De stagiair van Omroep Brabant heeft een kater, las ik op hun officiële social-media-account

Een half jaar geleden maakte ik een analyse van hoe Nederlandse nieuwsmedia het doen op Threads. Toen was de conclusie dat de grootste nieuwsmerken van Nederland er niet actief zijn en dat redacties die er iets doen er nog niet veel succes hebben.

Nu wil Meta ook helemaal niet dat Threads een platform wordt waar nieuws wordt gedeeld en besproken en dus onderdrukt het algoritme berichten over nieuws actief. Dat maakt het een stuk lastiger om er als mediamerk succesvol te zijn. Toch zie ik in mijn feed de laatste tijd plots berichten van een Nederlandse redactie. Die van Omroep Brabant.

Alleen de inhoud van die berichten is nogal bijzonder:

Toen ik voor het eerst zo'n bericht in mijn feed zag verschijnen, dacht ik dat iemand per ongeluk op het redactie-account had gepost in plaats van op diens privé-account, maar dat bleek niet het geval. Het hele idee van het Threads-account is dat de social-media-redactie net doet of het een account is van een stagiair. Een concept dat al een aantal bedrijven heeft toegepast en wat zorgt voor engagement. Alleen je kunt je afvragen of het past bij het account van een regionale omroep die verslag doet van het nieuws.

Nu gaat bij Omroep Brabant bereik en engagement wel eens vaker boven journalistieke waarden, maar dit vind ik wel next level. Vooral omdat Threads net als bijvoorbeeld TikTok een feed heeft waarbij je berichten ziet van accounts die je niet volgt. En het account heet niet 'brabiedestagiair', maar heet 'omroepbrabant', heeft als avatar het logo van de omroep en een blauw verificatievinkje. Om erachter te komen dat het geen nieuwsaccount is, maar een entertainmentaccount met grappige posts van een fictieve stagiair, moet je doorklikken naar het account en de bio of andere posts lezen.

Toen ik begin deze week mijn verbazing hierboven deelde op Threads kreeg ik veel negatieve reacties van wat ik het makkelijkste kan categoriseren als Gen Z'ers, duidelijk de doelgroep van dit account. Reacties als: "Jezus wat ben jij een saaie lul.", "Dude, dat is de marketingstrategie op deze doelgroep" en "Ik hou ervan, heel de wereld is al zo serieus en het nieuws kan ik overal volgen als het nodig is."

Nu is er natuurlijk iets voor te zeggen dat als ik de doelgroep niet ben, ik het waarschijnlijk gewoon niet begrijp. En zoals ik eerder aangeef: het algoritme van Threads houdt niet van nieuws, dus het is lastig om een goedlopend nieuwsaccount te ontwikkelen. Met deze fictieve stagiair lukt het Omroep Brabant als één van de weinige redacties om een jonge doelgroep te bereiken op Threads. En het bereiken van jongeren, dat is natuurlijk niets iets waar ik tegen kan ageren.

De vraag is alleen wat het doet met het merk? Nu wees een medewerker van Omroep Brabant me er in een reply dat Omroep Brabant een omroep is en geen nieuwszender. En dat is natuurlijk waar: Omroep Brabant doet meer dan nieuws, maar voor heel veel mensen is het toch vooral een nieuwsmerk. De site en app zijn ook ingericht als nieuwssite. En juist dan moet je in mijn ogen opletten dat alles wat je doet, wat niet onder de nieuwstak valt, kan afstralen op het werk wat de nieuwsredactie doet.

In een tijd waarin het vertrouwen van jongeren in traditionele nieuwsmerken laag is, vraag ik me af wat het effect is van zo'n account. Mijn eerste aanname is dat het een negatief effect zou kunnen hebben. Tegelijkertijd zou het ook zo kunnen zijn dat het Omroep Brabant toegankelijk en menselijk maakt voor een jonge doelgroep en dat dat juist het vertrouwen vergroot. De enige manier om daar achter te komen is door het te onderzoeken.

Zelf zou ik hier in ieder geval weg van blijven als nieuwsredactie, omdat het risico dat je loopt op merkschade of afname van het vertrouwen het niet waard is dat je wat engagement hebt op social media.

