De homepage maakt een comeback

1. De terugkeer van de homepage, en vier andere voorspellingen voor de toekomst van online media van BuzzFeed-oprichter Jonnah Peretti

In de nasleep van de aankondiging dat BuzzFeed stopt met BuzzFeed News las ik afgelopen week nog een heleboel artikelen over dat dit staat voor 'the end of an era', zoals ik vorige week ook al optekende. De grote vraag, what's next?

Uiteraard kijkt iedereen naar de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie en de verdere verschuiving van traditionele social media naar korte-videoplatformen, maar wat betekent dat in de praktijk? Afgelopen week publiceerde BuzzFeed-oprichter Jonah Peretti vijf voorspelingen voor de toekomst van online media.

Nu kun je je afvragen of hij degene is om naar te luisteren, aangezien BuzzFeed al heel lang over zijn hoogtepunt heen is en hij van BuzzFeed News in financieel opzicht geen succes heeft weten te maken. Toch zegt hij in mijn ogen de nodige rake dingen, die ik graag met je wil delen voorzien van mijn kijk erop.

1. De homepage wordt weer belangrijker

Dit is in mijn ogen een ontwikkeling die al langer gaande is. Tien jaar geleden zagen sites het bezoek op hun homepage afnemen doordat mensen via social media en Google direct op artikelpagina's terecht kwamen. Doordat steeds meer nieuwssites inzetten op loyale bezoekers die direct naar hun site kwamen (en in veel gevallen betalen voor een abonnement) werd de homepage de afgelopen jaren weer belangrijker. Peretti denkt dat ook het publiek zelf weer liever direct naar een nieuwssite gaat in plaats van nieuws van social media haalt:

Audiences will still want news, they just don’t want it to ruin the fun when they are escaping into entertainment. This will drive a return to the editorially curated news homepage like HuffPost, Drudge, and CNN.com. In fact on Monday this week, HuffPost hit 16 million pageviews – a record high since joining BuzzFeed, Inc. — a sign this prediction is already coming true. The idea that news orgs should “find people where they are” will fall out of favor. Audiences will take more control of when, how, and whether they consume news.

Interessant binnen deze ontwikkeling vind ik de nieuwe homepage die techsite The Verge afgelopen najaar introduceerde. Onder de noemer Storystream zijn op die voorpagina artikelen en heel korte social-media-achtige berichten te vinden, waardoor de homepage veel meer een product op zichzelf wordt dan enkel een reclamefolder voor de belangrijkste artikelen.

2. De grote platformen draaien vooral om entertainment

Peretti verwacht dat het gepolariseerde publieke debat verschuift naar kleinere (niche)platforms en dat de grote social media vooral een plek zullen zijn voor entertainment. Dit is natuurlijk iets wat vooral wordt ingegeven door het succes van TikTok en hoe Facebook Meta en YouTube daar als een kip zonder kop achteraan rennen. Peretti denkt dat entertainment de enige soort content is waarmee je een business kunt bouwen op basis van distributie via social media en dat is dan ook waar hij met BuzzFeed op inzet. Het is natuurlijk nog maar zeer de vraag of het Peretti lukt om op dat vlak weer net zo relevant en succesvol te worden als in de jaren '10.

3. Makers en mediabedrijven gaan samenwerken

Dit is waar BuzzFeed vol op in lijkt te zetten. Makers krijgen door samen te werken met BuzzFeed toegang tot het bereik van de merken en kanalen van BuzzFeed en BuzzFeed krijgt zonder gigantisch veel personeel in dienst te hoeven nemen toegang tot goede content en succesvolle gezichten. Daarnaast zijn er qua sponsordeals natuurlijk interessante mogelijkheden te bedenken.

Tasty, bekend van de kookvideo's, draait al grotendeels op samenwerkingen met makers:

For us, Tasty is leading this transformation in how media is made and distributed, giving us the conviction to extend this model to more brands. Creators represent 70% of Tasty content, generate 6x the views per video, and more than 1B views on Instagram alone. The results are amazing for everyone when creators and media companies work together, develop IP together, collaborate on new formats and frames, and jointly brainstorm with analytics from the larger BuzzFeed Inc media network.

4. Generatieve AI maakt een einde aan de meeste statische content

Audiences will begin to expect all content to be personalized, interactive, dynamic, with embedded intelligence. Formats that were developed before the AI-revolution, and many of the formats and conventions of the media industry will need to be updated and adapted, or begin to feel stale and outdated.

Ik ben dus heel benieuwd of dit gaat kloppen. Natuurlijk is gepersonaliseerde en interactieve content leuk en interessant voor veel mensen en ik zie op dat vlak ongelofelijk veel nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd denk ik dat er een grote behoefte blijft bestaan aan content die juist voor iedereen hetzelfde is. Op het gebied van nieuws vanwege de betrouwbaarheid en als het gaat om entertainment / populaire cultuur vanwege de gedeelde ervaring. Gedeelde ervaringen zijn in sociaal opzicht zo belangrijk. Je wilt na kunnen praten over een film of serie die je hebt gezien met anderen die hetzelfde hebben gezien. Juist als er veel meer media dan nu uniek voor jou is.

