is. Eén ding is zeker: het gaat op SXSW heel veel over kunstmatige intelligentie en ik merk dat ik hier zelf ook weer veel meer over aan het nadenken ben sinds begin dit jaar. Deze nieuwsbrief vloeit daar direct uit voort.