5. Culture momenten worden belangrijker voor adverteerders

Dit laatste punt voelt meer dan de andere vier als een salespitch van BuzzFeed richting adverteerders. Peretti verwacht dat culturele relevantie rondom grote momenten online belangrijker wordt en dat adverteerders daar op in willen haken (en dat ze dat kunnen doen via BuzzFeed). Hij noemt daarbij enkele voorbeelden:

We drive and create our own moments - ComplexCon, Hot Ones, Puppy Interviews - or ride big moments on the pop culture calendar with Prime Day, Latine Heritage Month, Hip Hop 50, and more.

2. Terwijl Elon Musk met Twitter voor Blendle wil spelen, heeft iedereen het over BlueSky

Zolang Elon Musk naast eigenaar ook de CEO is van Twitter, zal er geen week voorbij gaan zonder ingrijpende veranderingen en bizarre ontwikkelingen rondom het platform.

Een paar headlines van afgelopen week:

Het meest verrassende was echter dat Twitter binnen een maand met de mogelijkheid komt voor uitgevers om micropayments aan te bieden voor artikelen achter een betaalmuur.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.… — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023

Heel veel details zijn er verder niet bekend. Hoe het precies gaat werken voor uitgevers weten we niet, hoeveel Twitter in gaat houden van iedere transactie is onbekend en het is ook niet duidelijk hoe gebruikers gaan betalen.

Als je micropayments tot een succes wil maken moet je een manier vinden om met zeer lage transactiekosten betalingen te doen die voor gebruikers niet meer moeite kosten dan één klik. Ik zie niet hoe Twitter dat wil gaan doen.

Dit nog los van het feit dat veel uitgevers micropayments als een bedreiging zien. Ze zijn bang dat het ten koste gaat van de verkoop van abonnementen, terwijl het in mijn ogen juist een aanvulling kan zijn. Het geeft lezers die geen abonnement willen afsluiten de mogelijkheid om toch toegang te krijgen tot journalistiek. Als uitgever verdien je er een heel klein beetje aan en als je het slim doet kun je deze lezers, als ze vaker een artikel lezen, uiteindelijk converteren naar een abonnement. Bijvoorbeeld door ze een aanbod te doen, waarbij ze hun betalingen voor losse artikelen terugkrijgen als korting. Voorwaarde daarbij is dat uitgevers toegang hebben tot de data van lezers die losse artikelen kopen.

In Nederland is het Blendle nooit gelukt om micropayments tot een succes te maken. Dat lag niet aan het product, maar wel aan de hoge kosten van het product tegenover de omzet die het bedrijf eruit haalde en de weerstand van uitgevers. En vooral dat laatste daar zal Twitter ook mee te maken hebben. Uitgevers zitten helemaal niet te wachten op deze mogelijkheid.

Overigens zou ik als uitgever op dit moment sowieso geen gebruik zou maken van nieuwe initiatieven van Twitter. Het platform wordt steeds minder relevant en functionaliteiten - waaronder dus ook deze nieuwe mogelijkheid - kunnen van de ene op de andere dag veranderen of verdwijnen. De micropayments voelen als het zoveelste proefballonnetje van Elon Musk om ergens geld mee te gaan verdienen en als het niet werkt, stopt Twitter er van de ene op de andere dag weer mee.

Ondertussen heeft iedereen het over Bluesky, waar Twitter-oprichter Jack Dorsey in heeft geïnvesteerd, als mogelijk alternatief voor Twitter. Nu hebben we natuurlijk al Mastodon, Post en Substack Notes, maar de hype rondom Bluesky lijkt vele malen groter. Bluesky is decentraal opgezet, net als Mastodon, maar wel een stuk gebruiksvriendelijker. Alex Kantrowitz schrijft hierover in zijn nieuwsbrief:

To work, Bluesky must avoid some of the pitfalls of its fellow Twitter challengers. Mastodon is confusing and frustrating to use. Substack Notes is tied too closely to its email newsletter experience. T2 — another Twitter clone — has rolled out invites a bit too slowly. To unseat an incumbent, any friction can be fatal.

Eventually, Bluesky will be distributed, meaning developers will be able to build their own apps and experiences on top of its protocol. But to start, the team behind it (wisely) created a centralized app to demonstrate its capabilities. As the underlying network infrastructure becomes available to the public, some cool products may follow.

Op dit moment moet je een invite hebben om toegang te krijgen tot Bluesky, wat uiteraard bijdraagt aan de hype. Er worden zelfs invites voor honderden dollars per stuk verkocht. Ik heb zelf nog geen toegang en kan mijn ervaringen dus nog niet delen, maar ik moet toegeven dat ik door wat ik er nu over heb gehoord en gelezen erg benieuwd ben naar het platform.

